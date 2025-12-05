¡Ú¥¯¥ê¥¢¥ë(³ô)¡ÛÂè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ô¼°¤ÎÈ¯¹ÔµÚ¤Ó»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È ÊÂ¤Ó¤Ë¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÉ®Æ¬³ô¼çµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥¯¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§²£ÅÄ ÂçÂ¤¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£µÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»º¶È³×¿·Åê»ñµ¡¹½»±²¼¤ÎJIC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢JICVGI¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¥É£±¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢Ãæ±ûÆüËÜÅÚÃÏ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤¤é¤Ü¤·¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¤é¤Ü¤·¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÅìµþSparkleÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹çµÚ¤ÓÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸ÄÊÌ¤ËËô¤ÏÁí¾Î¤·¤Æ¡Ö³äÅöÍ½ÄêÀè¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÂè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ô¼°¤ÎÈ¯¹Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÂè»°¼Ô³äÅö¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¾åµ¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÂè»°¼Ô³äÅö¤ËÈ¼¤¤¡¢³äÅöÍ½ÄêÀè¤Î¤¦¤ÁÃæ±ûÆüËÜÅÚÃÏ·úÊª³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶ÈÌ³Äó·È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÅö³º³Æ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯1·î31ÆüÉÕ¡ÖSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡¢Âè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ô¼°¤ÎÈ¯¹ÔÊÂ¤Ó¤Ë¼çÍ×³ô¼çµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤òµ¡¤Ë¡¢SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹¹¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£ ¤Ê¤ª¡¢ËÜÂè»°¼Ô³äÅö¤Î·ë²Ì¡¢¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÉ®Æ¬³ô¼çµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼È¯É½»ñÎÁ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- È¯É½»ñÎÁ£±.¡ÖÂè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ô¼°¤ÎÈ¯¹ÔµÚ¤Ó»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·ÈÊÂ¤Ó¤Ë¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÉ®Æ¬³ô¼çµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/dc7825d8/3d2e/41a2/8d43/c73deb35dd73/140120251205515425.pdf)¡×¡¡
- È¯É½»ñÎÁ£².¡ÖÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ë¿·³ô¼°È¯¹Ô¤ª¤è¤Ó»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊäÂÀâÌÀ»ñÎÁ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/dcce7c6b/d29e/4470/9759/9ca77cae99f4/140120251205515427.pdf)¡×