¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥¹¥¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥²ー¥à¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï ¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êーÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢±§ÆâÍüº»¤¬¡Ö¥²ー¥à¶È³¦¡×¤òÅê»ñÌÜÀþ¤ÇÅ°Äì²òË¶¡ª

¾¾°æ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÏÂÎ¤ÅÄ æâ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¾¾°æ¾Ú·ôYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥²ー¥à¹¥¤¤âÅê»ñ½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ëÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Î¿·Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Æ¥¹¥¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥²ー¥à¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÁíÍø±×100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¥Æ¥¹¥¿»á¤¬¡¢¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Í¼±¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Åê»ñ»ëÅÀ¤«¤éÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¿·¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥à¶È³¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢80Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¤ÎÎò»Ë¤òÇ¯É½¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥²ー¥à¶È³¦ÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Í¼±¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ÎËµ¤é¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êーÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»á¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±§ÆâÍüº»»á¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ»ëÅÀ¤«¤é¤Î¶È³¦Ê¬ÀÏ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤ÎÂçÀîÃÒ¹¨»á¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¤ÎÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Æ¥¹¥¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥²ー¥à¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ù#1¤Î¸«¤É¤³¤í
#1¤Ç¤Ï1983Ç¯¤«¤é1993Ç¯¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¤ÎÎò»Ë¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹¡£Ç¤Å·Æ²¤¬¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ä¥²ー¥à¥Üー¥¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò·Þ¤¨¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑ¾õ¶·¤ÈÂÐÈæ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¥²ー¥à´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÁ°¤Î³ô¼°¼è°ú¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÇËÜÅö¤Î³ô¼è°ú¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥È¥ìー¥É¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤òÊª¸ì¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤âÅê»ñ²È¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Æ¥¹¥¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥²ー¥à¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ù#1: https://youtu.be/plgjMP01M14
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=plgjMP01M14 ]
²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è
¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÆ°²è¤ò¡¢¡Ø¥Æ¥¹¥¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥²ー¥à¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥¿»á¤È¥²ー¥àÍ¼±¼Ô¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤ä¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢º£¸å¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è¤Ï¾¾°æ¾Ú·ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥Íー¥µ¥Æ¥é¥¤¥È(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/)¡×¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Æ¥¹¥¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥²ー¥à¡É¤ÎÀ¤³¦¡Ù²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è:
https://www.matsui.co.jp/money-satellite/movie/investment/stock/newworld/mv-20251205-s01.html
¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Á´5ÏÃ (YouTube¸ø³«Æ°²è4ÏÃ + ²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è1ÏÃ)
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/218_1_d27f0f948590fa4f14f75747bbf68e4f.jpg?v=202512050927 ]
¢¨¸ø³«Æü¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Æ¥¹¥¿
2005Ç¯¤«¤é¸µ¼ê300Ëü±ß¤Ç³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°¤ÇÁ´ÂÎÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤µ¤Û¤É±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢»ñ»º¤Î³ÈÂç¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤äÃæÄ¹´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÅê»ñ¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¼´¤Î°Û¤Ê¤ë¥È¥ìー¥É¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎßÀÑÍø±×¤ÏÌó100²¯±ß¡£
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー (ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë / Â¼¾å)
2007Ç¯2·î·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤â2020Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡¢2018Ç¯¡¦2021Ç¯·è¾¡¿Ê½Ð¡£
ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ï2020Ç¯R-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾å½é¤Î3Âç²ñÁ´¤Æ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È·Ð¸³¼Ô¡£
±§Æâ Íüº»
1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£
2015Ç¯¤ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢·ÐºÑ¤ÈÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥²ー¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2023¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯3·î¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¤¿¤Î¤Á¤â¡¢°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡£
ÂçÀî ÃÒ¹¨
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¯¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¤¥¹¾Ú·ô¡¢UBS¾Ú·ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©·Ï¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤ÎÃÒ·õ¡¦Oskar¥°¥ëー¥×ÀßÎ©¡£¸½ºß¡¢CEO·ó¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£ÀìÌç¤Ï·×ÎÌÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÍ½Â¬¡¢Åê»ñÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ê¤É¡£¥âー¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤äÆü·ÐCNBC¤Ê¤É·ÐºÑÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±éÂ¿¿ô¡£
¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¥ì¥Ç¥£ー¥Ðー¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÂåÉ½
¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë½Ð¿È¡£1996 Ç¯¤Ë¹ñºÝÀ¸Êª³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÍ¥¾¡¡£1997 Ç¯¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·ÅìµþÂç³ØÍý²Ê°ìÎà¹ç³Ê¡¢¹©³ØÉôÂ´¶È¡£Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¤ÆÀ¸Ì¿¹©³Ø½¤»Î¼èÆÀ¡£2006 Ç¯ÌîÂ¼ëú·ô¤ËÆþ¼Ò¡¢M&A ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È±Ä¶È¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£2024 Ç¯¥ì¥Ç¥£ー¥Ðー¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤òÀßÎ©¡£¸½ºß³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¡£Ê¸É®³èÆ°¡¢SNS ¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾°æ¾Ú·ôYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¾¾°æ¾Ú·ôYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯ÅÙM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¤µ¤ó½Ð±é¤Î¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¡ª³Ø¤Ù¤ë¥é¥Ö¥êー¡×¤ä¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤òÀìÌç²È¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¦³ôÁêÃÌ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤³ôÁêÃÌ½ê¡×¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö70ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï58Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities
¾¾°æ¾Ú·ô¤Ï¡¢Åê»ñÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
