¡ÚIT´ë¶È·Ð±Ä¼Ô °Õ¼±Ä´ºº¡ÛIT´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î5³ä°Ê¾å¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÉÔÂ­¤ò¼Â´¶

M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼¸ç¡Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷300Ì¾°Ê²¼¤ÎÃæ¾®SIer/¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô110Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà²ÝÂê¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¾Î¡§IT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà²ÝÂê¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü～Æ±Ç¯11·î13Æü
Í¸ú²óÅú¡§½¾¶È°÷300Ì¾°Ê²¼¤ÎÃæ¾®SIer/¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô110Ì¾
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Û
- IT¿ÍºàÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤Ï5³äÄ¶¤Ç4³ä¤Î´ë¶È¤¬¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï
- ºÎÍÑ²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢7³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬±þÊç¼Ô¤Îµ»½ÑÉÔÂ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íºà¤Î¡È¼Á¡É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸²Ãø¤Ë
- IT¿Íºà³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í·ïÈñ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢5³ä°Ê¾å¤¬²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú
- IT´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ï¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¤Îº¤Æñ¤µ¡×¤ä¡Ö¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¡×¤Ç¡¢º£¸å¤âIT¿ÍºàÉÔÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë
º£²ó¤Ï¡¢Ãæ¾®SIer/¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô110Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà²ÝÂê¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢IT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢53.6%¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¿ÍºàÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢40.9%¤Î´ë¶È¤¬²áµî£±Ç¯´Ö¤ÇÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼«¼Ò¤ÎIT¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï44.6¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¸½Í¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²¿¤é¤«¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢IT¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö±þÊç¼Ô¤Îµ»½Ñ¥¹¥¥ëÉÔÂ¡×¤Ç44.4¡ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö±þÊç¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤¬37.8%¡¢¡Ö±þÊç¼Ô¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¡×¤È¡ÖºÎÍÑ»Ô¾ì¤Î¶¥Áè·ã²½¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì31.1%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢IT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ç¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø¤Î¸þ¾å¡×¤Ç33.6¡ó¡¢¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÆ³Æþ¡×¤¬24.5%¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¡×¤¬20.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤Î¿Í·ïÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï29.0¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ò¥µー¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×´ë¶È¤Ï53.1%¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ÜÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬60.9¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÀ½ÉÊ²Á³Ê¤Ø¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¡¢IT´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²»ÑÀª¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IT¿Íºà¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤Î¶¼°Ò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¤Îº¤Æñ¤µ¡×¤Î35.5¡ó¤È¡Ö¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¡×¤Î32.7%¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êIT¿ÍºàÉÔÂ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÀ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
´ë¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇDX²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎDX¥ì¥Ýー¥ÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ£»¨²½¡¦Ï·µà²½¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥É²½¤äAIÆ³Æþ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Æ´ë¶È¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂ¸ºß¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¡¦¥Ù¥ó¥Àー´ë¶È¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀ©Ìó¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤ÊITµ»½Ñ¤ÈÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËIT¿ÍºàÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IT´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤â¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¼Â¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â4³ä°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬±þÊç¼Ô¤Î¥¹¥¥ëÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ£³³ä°Ê¾å¤¬ÂÔ¶ø¸þ¾å¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áý²Ã¤·¤¿¿Í·ïÈñ¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤IT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤òM&A¤ÇÊä´°¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£M&A¤Ë¤è¤Ã¤ÆIT´ë¶È¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÎIT¿Íºà¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀïÎÏ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Âç¼ê¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