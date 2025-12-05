¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î½Ð»ñÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ¿¿»Ë¡¢°Ê²¼¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬½Ð»ñ¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³Äó·È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¼Æ¸¶Í´´î¡¢°Ê²¼FUNDINNO¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÉÕ¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§462A¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£FUNDINNO¤È¤Ï
¡¡FUNDINNO¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖFUNDINNO¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¿³ººÂÎÀ©¤äÅê»ñ²È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ô¾ì¤Î·òÁ´¤Ê³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Âç·¿¤Î»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖFUNDINNO PLUS+¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£ー¥Î¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·Ð±Ä´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖFUNDOOR¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¡Ë¡×¡¢Ì¤¾å¾ì³ô¼°¤ÎÇäÇãÀ©ÅÙ¡ÖFUNDINNO MARKET¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£ー¥Î¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¶áÇ¯Ãø¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¡¡¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§462A¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼Æ¸¶Í´´î
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO Âç±º³Ø
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î26Æü
»ñËÜ¶âµÚ¤Ó»ñËÜ½àÈ÷¶â¤Î¹ç·×³Û¡§98²¯703Ëü7024±ß¡¡¢¨2024Ç¯10·î31Æü¸½ºß
½¾¶È°÷¿ô¡§131Ì¾¡ÊÌò°÷¤ò½ü¤¯¡Ë ¢¨2024Ç¯10·î31Æü¸½ºß
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://corp.fundinno.com/
¢£¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿ÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¾åÎ®¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À®AI¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë³«È¯¡¦³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ë¥Æ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê»ñ³ÊÇ§Äêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖISTQB¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖGlobal Partner¡×¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡§¥Ð¥ë¥Æ¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4442¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡¡ÅÄÃæ¿¿»Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡ÊÂçºåËÜ¼Ò¡ËÂçºå»ÔÀ¾¶è°¤ÇÈºÂ1-3-15 ´ØÅÅÉÔÆ°»ºÀ¾ËÜÄ®¥Ó¥ë8F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®1-6-4 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈ¾Â¢Ìç±ØÁ°¥Ó¥ë11F
ÀßÎ©¡§2004Ç¯4·î19Æü¡Ê2023Ç¯10·î¤è¤ê»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¡Ë
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§963Ì¾¡Ê2025Ç¯9·îËö ¥°¥ëー¥×8¼Ò·×¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.valtes-hd.co.jp/