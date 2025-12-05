¡ÚºÇ½ª¸øÊçÄùÀÚÇ÷¤ë¡Û¥¿¥ª¡¢½Î¡¦Êü¥Ç¥¤¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¸þ¤±¤Ë¡ÖITÆ³ÆþÊä½õ¶â2025¡×ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò12·î19Æü¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õß··Ä¾¼¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ÖITÆ³ÆþÊä½õ¶â2025¡×¤ÎºÇ½ª¸øÊçÄùÀÚ¤òÁ°¤Ë¡¢ICT¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤âËÜÊä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¿½ÀÁÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡È¶î¤±¹þ¤ß¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§ ITÆ³ÆþÊä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ÚÊä½õ¶âÆâÍÆ¤È¿½ÀÁÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡§
£±.ITÆ³ÆþÊä½õ¶â¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£².ITÆ³ÆþÊä½õ¶â¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ
£³.¿½ÀÁ¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤¬º£¤¹¤°¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤»ö¹à
Æü»þ¡§ 12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ～11»þ40Ê¬
³«ºÅÊýË¡¡§ ZOOM¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§ https://share.hsforms.com/13VHeW6YzTwOcKZtH9cT8vQdboaw
¿·¾¦ÉÊ¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ Å·¿ÀX ¡Ê¥Æ¥ó¥¸¥ó¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Äó¶¡·ÁÂÖ¡§ ¥¯¥é¥¦¥É·¿Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊPWAÂÐ±þ¡Ë
ÂÐ±þ´Ä¶¡§ ¼çÍ×OS¡ÊWindows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Android¡Ë¡¢¼çÍ×Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÊChrome, Safari, Edge¡Ë¤ÎºÇ¿·ÈÇ
ÂÐ±þ³ØÇ¯¡§ ¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÁ´³ØÇ¯
ÂÐ±þ¶µ²Ê¡§ ¹ñ¸ì¡¢¿ô³Ø(»»¿ô)¡¢Íý²Ê¡¢¼Ò²ñ¡¢±Ñ¸ì¡¢À¸³è¡ÊÁ´¤Æ¶µ²Ê½ñ½àµò¡Ë
¼ç¤Ê³Ø½¬µ¡Ç½¡§ ¶µ²Ê½ñ½àµò¤Î³Ø½¬¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¡¢¥¹¥âー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÂÎ·Ï³Ø½¬¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¢²»À¼¼«Æ°ÆÉ¤ß¾å¤² Åù
¼ç¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½¡§ ¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®¡¢²ÝÂê¤ä½ÉÂê¤ÎÍ½Ìó¡¦ÅÐÏ¿¡¦Äó½Ð´ÉÍý¡¢³Ø½¬¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢À®ÀÓ´ÉÍý¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±çÅù
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-019-828
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@tao-st.co.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚ¡¦½Ë¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª
ÀßÎ©¡§1992Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹õß··Ä¾¼
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é¥½¥Õ¥È¡ÖÅ·¿À¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
½êºßÃÏ¡§¢©525-0032¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÂçÏ©2ÃúÌÜ9-1ÍÛ¤À¤Þ¤ê¥Ó¥ë5³¬
URL¡§https://www.tao-st.co.jp/