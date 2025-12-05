台湾現地法人「台榮電子股份有限公司（仮称）」設立のお知らせ

株式会社栄電子

株式会社栄電子(東京都千代田区 代表取締役社長：津田百子 以下「当社」)は2026年3月をめどに台湾に100％子会社「台榮電子股份有限公司（仮称）」を設立(https://sakae-denshi.com/news/20251205_otherinformation/)することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、2025年1月に公表した中期経営計画(https://sakae-denshi.com/news/250121management_plan/)において掲げた「収益力向上」を具体的に推進する施策であり、2025年4月に開設した台湾駐在員事務所(https://sakae-denshi.com/news/20250422_otherinformation/)の活動をさらに発展させる形で現地法人化を行うものです。

当社は現在の駐在員事務所の活動を終了し、新設法人を通じて台湾市場を起点としたアジア地域での事業展開を本格化してまいります。

■背景：グローバル展開の本格加速

当社は2025年1月、公表した中期経営計画において、

・台湾、韓国、香港、シンガポールなど東アジア圏での販路拡大

・台湾、韓国、欧米の電子部品・機器メーカー開拓推進

を重点戦略として掲げました。

その実行の第一歩として、2025年4月には台湾・台北市に「台湾駐在員事務所（日商榮電子股份有限公司 台湾代表事務所）」を開設し、活動を進めてまいりました。

今回の現地法人化は、これらの活動で得られた手応えを踏まえ、より機動的かつ信頼度の高い事業運営を可能とするためのものです。

■設立の目的：現地密着体制で海外事業の拡大を推進

台湾現地法人をアジアにおける成長戦略推進の最重要拠点と位置付け、以下の体制強化を図ります。

・グローバル事業体制の構築による事業成長の加速

・顧客対応のスピード向上（商談・技術サポートの即時性）

・現地パートナーとの関係深化による新規ビジネス創出

・アジア地域への販売・調達ネットワーク拡大

■設立会社の概要

（１） 名 称 台榮電子股份有限公司（仮称）

（２） 所在地 台湾（詳細未定）

（１） 代表者 大久保 雅文(予定)

（２） 事業内容 電子部品・電子機器等の販売、卸売および輸出入業務

（３） 資本金 5,000,000NTD(予定)

（４） 設立日 2026年3月(予定)

（５） 出資比率 当社100%

■今後の見通し

当該子会社設立に伴う2026年3月期の当社業績に与える影響は軽微であります。今後、重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

商号：株式会社栄電子（東証スタンダード 証券コード: 7567）

本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-9-10

TEL：03-6385-7240（代）

設立：1971年4月

資本金：5億円

代表取締役社長：津田 百子

事業内容：電子部品総合商社