Qobuz Connect¡¢6¤«·î´Ö¤Ç100¥Ñー¥È¥Êー¤òÃ£À®

¥Ñ¥ê¡¢2025Ç¯12·î5Æü -¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¹â²»¼Á¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Qobuz¡Ê¥³¥Ð¥º¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬2025Ç¯5·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖQobuz Connect¡×¤¬¡¢¤ï¤º¤«6¤«·î´Ö¤ÇÂÐ±þ¥Ñー¥È¥Êー¿ô100¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡ÖÂÐ±þ¥Ñー¥È¥Êー¿ô¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½Åý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÏ¢·È¡¦·ÀÌó¥Ùー¥¹¤Ç¤Î¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¿ô¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hi-Fi¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥ëー¥àOS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³µ¡Ç½¡¦SDKÏ¢·È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢µÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖVGP 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤äÈÎÇäÅ¹¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¹ñÆâºÇ¹â¸¢°Ò¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ÏQobuz Connect¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾Ú¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Qobuz Connect ¤È¤Ï
Qobuz Connect¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¤ÎQobuz¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëHi-Fiµ¡´ï¤ØÄ¾ÀÜ²»³Ú¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
- ³°Éô¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤µ¤º¡¢ÁªÂò¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÂ¨»þºÆÀ¸
- ¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿Ï¢Â³ºÆÀ¸
- ÂÐ±þµ¡´ï¤Ø¥Ï¥¤¥ì¥¾¡ÊºÇÂç24bit¡¿192kHz¡Ë²»¸»¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁÁ÷
¹â²»¼Á¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊºÆÀ¸´Ä¶¤ÈºÇ¹â¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤ÍøÍÑÎ¨
Qobuz Connect¤ÏÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¤ÍøÍÑÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¥È¥Ã¥×5¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥áー¥«ー¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡§
WiiM¡¢Marantz¡¢Denon¡¢Naim¡¢Eversolo
¢£¾ÜºÙ¾ðÊó
Qobuz Connect ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://www.qobuz.com/jp-ja/connect
Qobuz¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§Qobuz Connect¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡§
https://www.qobuz.com/jp-ja/magazine/story/2025/05/15/qobuz-connect-how-it-works/
¢£Qobuz Connect ÂÐ±þ¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷
3D Lab¡¢Aavik¡¢Alluxity¡¢AmpVortex¡¢Arcam¡¢Arsy¡¢Astell & Kern¡¢Atoll Electronique¡¢Audiobyte¡¢Audiolab¡¢Auralic¡¢Aurender¡¢Autonomic Controls¡¢AVM Audio¡¢Axxess¡¢Ayon Audio¡¢Ayre Acoustics¡¢B.audio¡¢Bel Canto¡¢Bluesound¡¢BluOS¡¢Burmester¡¢Cambridge Audio¡¢Cary Audio¡¢CH Precision¡¢Conversdigital¡¢Cyrus Audio¡¢Dan D'Agostino¡¢dCS¡¢Denon¡¢Dynaudio¡¢Electrocompaniet¡¢EMM Labs¡¢Esoteric¡¢Eversolo¡¢FiiO¡¢Focal¡¢Gold Note¡¢Hegel¡¢Heos¡¢HiFi Rose¡¢HOLO-WHASH¡¢HoloAudio¡¢IdeonAudio¡¢iFi Audio¡¢Inklang¡¢Innuos¡¢JBL Premium Audio¡¢Kalista¡¢KEF¡¢Kii Audio¡¢La Rosita¡¢Libre Wireless¡¢Lindemann¡¢Lumin¡¢Luxman¡¢Lyngdorf Audio¡¢Marantz¡¢Matrix Audio¡¢MBL Akustikgerate¡¢McIntosh¡¢Metronome¡¢miniDSP¡¢Monitor Audio¡¢Moon¡¢NAD Electronics¡¢Nagra¡¢Naim Audio¡¢Octavio¡¢ONIX¡¢Onkyo¡¢Orchard Audio¡¢Pink Faun¡¢Playback Designs¡¢PS Audio¡¢PSB Speakers¡¢Primare¡¢Quad¡¢Rockna Audio¡¢Rotel¡¢Ruark Audio¡¢Shanling¡¢Silent Angel¡¢Sonore¡¢Sonoro Audio¡¢SOtM¡¢StreamUnlimited¡¢T+A¡¢Technics¡¢Totaldac¡¢Vitus Audio¡¢Volumio¡¢Wadax¡¢Wattson Audio¡¢WiiM¡¢Zidoo
¢£º£¸å¤ÎÂÐ±þÍ½Äê¥Ö¥é¥ó¥É
Arylic¡¢Bang & Olufsen¡¢EssLinger¡¢JBL¡¢Harman Kardon¡¢Riva ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬º£¸å¿·¤¿¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¥ªー¥Ç¥£¥ª¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ØÂÐ±þ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Qobuz¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.qobuz.com/
2007Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Qobuz¤Ï¡¢ÆÈÎ©»ñËÜ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â²»¼Á¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ÎÃæ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ò´Þ¤à26¤«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¤Ë½¼¼Â¤·¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1²¯¶Ê°Ê¾å¤Î¥í¥¹¥ì¥¹²»¸»¡ÊCDÉÊ¼Á¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡Ò24bit¡¿ºÇÂç192kHz¡Ó¡¢DXD¡¢DSD¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë»Ô¾ìºÇÂçµé¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¥«¥¿¥í¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¿²»¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÊÔ½¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¸·Áª¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö1ºÆÀ¸¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»ÙÊ§³Û¡×¤ò¸ø³«¤·¡ÊUS¡ð0.01873¡Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÀµ¼°¤Ê¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ»Ô¾ìºÇ¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤è¤ê¸øÀµ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Qobuz¤ÏÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ¡ÊJAS¡Ë¤è¤ê¡ÖHi-Res Audio¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
