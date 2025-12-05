ÊÔ½¸¼Ô¤¬º£¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ÎÉ½ñ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÖÃ´Åö¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¿ä¤·ËÜ¥Õ¥§¥¢2025Ç¯12·î¡×¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇIT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Î´»Ö¡Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÃ´Åö¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¿ä¤·ËÜ¥Õ¥§¥¢¡¡2025Ç¯12·î¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Õ¥§¥¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä
https://book.impress.co.jp/recommend/(https://book.impress.co.jp/recommend/)
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¢£ºî¤ê¼ê¤¬¡Öº£ÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤ËÜ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÊÔ½¸¼Ô¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¤ªÆÀ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¥»ー¥ë¡ÖÃ´Åö¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¿ä¤·ËÜ¥Õ¥§¥¢¡×¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ50¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£IT¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éËè·î¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ÎÉ½ñ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹ØÆþ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2025Ç¯12·î¤Î¥»ー¥ëÂÐ¾Ý½ñÀÒ¤ÈÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤Ç¤¤ëWindows 10 ¢ª 11 ¤«¤ó¤¿¤ó°Ü¹Ô¥¬¥¤¥É
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
10·î14Æü¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿Windows 10¡£¡ÖÌÌÅÝ¤À¤·¡¢±äÄ¹¥µ¥Ýー¥È¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¤Þ¤À°Ü¹Ô¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°Ü¹ÔÊýË¡¤ÎÁª¤ÓÊý¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¼ê½ç¡¢°Ü¹ÔÁ°¸å¤ËÌòÎ©¤ÄQ&A¤Þ¤ÇÁ´Éô¤½¤í¤Ã¤¿¤³¤Î°ìºý¤Ç¡¢Windows 11¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤È²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦ AI¶îÆ°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸À®AI¼ÂÁ©½Ñ
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
¥Þー¥±¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ç»È¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©Ë¡¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÍÑË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ä¥ê¥¹¥¯¡¢º£¸å¤ÎÊÑ²½¤È¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸À®AI³èÍÑ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶µËÜ Âè2ÈÇ¡¡¿Íµ¤¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¸ÜµÒ»ëÅÀ¥Þー¥±¤Î´ðËÜ¤È¼ÂÁ©
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤ò¿Þ²ò¤ÈËÉÙ¤Ê»öÎã¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£SNS³èÍÑ¤äÀ¸À®AI¤Ê¤ÉºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤âÈ¿±Ç¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¼ÂÁ©Åª¤Ç¡¢ºÃÀÞ¤·¤Ë¤¯¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¥Õ¥©¥ó¥È½¸¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ß¥¬ー¥êー
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·Â³¤±¤ëingectar-e¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¥Õ¥©¥ó¥ÈÁ´25½ñÂÎ¤È¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¥Çー¥¿ÁÇºà¤òÌó1,050ÅÀ¼ýÏ¿¤·¤¿ÁÇºà½¸¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¦»×¤ï¤º¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ¥Ð¥Êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¤Û¤ó
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
¤³¤Î1ºý¤Ç¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¡õËä¤â¤ì¤ë¥Ð¥Êー¤Ï¤â¤¦Â´¶È¡ª ¤â¤¦¤¹¤°Ç¯ËöÇ¯»Ï¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä½éÇä¤ê¥»ー¥ë¤Ê¤É¡¢SNS¤äWeb¹¹ð¤Î¥Ð¥Êー¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ºî¤Ã¤Æ¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âºî¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢°Õ³°¤È¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ç¤â¡Ö¥Ñ¥Ã¤È°ìÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î´ðËÜ¤ò¤¿¤Ã¤¿8¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÊ¸»ú¤Î¸«¤»Êý¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¿¿»÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ð¥Êー¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦ Go¸À¸ì¤Ç³Ø¤ÖÊÂ¹Ô¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¡Â¾¸À¸ì¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¸¶Â§¤È¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
Go¸À¸ì¤ÎÊÂ¹Ô½èÍýµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÂ¹Ô¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¸¶Â§¤È¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ù¤Þ¤¹ ¡ªÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¿Þ¤ÈÎãÂê¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê½èÍý¤âÃÊ³¬Åª¤Ë¥Þ¥¹¥¿ー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Go¸À¸ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¸À¸ì¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÃÎ¼±¤òµá¤á¤ë³«È¯¼Ô¤Ë¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥â¥Å¥ë¼° ±þÍÑ¾ðÊóµ»½Ñ¼Ô¸áÁ° ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È±é½¬¡ÎÂè2ÈÇ¡Ï
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
²áµîÌä¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÍ×»ö¹à¤¬³Ø¤Ù¤ëÌäÂê¤ò¸·Áª¤·¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤ò¶á¤¯¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¥¤¥â¥Å¥ë¼°¡×¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÉÌä¤ò¼¡¡¹¤Ë²ò¤±¤ë¤Î¤ÇÃ»»þ´Ö¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç»È¤¨¤ëÌäÂê½¸¤ÈÃ±¸ìÄ¢¡¢Æó¤Ä¤ÎWEB¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¤ÎÀä·Ê¼Ì¿¿¥Ù¥¹¥È200
¡ÎÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ï
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢Á´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÀä·Ê»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¡¢200¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¼ýÏ¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ÌÃÖ¡×¤ÎQR¥³ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æü»þ¤ä¾ÇÅÀµ÷Î¥¾ðÊó¤Ê¤É¡¢50Ì¾Ä¶¤Î¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀä·Ê¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¾ðÊó¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤»Íµ¨¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿°¦¹¥²ÈÉ¬·È¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡£
·×¡¡ 8¥¿¥¤¥È¥ë
¥Õ¥§¥¢¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://book.impress.co.jp/recommend/
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
Åö¼Ò¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥»ー¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¿ï»þ¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°X¡Ê@impress_corp(https://x.com/impress_corp)¡Ë¤Ç¤âÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
