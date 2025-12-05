Mogura¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¡ÖRoblox¥ïー¥ë¥ÉÀ©ºîÏ¢Â³¹ÖºÂ¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼ÒMogura¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄ½Ö¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖµòÅÀ¡Ötsukurun¡Ê¥Ä¥¯¥ë¥ó¡Ë(https://gunma-tsukurun.jp/)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖROBLOX¥ïー¥ë¥ÉÀ©ºîÏ¢Â³¹ÖºÂ(https://gunma-tsukurun.jp/involved/event260117-260124/)¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë2026Ç¯1·î17Æü¤è¤êÁ´5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò»ý¤ÄRoblox¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²ー¥à¥ïー¥ë¥ÉÀ©ºî¡¦¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Mogura¤¬¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¤ÎXR/¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¡ÖMogura NEXT¡×¤È¤·¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖµòÅÀ²½¡×¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¡§¿È¶á¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×³Ú¤·¤µ¤ò
·²ÇÏ¸©¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤Ë¡Ötsukurun¡ÊGUNMA CREATIVE FACTORY¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹À©ºî¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢tsukurun¤Î¼ç¤ÊÍøÍÑ¼ÔÁØ¤Ç¤¢¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥²ー¥àµ¡¤«¤é¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRoblox¡Ê¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ë(https://www.roblox.com/ja)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁàºîÀâÌÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÁÏÂ¤ÎÏ¤ª¤è¤ÓÀ©ºî¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÁ´5²ó¤Î¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²ー¥à¥ïー¥ë¥É¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖROBLOX¥ïー¥ë¥ÉÀ©ºîÏ¢Â³¹ÖºÂ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¹Ö»Õ¤òÃ´Åö
Roblox¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥éー¥²ー¥à¡ØPETAPETA¡Ù¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¿ô4²¯²óÆÍÇË¡ËÅù¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ä¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦inu»á¤ò·Þ¤¨¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤È³«È¯µ»½Ñ¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.Roblox¤ÎÀ©ºî¤«¤é¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ò³Ø½¬
Roblox¤Î´Ä¶¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢Í·¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î³Ø½¬¡¿¼ÂÁõ¡¢¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥ÈÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ïー¥ë¥É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÏ¢¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬¤Î»Ù±ç
¹ÖºÂ½ªÎ»¸å¤âÁÏºî³èÆ°¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö½¬¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«Áö¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹Ö»Õ¡§inu¡Ê¥¤¥Ì¡Ë»á
2010Ç¯¤«¤éRoblox¤Î¥×¥ì¥¤¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤ÏRobloxÆâ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤È¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£ÂåÉ½ºî¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¡ÖPETAPETA(https://www.roblox.com/ja/games/110280222997707/PETAPETA-School-of-Nightmares)¡×¤ÏÀ¤³¦¤Ç4²¯²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¡ØÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢(https://www.roblox.com/ja/games/95436277090085/Spider-AOONI-Nightmare)¡Ù¤Ê¤É¡£¤Û¤«Roblox¸þ¤±¤Î¡ÖBEYBLADE X ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
