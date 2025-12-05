Sun*¡¢KLab³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒSun Asterisk¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓÂÙÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖSun*¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëKLab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿ÅÄÅ¯Ìï¡¢°Ê²¼¡ÖKLab¼Ò¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Sun*¤Ïº£¸å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î³µÍ×
Sun*¤ÈKLab¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯£¶·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖSun*¡¢KLab¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤ò¶¯²½¡×¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¶¨¶Èµ¡²ñ¤òÌÏº÷¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ÆÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Î¾¼Ò¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢KLab¼Ò¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à»ö¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Sun*¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢·Ð¸³¤½¤·¤Æ¿ÍÅª»ñ¸»¤Ê¤É¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ò´Ö¤Î¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Ï¡¢Sun*¤ÈKLab¼Ò¤È¤ÎÄó·È´Ø·¸¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£KLab¼Ò¤Ø¤Î»ñËÜ»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤«¤é»ñËÜ´Ø·¸¤òÈ¼¤¦Äó·È¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Sun*¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¬»þ³«¼¨¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4053/tdnet/2728618/00.pdf
¢£KLab¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§KLab³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§KLab Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚÏ»ÃúÌÜ10ÈÖ£±¹æÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¿ÅÄ Å¯Ìï
ÁÏÎ©Ç¯¡§2000Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±ÄÅù
URL¡§https://www.klab.com/jp/
¢£Sun*¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSun Asterisk¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Sun* Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ëB1F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓ ÂÙÊ¿
ÁÏÎ©Ç¯¡§2013Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È
URL¡§https://sun-asterisk.com/