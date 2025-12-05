¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× log you¤¬¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ó¤°¤êー¥¬ー¥ë¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¥Ý¥Ã¥×&¥¥åー¥È¤ÊMV¤â²ò¶Ø
º£Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿PEAK SPOT½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× log you¤¬2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤ó¤°¤êー¥¬ー¥ë¡×¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
PEAK SPOTÂè3¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ëlog you¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¤«¤éSNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢11·î15Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢SOLD OUT¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëÀ®Åö½é¤«¤éÁí¥Õ¥©¥í¥ïー60Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡Êyou¡Ë¤È¤ÎËèÆü¤òµÏ¿¡Êlog¡Ë¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ó¤°¤êー¥¬ー¥ë¡×¤Ïlog you¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¾®¤Î¡È¤ª¤³¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¡¦¥Á¥åー¥ó¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥±¥ó¥«¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢Æ±À³Ãæ¤Î½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤ä¡¢¥é¥¹¥È1¸Ä¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡È¤°¤ê¤ó¤Ôー¤¹¡É¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥Ñー¥È¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÇØ·Ê¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥¥åー¥È¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÚMV¡Ûlog you¡Ö¤¢¤ó¤°¤êー¥¬ー¥ë¡×
URL¡§https://youtu.be/kz95LpDRTfk
¡ã³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
log you 2nd Digital Single¡Ö¤¢¤ó¤°¤êー¥¬ー¥ë¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://peakspot.lnk.to/Angry_Girl
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP -¡×
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 11:30 / ³«±é 12:15
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Çò¶â¹âÎØSELENE b2
½Ð±é¡§fav me / Toi Toi Toi / log you
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=769779
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.3 - ¿·½ÕSP -¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 17:45 / ³«±é 18:30
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Spotify O-WEST
½Ð±é¡§fav me / Toi Toi Toi / log you
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://w.pia.jp/t/peakspotjoin3/
¡ãlog you Profile¡ä
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡ÉPEAK¡ÊÄº¾å¡Ë¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤è¤ê¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡ÈµÏ¿¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾Ú¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ölog¡×¤È¡È¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í°ì¿Í¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡É¤¢¤Ê¤¿¡É¤òÉ½¤¹¡Öyou¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎËèÆü¤òµÏ¿¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Official site¡§https://logyou.asobisystem.com/
X¡§https://x.com/_log_you_
Instagram¡§http://instagram.com/_log_you_/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@log_you_log_you
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@_log_you_