¶¯²½¤ä¥°¥ëー¥×Æâ¤ÇIT¿Íºà¤òÁê¸ß³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤Ç¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡ÖM&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç¡ÊÇã¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡×µó¤²¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬4.4%¡¢¡ÖM&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È¾ùÅÏ¡ÊÇä¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡×¤¬0¡ó¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê²ÝÂê²ò·èºö¤È¤·¤ÆM&A¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IT´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤ä¡¢»ö¶ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼êÎ©¤Æ¤È¤·¤ÆM&A¤¬ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢M&A¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
M¡õA¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ë¶È¾ðÊóÉô ÉôÄ¹¡¡»³ºê ¸¦¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¡¤±¤ó¡Ë
Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¾å¾ì¡¦Ì¤¾å¾ì´ë¶È¥ªー¥Êー¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ª¤è¤ÓIPO»Ù±ç¡¦M&A»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£2011Ç¯¤«¤éÅö¼Ò¤Ë»²²è¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼ÒÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎM&AÀ®Ìó¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
¢£IT¿ÍºàÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤ÏÌó5³ä¡¢Æó¶Ë²½¤¹¤ë´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¡ÖQ1. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬30.9%¡¢¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬22.7%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶È¤ÎÌó4³ä¤¬¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï4³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
¡¡¡ÖQ2. ²áµî1Ç¯´Ö¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬21.8%¡¢¡Ö¤ä¤ä³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬20.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÎÍÑ²ÝÂê¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Öµ»½Ñ¥¹¥¥ëÉÔÂ¡×¤Ç44.4%¡¢±þÊç¼Ô¤Î¼Á¤ËÇº¤à´ë¶È¤¬7³äÄ¶
¡¡¡ÖQ3. Q2¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=45¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±þÊç¼Ô¤Îµ»½Ñ¥¹¥¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬44.4%¡¢¡Ö±þÊç¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤¬37.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£IT¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó45%¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬ÉÔËþ¤äµ¿Ìä¤òÊú¤¨¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¡ÖQ4. ¼«¼Ò¤ÎIT¿Íºà¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥¹¥¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬16.4%¡¢¡Ö¤ä¤äËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬28.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£IT¿ÍºàºÎÍÑÂÐºö¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø¤Î¸þ¾å¡×¤Ç33.6%¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Ï24.5%
¡¡¡ÖQ5. IT¿ÍºàºÎÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø¤Î¸þ¾å¡×¤¬33.6%¡¢¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÆ³Æþ¡×¤¬24.5%¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¡×¤¬20.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶È¤ÎÌó3³ä¤¬¿Í·ïÈñÁý²Ã¡¢6³ä¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤ÇÄÂ¾å¤²¿µ½Å»ÑÀªÁ¯ÌÀ¤Ë
¡¡¡ÖQ6. ²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í·ïÈñ¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡Ê20%°Ê¾å¡Ë¡×¤¬4.5%¡¢¡Ö¤ä¤äÁý²Ã¤·¤¿¡Ê5%～20%Ì¤Ëþ¡Ë¡×¤¬24.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Í·ïÈñÁý²ÃÊ¬¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤Î53%¤¬¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ7. Q6¤Ç¡ÖÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤äÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ò¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=32¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬12.5%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬34.4%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶È¤Î¶¼°ÒÂè1°Ì¤Ï¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¤Îº¤Æñ¤µ¡×¤Ç35.5%¡¢¿Í·ïÈñ¹âÆ¤â32.7%¤ÇÇ÷¤ë
¡¡¡ÖQ8. º£¸å3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¡¦²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò3¤Ä¤Þ¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú¡Ë¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¤Îº¤Æñ¤µ¡×¤¬35.5%¡¢¡Ö¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¡×¤¬32.7%¡¢¡Ö·ÐºÑ¾ðÀª¤Î°²½¡×¤¬30.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3Ç¯¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐºö¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¡×¤Ç38.5%
¡¡¡ÖQ9. Q8¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Q8¤Ç²óÅú¤·¤¿¶¼°Ò¡¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÂÐºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=91¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¡×¤¬38.5%¡¢¡ÖM&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç¡ÊÇã¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡×¤¬ 4.4%¡¢¡ÖM&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È¾ùÅÏ¡ÊÇä¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡×¤Ï0¡ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ¤ËÂÐºö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
