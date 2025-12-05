Îß·×190ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡¢µÜÅçÌ¤Æà¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤¬¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á BOOK OF THE YEAR 2025¡×Ê¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡×¡Ê2026Ç¯1·î¹æ¡Ë¤ÎÆÃ½¸¡ÖBOOK OF THE YEAR 2025¡×¤Ç¡¢µÜÅçÌ¤Æà¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤¬Ê¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅçÌ¤Æà¤µ¤ó¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¡õ¥¢¥ïー¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¶ÏÃÂêºî¡£°ìºòÇ¯¤Î¡Ö¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁBOOK OF THE YEAR 2023¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤´¤È¾®Àâ¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ÏÂ³ÊÔ¤Î¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù¤¬Æ±¤¸¤¯¾®Àâ¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Ë¡£Îß·×190ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤¬¡¢»°Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅçÌ¤Æà¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¤Û¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ï»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2026Ç¯1·î¹æ(2025Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä)¤Ë·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
¡ÖÅçºê¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤Î²Æ¤òÀ¾Éð¤ËÊû¤²¤è¤¦¤È»×¤¦¡×ÍÄÆëÀ÷¤ÎÅçºê¤ß¤æ¤¤Ë¤½¤¦Àë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÆóÇ¯À¸¤ÎÀ®À¥¤¢¤«¤ê¡£ÊÄÅ¹¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÀ¾ÉðÂçÄÅÅ¹¤ËËèÆüÄÌ¤¤¡¢¥íー¥«¥ëÈÖÁÈ¤ÎÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¼¥¼¥«¥é¤ÇM-1¤ËÄ©¤ß¡¢¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ë¤ÏË·¼çÆ¬¤Ç¸½¤ì¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÆóÉ´ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¡£ºÇ¹â¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°µ´¬¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¡ª
¢£ Ãø¼Ô¾Ò²ð
µÜÅçÌ¤Æà¡Ê¤ß¤ä¤¸¤Þ¡¦¤ß¤Ê¡Ë
1983Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ôºß½»¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£2021Ç¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÉðÂçÄÅÅ¹¡×¤ÇÂè20²ó¡Ö½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×Âç¾Þ¡¢ÆÉ¼Ô¾Þ¡¢Í§¶á¾Þ¤ò¥È¥ê¥×¥ë¼õ¾Þ¡£2023Ç¯Æ±ºî¤ò´Þ¤à¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡¢Âè39²óÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢Âè21²óËÜ²°Âç¾Þ¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯Â³ÊÔ¤Î¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù¤ò´©¹Ô¡£¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤Ï¡ÖÀ®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥êー¥º¡×»°ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Øº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡Ù¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ªÊ¿°ÂÉô¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ ½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡ÛµÜÅçÌ¤Æà
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯7·î1Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛÊ¸¸Ë
¡ÚÄê²Á¡Û630±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-106141-2
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/106141/