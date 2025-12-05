³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢AtCoder¤È¶¦Æ±¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÊ¸²½º×¡ÖEngineer Guild Fes¡×¤ò2026Ç¯1·î18Æü¤Ë½é³«ºÅ
¡ÖÀ¤³¦¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤òÄÉµá¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²»À®ÍÎ²ð¡Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È¡ÖAtCoder¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÊ¸²½º×¡ÖEngineer Guild Fes¡×¤ò2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤¬½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëEngineer Guild Fes¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÆþÌç¤«¤éºÇÁ°Àþ¤Þ¤Ç¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëTalk Session¤È¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Âç²ñ¤ÎLive Contest¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬½¸·ë¤¹¤ëNetworking Space¤Î3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢28Â´¸þ¤±¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡Ö³°»ñ½¢³èExpo¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÀìÍÑ¶è²è¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±½¢³è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ´ë¶È¥Öー¥¹¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¢³è¹ÖºÂ¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¢³è¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊý¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã³ØÀ¸¤ÎÂ´Ç¯¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³°»ñ½¢³èExpo¤Ï2024Ç¯¤¬½é³«ºÅ¤Çº£²ó¤¬3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï»²²Ã´ë¶È¿ô35¼Ò¡¢Íè¾ì³ØÀ¸¿ôÌó700Ì¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã´ë¶È¿ô¤ÏÌó40¼Ò¡¢Íè¾ì³ØÀ¸¿ô¤ÏÌó1,000Ì¾¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯³«ºÅ¤Î³°»ñ½¢³èExpo¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾¼Ô¤ÎÁý²Ã¤äÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç¿Ê¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³ー¥Êー¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎEngineer Guild Fes¤Ç¤Ï¡¢½¢³è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸òÎ®¤Î¾ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤ÏÍ¥½¨ÁØ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¡ÖSoftware Engineer½¢³è by ³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾³ØÀ¸¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤Ï10,000¿Í°Ê¾å¤Ç¹ñÆâºÇÂçµéµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çµ¡Ç½¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ä¡¢¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÈ¯¿®°Ê³°¤Ë¤â¡¢µ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖEngineer Guild¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È¡ÖAtCoder¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Software Engineer½¢³è by ³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î½¢³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Îµ»½ÑÎÏÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏAtCoder¤È¶¦Æ±¤Çµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢½¢³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/26700/table/141_1_0ebbf0e2455c18a3f4889dc2d4676cc5.jpg?v=202512050927 ]
¡Ö³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤òÄÉµá¤·¤¿Âç³ØÀ¸¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÉ¬Í×¤ÊÍå¿ËÈ×¤ÈÊýË¡ÏÀ¤òÄó¼¨¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¥³¥é¥àµ»ö¡¢¸·Áª¤·¤¿ËÜÁª¹Í¾ðÊó¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾ðÊó¡¢³ØÀ¸Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤éÄ¾ÀÜ²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëOB/OGÁêÃÌ¼¼¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://gaishishukatsu.com/
¡ÖSoftware Engineer½¢³è by ³°»ñ½¢³è¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡§https://gaishishukatsu.com/engineer
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖEngineer Guild¡×¡§https://event.gaishishukatsu.com/gsskt-engineer-guild