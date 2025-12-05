107Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¡ª ¡ÖÇã¤¦¡×¤«¤é¡Ö¼Ú¤ê¤ë¡×¤Ø¥ï¥¤¥Ê¥êー¸þ¤±¤Ë¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï
ÁÏ¶È107Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜ ÈþÆà»Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¸þ¤±¤Ë¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
2010Ç¯Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥¤¥óÆÃ¶è¡×¤ÎÇ§Äê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ø¤Î¿·µ¬»²Æþ¤¬Áý¤¨¡¢¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥óÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Î½é´üÅê»ñÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¤í²áµ¡¤ÎÆ³Æþ¤¬º¤Æñ¤Ê¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥óÀ½Â¤¤Ï¥·ー¥º¥ó¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸»ºÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤í²áµ¡Æ³Æþ¤Ëí´í°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡×»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤í²áµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤í²á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈºÆÈ¯¹Ú¡É¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê»î¤ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ï¼«Á°¤ÇÀßÈ÷¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤ò¼«Á°¤ÇÂ·¤¨¤ë¤Ë¤Ï»ñ¶âÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÎºÆÈ¯¹Ú¤òÍÞ¤¨¡¢¹¤¯Î®ÄÌ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤í²á¹©Äø¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤í²áµ¡¤¬Æ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ë¡¢¤í²áµ¡¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤À¤±»È¤¨¤¿¤é¤Ê¤¡¡×¡¢¡Ö¤í²áµ¡¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¿ô¤ªÊ¹¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»öÎã¤Î¤Ê¤¤¡Ö¤í²áµ¡¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö2025Ç¯6·î¤«¤éµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊÍÑ´ï¶ñ¡¦ÍÆ°×ÊñÁõ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤Ë¤â½à¤¸¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀºÌ©¤í²á¤ÎÌò³ä
¤í²á¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÂù¤ê¤äÈùÀ¸Êª¤ò½üµî¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÆ©ÌÀ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤í²á¤ÎÌò³ä¡Û
¡üÀ¶À¡²½
¡¡È¯¹Ú¸å¤Î»Ä¤Ã¤¿¹ÚÊì¤Î¥«¥¹¡¢¥Ö¥É¥¦¤ÎÁ¡°Ý¼Á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤Î¸Ç·ÁÊª¤ò½üµî¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÀ¡¤ó¤À³°´Ñ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü°ÂÄê²½
ÉÓµÍ¤á¸å¤Ë¡¢¹ÚÊì¤ä¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬ºÆÈ¯¹Ú¤·¤¿¤ê¥ï¥¤¥ó¤¬ÉåÇÔ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤ËÅ¬¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÎ®ÄÌ¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È¤Î¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤Ç¤Ï¡¢ÅÃ¤¬Â¿¤¤¥ï¥¤¥ó¸¶±Õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ßÉ²á½õºÞ¤òÅº²Ã¤·¤Æ¡¢ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤í²á¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ßÉ²á½õºÞ¤ÎÁªÄê¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÃ²¼¤²¤äÅÃ°ú¤¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤´Äó°ÆÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¨¥³¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡Ö¥»¥é¥Ý¥¢¡×
ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È¤Î¤í²áµ¡¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ä¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¾ì¹ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤í²á¤·¡¢ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤òµ¯¤³¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ßÉºà¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡Ö¥»¥é¥Ý¥¢¡×¤Ï¡¢ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤Î¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¿·¤·¤¤¤í²áÌÌ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ßÉ²áÀÇ½¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡Ç½¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Â¾¤ÎßÉºà¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬°Â²Á¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¹ñÆâ¤Ç¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸¶±Õ¤òÇÓ½Ð¤·¡¢¥»¥é¥Ý¥¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë°Ù¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥«¥Ðー¤¬´ÊÃ±¤À¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤Î¹½Â¤¾å¡¢¤í²á¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¨¥¢ー²¡¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ä±Õ¤ò¶ËÎÏ¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢·ç¸º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¤Þ¤º¤Ï¡¢300L/HÄøÅÙ¤Î½èÍýÎÌ¤Ç¤¢¤ë¥»¥é¥Ý¥¢¤¬1ËÜÆþ¤Ã¤¿¤í²áµ¡¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥»¥é¥Ý¥¢¤¬3ËÜÏ¢¤Ê¤Ã¤¿1000L/HÄøÅÙ¤Î¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤âÀ½ºî¤·¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ßÉ²á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶È²Ý¡Ö¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¡×Ã´Åö¡¦¾®»³ÏÂ¹°¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥ï¥¤¥ó¤í²áµ¡¤ÎÈÎÂ¥¤òÄÌ¤·¤Æ¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ÎßÉ²á¤Î¤¿¤á¤Ë100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Æ¼ïÉôºà¤ÎÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¤í²áµ¡¤Î²Á³Ê¤âËèÇ¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤í²áµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ù¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤í²á¤ò¹Ô¤¦¤È¥ï¥¤¥ó¤¬Æ©¤ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¸úÎ¨¤Î¤è¤¤·Ð±Ä¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´ Åö¡¡¾®»³ ÏÂ¹°
TEL:045-712-1211¡¡Email: formmail @rosuiki.co.jp
https://rosuiki.co.jp/product/wine/
¡ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö Ý¯°æ ·ÃÍý¡¡
TEL¡§045-712-1218¡¡MAIL¡§formmail @rosuiki.co.jp
ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¤«¤é107Ç¯´Ö¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÀºÌ©ßÉ²áµ»½Ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¸þ¤±Ãí¼ÍÍÑ¿åÀ½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤ÎÇ¼Æþ¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜßÉ¿åµ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÆî¶è°æÅÚ¥öÃ«ÃæÄ®91
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ ÈþÆà»Ò
ÁÏ¶È¡§ÂçÀµ7Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÀ½Â¤¡¢ßÉ²áµ¡µÚ¤Ó¿å½èÍýÁõÃÖ¤ÎÀß·×µÚ¤ÓÀ½Â¤¡¢ÍÑ¿å½èÍý¥×¥é¥ó¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
HP¡§https://rosuiki.co.jp/