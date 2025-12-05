¡ÚXR¶µ°é¡ßµßµÞ°åÎÅ¡ÛºÇÀèÃ¼¤ÎXRµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢µßµÞ°åÎÅ¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È³Ø½Ñ¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò³«»Ï
XR/AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¹½ÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÈÂ¿´Ö½ÓÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥Óー¥é¥¤¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍµþÅÔµÌ³Ø±à¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÊÒ»³Ñ£À¸¡¢°Ê²¼¡ÖµþÅÔµÌ³Ø±à¡×¡ËµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒCaptain Ambulance¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÌîÂ¿²Ã»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖCaptain Ambulance¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¸¦µæ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥é¥¤¥º¤ÎÍ¤¹¤ëXR¡¦AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤È¡¢µþÅÔµÌ³Ø±à¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤ÊµßµÞµßÌ¿»Î¶µ°é¡¢Captain Ambulance¤¬Í¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊµßµÞµßÌ¿»ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊµßµÞ°åÎÅ¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µßµÞ°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎµßµÞµßÌ¿»ÎÍÜÀ®²ÝÄø¤ª¤è¤Ó¸½¿¦¶µ°é¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½ÑÅª¸ú²Ì¸¡¾Ú¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¶µ°é¼êË¡¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¸úÀ¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ÇØ·Ê
¶áÇ¯¤Î°åÎÅ¡¦µßµÞ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ä¿·¶½´¶À÷¾É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢µßµÞ½ÐÆ°·ï¿ô¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤¬ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¥Ëー¥º¤Ï°ìÁØÂ¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Á´¹ñ¤ÎµßµÞ½ÐÆ°·ï¿ô¤ÏÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó764Ëü·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¡¢10Ç¯´Ö¤ÇÌó100Ëü·ï°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¡ÖµßµÞ¡¦µß½õ¤Î¸½¶·¡×¤è¤ê¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤È½èÃÖ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÇ½ÎÏ³«È¯¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇVR/AR/MR¤Ê¤É¤ÎXRµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó(DX)¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¶µ°é¤Ë»ñ¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯·Ð¸³¤òËÉÙ¤ËÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔµÌÂç³Ø ·ò¹¯²Ê³ØÉôµßµÞµßÌ¿³Ø²Ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ëµßµÞµßÌ¿»Î¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÍÜÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCaptain Ambulance¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µßµÞ°åÎÅ¡¦ÉÂ±¡·Ð±Ä¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¤äÀ¯ºö¼Â¹Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢XRµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿µßµÞ°åÎÅ¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¤È¸¦µæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¶ÈÌ³Ï¢·È¤Î³µÍ×¤ÈÌÜÅª- XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¶µ°é¤Î³×¿·ºÇÀèÃ¼¤ÎXRµ»½Ñ¡ÊVR/MRÅù¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢µßµÞ°åÎÅ¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢Î×¾ì´¶¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë³Ø½¬´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¶µ°é¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¡¦»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥ºÒ³²»þ¤äµßµÞÂÐ±þ»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂ¨±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¶µ°é¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- µßµÞµßÌ¿»Î¤Î¿·µ¬¶µ°é¤ª¤è¤ÓºÆ¶µ°é¤Î¿ä¿ÊµßµÞµßÌ¿»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·µ¬¶µ°é¤ª¤è¤Ó½¢¶È¸å¤Î·ÑÂ³¶µ°é¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹â¸ú²Ì¤Ê³Ø½¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎµßµÞµßÌ¿»Î¤¬¡¢¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- XR¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³Ø½ÑÅª¸ú²Ì¸¡¾Ú¿·µ¬¶µ°é¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëXRµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤äÎ×¾²Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿º¬µò¤È²þÁ±ÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
3. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢XRµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê°åÎÅ¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µßµÞ¸½¾ì¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¡¦È½ÃÇÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ºÒ³²»þÅù¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢µßµÞ¼ûÍ×ÂÐºö¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Óー¥é¥¤¥º¤Ï¹Åç¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥¥¬¥±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¸¦µæ·ë²Ì¤ÏÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4. ²ñ¼Ò³µÍ×- ³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥é¥¤¥º½êºßÃÏ: ¢©732-0822 ¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶è¾¾¸¶Ä®2-62¡¡¹ÅçJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°8FÂåÉ½¼èÄùÌò: ÇÈÂ¿´Ö ½ÓÇ·»ö¶ÈÆâÍÆ: XR(AR/VR/MR)¥½¥Õ¥È³«È¯¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¹½ÃÛ¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°³«È¯¡¢Web/¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¦CGÀ©ºîURL: https://berise.co.jp/
- ³Ø¹»Ë¡¿ÍµþÅÔµÌ³Ø±à½êºßÃÏ: ¢©607-8175 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®34Íý»öÄ¹¡§ÊÒ»³ Ñ£À¸URL: https://www.tachibana-u.ac.jp/
- ³ô¼°²ñ¼ÒCaptain Ambulance½êºßÃÏ: ¢©657-0081 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÆç¶èÅÄÃæÄ®1ÃúÌÜ7-23 ¥µ¥ó¥íー¥¼ËÜ»³¥Ó¥ë 4F¥Õ¥í¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: ²ÏÌî Â¿²Ã»Ö»ö¶ÈÆâÍÆ: °åÎÅÅù¿ÍºàÇÉ¸¯»ö¶È¡¢À¯ºöµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢À¯ºö»ö¶È²½»Ù±ç»ö¶ÈURL: https://captain-ambulance.com/
5. ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥é¥¤¥º °åÎÅ¡¦ËÉºÒXR»ö¶ÈÉô
Ã´Åö¼Ô¡§¿û¶á
TEL: 082-264-2600
E-mail: contact@berise.co.jp