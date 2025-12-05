¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬2026Ç¯2·î21ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÅµ¡Ö²ÖÂ«¥«ー¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤òÆ±Æü¤«¤é³«ºÅ!!
¢¤ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16001
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡Ö¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù4th Anniversary ¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿´Û¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼¹»ö¤¿¤Á18¿Í¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1³¬¤ÏÀÖÁÒ»á¡¢2³¬¤Ï¤µ¤¯¤·¤ã2»á¡¢3³¬¤Ïshu»á¡¢ÃÏ²¼¤Ïmarumoru»á¡¢ÊÌÅ¡1³¬¤Ï¿åÎ¯Ä»»á¡¢ÊÌÅ¡2³¬¤ÏÀÐ¿ø¥«¥Á¥ë»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ç2026Ç¯2·î21Æü～3·î22Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù4th Anniversary ¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö²ÖÂ«¥«ー¥É¡ÊÁ´18¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¿4th Anniversary
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü
²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§18¼ï
¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿4th Anniversary A¡¦B
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê9¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë³Æ3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§³ÆÁ´9¼ï
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡¿4th Anniversary
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê9¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´18¼ï
¾ÚÌÀ¼Ì¿¿´Û¡¿4th Anniversary
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê18¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´18¼ï
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¡¿4th Anniversary
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡ª
¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó
¢¤ÆÃÅµ¡§²ÖÂ«¥«ー¥É¡ÊÁ´18¼ï¡Ë
¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù4th Anniversary ¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü～3·î22Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ1ÅÀËè¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥°¥é¥Ã¥Æ°û¿©Êª¡¢Í½þÆÃÅµ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¡ÊÆâ¶âÁ´³ÛÉ¬¿Ü¡Ë1ÅÀËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö²ÖÂ«¥«ー¥É¡ÊÁ´18¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§²ÖÂ«¥«ー¥É¡ÊÁ´18¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥°¥é¥Ã¥Æ¥³¥é¥Ü¾ðÊó
¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù4th Anniversary ¥Õ¥§¥¢ ³«ºÅµÇ° Gratte
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü～3·î22Æü
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢½©ÍÕ¸¶ANNEX¡¢½ÂÃ«¡¢µÈ¾Í»û¥Ñ¥ë¥³¡¢²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ì¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÂçºåÆüËÜ¶¶¡¢ÇßÅÄ¡¢²¬»³
¡ã¥¯¥Ã¥ー½ÐÄ¥ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¹âºê¡¢ÂçµÜ¡¢Ä®ÅÄ¡¢ÀéÍÕ¡¢»¥ËÚ¡¢Ä¹Ìî¡¢ÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¡¢¿·³ã¡¢»°µÜ¡¢µþÅÔ¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³¡¢¹Åç¡¢Àîºê
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
¢£¡Ø°Ëâ¼¹»ö¤È¹õ¤¤Ç¡Ù¤È¤Ï
ËÜ³Ê¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÄ´ÝÆÆ»Ö¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÖÅÂÁ¤µ¤ó¤é¿Íµ¤À¼Í¥¤¬±é¤¸¤ë18¿Í¤Î¼¹»ö¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¸½¼Â¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î24Æü¤Ë¤Ï¥ê¥êー¥¹³«»Ï¤«¤é4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£