¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¤É¤³¤Þ¤Ç¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© 1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤Ï
Google ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢Yahoo!¥×¥ì¥¤¥¹¡¢Apple¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î3ÂçÃÏ¿ÞÇÞÂÎ¡¢HP¡¢¥¢¥×¥ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒÇÞÂÎ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã¤Ì¦ ±Ò,½©»³ Í´ÂÀÏ¯¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦19Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ¤è¤êÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ú¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¡×¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
～1,000¿Í¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ï～¡Û¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯ :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seLbFW6XQSVc?s=n0nu7n7cph&utm_source=251217_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes
¤ªµÒÍÍ¤¬¥¯¥Á¥³¥ß¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤ò1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¯¥Á¥³¥ß¤Î¿¿¼Â¡ä
- ¤Ê¤¼¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¸«¤ë¤Î¡© ¡§¸ø¼°¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀµÂÎ
- ¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡§¡ÖÅ¹°÷¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¡¢¶È³¦¤´¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
- ¤É¤³¤Þ¤Ç¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡§¡ú¤Î¿ô¡¢·ï¿ô¡¢¼Ì¿¿¡¢Å¹Â¦¤«¤é¤ÎÊÖ¿®...¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ï¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖGoogle¥Þ¥Ã¥×¡×¤òÎã¤Ë¡¢È¯¿®¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¤ªµÒÍÍ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¸«¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÂÐºö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼ÔÍÍ
- ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÊóÃ´Åö¼ÔÍÍ
- ¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¡¦ÀÕÇ¤¼ÔÍÍ
¢£»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
- ¤ªµÒÍÍ¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¤¬¤ï¤«¤ë
- ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥Á¥³¥ßÂÐºö¤¬Í¸ú¤«¤ï¤«¤ë
- ¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü¡¡¡¡»þ¡§LIVEÇÛ¿®¡§12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë 14»þ00Ê¬～15»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ï¿²èÇÛ¿® ¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë 14»þ00Ê¬～15»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ï¿²èÇÛ¿® ¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë 14»þ00Ê¬～15»þ00Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¹Ö±éÆâÍÆ¡§¡Ø¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¡×¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
～1,000¿Í¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ï～¡Ù
LIVEÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤ÆüÄø¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥ß¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¹â»³ æÆÌð
ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¡£Âç¼ê°õºþ²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢½»¤Þ¤¤ÎÎ°è¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥«¥ó¥êー¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ä¥»¥ß¥Êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Ï¡¢Google ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢Yahoo!¥×¥ì¥¤¥¹¡¢Apple¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î3ÂçÃÏ¿ÞÇÞÂÎ¡¢HP¡¢¥¢¥×¥ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒÇÞÂÎ¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤òÆÃÄê¤·»Üºö¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÅ¹ÊÞ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÄó¶¡¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ÏÎý¤Î±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://jp.can-ly.com/
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/
Æ³Æþ´ë¶È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìó110,000°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤ÎÃÏ¿Þ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ò¶î»È¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñー¥È¡¦ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤äÆ¯¤¯¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤ËÃÏ¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ³Æ¼ïÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½¸µÒÆ³Àþ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ä¼«¼Ò³ä¤ÎDXµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÇä¾å/¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ê¤Éº£¤Þ¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤ÎÆ³Æþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤â¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://fuk-ly.com/
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fuk-ly.com/form/download/
·ÇºÜ¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯8·î15Æü
¶¦Æ±ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Co-CEO¡¡Ã¤Ì¦ ±Ò / ½©»³ Í´ÂÀÏ¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀîÆóÃúÌÜ2ÈÖ20¹æ¡¡Å·²¦½§¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Å¹ÊÞ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ì³ç´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏSaaS¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶áÎÙ¤Î³ä°úÍ¥ÂÔ¤òÃµ¤»¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SNS±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶ÈÅù
HP¡¡¡¡¡¡ ¡§https://biz.can-ly.com/
¢£ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥ó¥êー¤Ï¤µ¤é¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡¢²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¿¦¼ïÀÑ¶ËºÎÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎºÎÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë
https://recruit.can-ly.com/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¿ÀÅÄ ÂçÀ®
E-mail¡§canly.contact@can-ly.com