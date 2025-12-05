12/21¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ªÆü´Ú¤ß¤é¤¤³Ø½¬²ñ #1¡ÊÄ¹À¸Ãº¹Û¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ó¡¢¤É¤¦Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¡© ¨¡ Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åË×»ö¸Î¤È»ÔÌ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¹Í¤¨¤ëÆü´Ú´Ø·¸ ¨¡¡×
³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～16:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂÐÌÌ¡Ê¥¢¥¸¥¢Ê¸²½²ñ´Û¡¦ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡Ú¥Æー¥Þ¡ÛÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åË×»ö¸Î¡Ê¿åÈó¾ï¡Ë¤ÎÎò»Ë¤È¸½ºß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ã°æ¾åÍÎ»Ò»á¡ä
Ä¹Ìî¸©Å·Î¶Â¼½Ð¿È¡£Âç³Ø»þÂå¤ËÂ¼¤ÎÊ¿²¬¥À¥à¤Ç¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤òÃÎ¤ê¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë»³¸ý¤Ø°Ü¤ê¡¢Ä¹À¸Ãº¹Û¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¹ï¤à²ñ¡ËÀßÎ©¤Ë»²²Ã¤·¡¢Àï»þÃæ¤Î¿åË×»ö¸Î¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÀßÎ©¸å¤Ï´Ú¹ñ°äÂ²¤È¤Î¸òÎ®»ö¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎËÜÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀÄÉÅéÈê¤ÎÀßÃÖ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÆ±²ñ¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢°ä¹üÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯11·î¡¢¹ï¤à²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³Ê¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂåÉ½¤Ø½¢Ç¤¡£
¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ã¾åÅÄ·Ä»Ê»á¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×»öÌ³¶ÉÄ¹¡£2023Ç¯¤«¤éÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î°ä¹üÊÖ´Ô³èÆ°¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î»Ù±çÍ×ÀÁ¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤ÏÀï»à¼Ô°ä¹üÌäÂê¤ÇÀ¯ÉÜ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÈï³²¼ÔÊä½þ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Î°äÂ²»Ù±ç¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
³«ºÅ¤ÎÌÜÅª
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ï¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¤ÄìÃº¹Û¤Ç¤¹¡£Ãº¹Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÄ«Á¯Ãº¹Û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃº¹Û¤Ç¤·¤¿¡£Àõ¤¯·¡¤é¤ì¤¿Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤ÊÃº¹Û¤Ç¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î1942Ç¯¡¢¤³¤³¤Ç¿åË×»ö¸Î¡Ê¿åÈó¾ï¡Ë¤¬È¯À¸¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢³¤Äì¤ËÌ²¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Îò»Ë¤Ë¹ï¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¡È¿åÈó¾ï¡É¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¤¬1991Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢£±.µ¾À·¼ÔÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤ÀÄÉÅéÈê¤Î·úÎ©¡¢£².¥Ôー¥ä¡Ê³¤Äì¹£Æ»¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÇÓµ¤¡¦ÇÓ¿åÅû¡ÊÇÓµ¤¸ý¡Ë¡Ë¤ÎÊÝÂ¸¡¢£³.¾Ú¸À¡¢»ñÎÁ¤Î¼ý½¸¤ÈÊÔ»¼¡¡¤Î£³¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤«¤«¤²¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2013Ç¯2·î¡¢ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄÉÅéÈê¤ò·úÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë°ä¹ü¤Î¼ý½¸¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯¡¢2014Ç¯¤Ë¿·¤·¤¯¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ø°Ü¹Ô¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ80Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯8·î¡¢Àø¿åÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ3ËÜ¤Î°ä¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î9Æü¡¢¡Ö¹ï¤à²ñ¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤Ï¡¢¶ÛµÞ¡¦Áá´ü¤ÎDNA´ÕÄêºî¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤è¤¦¡¢°ä¹ü¼ýÍÆ¸å¡¢½é¤ÎÀ¯ÉÜ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥À¥¤¥Ðー¤ò¾·æÛ¤·°ä¹ü¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û°ä¹ü¼ý½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Î1,250Ëü±ß¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ø½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»ÔÌ±±¿Æ°²È¤«¤éÄ¹À¸Ãº¹Û¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢³èÆ°¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÄ°¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹À¸Ãº¹Û¤ÎÎò»Ë¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤òÂª¤¨¡¢Æü´Ú¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¢¤êÊý¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼çºÅÃÄÂÎ
¡üÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー21¡ÊACC21¡Ë(https://www.acc21.org/)
¥¢¥¸¥¢12¥«¹ñ¤Î100¤òÄ¶¤¨¤ë¸½ÃÏNGO¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢2005Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÏº¤ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¤Ç¤¹¡£Ï©¾å¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤Î»Ù±ç¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¡¢Æü´Ú¤ß¤é¤¤¼ã¼Ô»Ù±ç»ö¶È¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë·È¤ï¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üNPOË¡¿ÍAsiaCommons °¡½§»ÔÌ±Ç·Æ»¡Ê¥¢¥¸¥¢¥³¥â¥ó¥º¡Ë(https://asiacom.exblog.jp/)
¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î¸øÌ±¡Ê»ÔÌ±¤ª¤è¤ÓÇÀÌ±¡Ë¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¡¢Ê¸²½¡¦³Ø½ÑÊ¬ÌîµÚ¤ÓÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¾Ò²ð³èÆ°¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¦¸òÎ®¡¦¸ø±é¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¡¦¸Ä¿Í¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³°¹ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤Ø¤Î°Õ¼±¤ª¤è¤Ó°ÛÊ¸²½Íý²ò¤Î¿´¤ò¤Ï¤°¤¯¤ß¡¢¥¢¥¸¥¢»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢ÂÓ¤ª¤è¤ÓË¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¤¢¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Î°ÆÆâ¿Í¡×¤È¤·¤ÆÂÐÌÌ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤â¼Â»ÜÃæ´Ú¹ñ¸ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ï²¼µ¤Ç¼Â»ÜÃæ
¡ÖÆü´Ú¤ß¤é¤¤¼ã¼Ô»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤Ï¡©
¡ÊÆÃ³è¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー21¡ÊACC21¡Ë¤È¡¢ÆüÃæ´Ú¤Î»ÔÌ±³èÆ°²È¤äºßÆü³°¹ñ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÊÆÃ³è¡ËAsiaCommons °¡½§»ÔÌ±Ç·Æ»¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡ÖÆü´Ú¤ß¤é¤¤¼ã¼Ô»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¡¢Ä«Á¯È¾Åç¡Ê´Ú¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¡Ë¤Ë¥ëー¥Ä¤ò¤â¤Ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¡ÊºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¡Ë¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¤Ï¡¢³Ø½¬²ñ¡¢¡È¸ì¤ê¾ì¡É³èÆ°¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³«ºÅ¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥êー¡×¡Ê³ÖÇ¯È¯¹Ô¡Ë¤È³èÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾®ºý»Ò¤ÎÈ¯¹Ô¤ÈÉáµÚ¡¢Æü´Ú¤Î¼ã¼Ô¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ´Ö¤ÎË¬Ìä¡¢ÂÐÏÃ¸òÎ®¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¡Ë¡£
ÆüËÜ·³¡Ö°Ö°ÂÉØ¡×ÌäÂê¡¢Ä§ÍÑ¹©ÌäÂê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¡£º£¤Ê¤ªÆü´Ú¤Î´Ö¤Ë¤ÏÌ¤²ò·è¤ÎÏÀÁè¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÎ¾¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤Ï¤Ð¤àÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¹¤ä¿·Ê¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶µ²Ê½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢´Ø¿´¤òÊú¤«¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¶µ²Ê½ñ¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬Ãæ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£