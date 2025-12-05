Ì¸Åç¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡Ö¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¡×ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÇÌ¸Åç¤ÎÅß¤òËþµÊ
¡¡Ì¸Åç¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡Ê¼¯»ùÅçÌ¸Åç»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÎÓÅÄÇî¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¡×ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¡×ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÏºòÇ¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡Ê¥Ü¥¤¥ë¥«¥Ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Ë¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅò¤±¤à¤ê¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¼¯»ùÅç¡¦Ì¸Åç¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÌó90¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¶¦¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤¬Â·¤¦¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ÎÆþÍá¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¼¼¤âÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤ÏÂ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿ÏÂÍÎ¼¼¤ä2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¥Ã¥º¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤Î¡Ö»³¿é²ñÀÊ¡×¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥«¥Ë¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²ñÀÊ¥³ー¥¹¤ò¡¢ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö»§ËàÏ©¡×¤Î¸Ä¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂç¿Íµ¤¥Õ¥§¥¢¡Û¢¡¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¢¡90¼ïÏÂÍÎÃæ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ 2¿©ÉÕ¥×¥é¥ó³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡ÛÌ¸ÅçÅò¤±¤à¤ê¥Æ¥é¥¹¡Ö¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¡×¥Õ¥§¥¢
¡Ú¾ì½ê¡ÛÌ¸ÅçÅò¤±¤à¤ê¥Æ¥é¥¹¡ÊÌ¸Åç¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë ËÜ´Û£³³¬¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û1Éô 17:30～19:30¡¿2Éô 19:30～21:30 ¡Ê120Ê¬À©¤Î2ÉôÀ©¡Ë
¢¨½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß
¡ÚÎÁ¶â¡Û1Çñ2¿©ÉÕ¤ Ê¿Æü11,480±ß～¡ÊÆþÅòÀÇÊÌ¡¿¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛTEL¡§0995-78-2621
¢£Àã²½¾Ñ¤Î´Ú¹ñ³Ù ÁÔÎï¤Ê¼ùÉ¹¤òË¾¤à¢ö¡þ»³¿é²ñÀÊ¡þ¸Ä¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¢ö¡ã2¿©ÉÕ¥×¥é¥ó¡ä³µÍ×
Åö¥Û¥Æ¥ë¤¬¼«Ëý¤Î²¹Àô¤ÈÎÁÍýÄ¹¤ª´«¤á¤ÎÅß¤Î²ñÀÊ¥³ー¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥º¥ï¥¤¥«¥Ë¤ÎÂ¤¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥º¥ï¥¤¥«¥Ë¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ùー¥¹¤ä¥«¥Ë¤ÎÅì»û´¬¤¡¢¥«¥ËÌ£Á¹¤Î¥àー¥¹¡¢¥«¥Ë¤ª¤³¤ï¤Ê¤É¡¢¥«¥Ë¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Ë²ñÀÊ¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àã²½¾Ñ¤Î´Ú¹ñ³Ù¤äÁÔÎï¤Ê¼ùÉ¹¤òË¾¤àÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö»§ËàÏ©¡×¤Î¸Ä¼¼¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾Î¡ÛÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö»§ËàÏ©¡×Åß¤Î»³¿é²ñÀÊ
¡Ú¾ì½ê¡ÛÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö»§ËàÏ©¡×¡ÊÌ¸Åç¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë ËÜ´Û£±³¬¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û 18:00～21:00 (ºÇ½ª³«»Ï»þ´Ö 19:30)¡¡¢¨½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß
¡ÚÎÁ¶â¡Û 1Çñ2¿© Ê¿Æü16,980±ß～¡ÊÆþÅòÀÇÊÌ/¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛTEL¡§0995-78-2621
―¡ÖÌ¸Åç¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡×³µÍ×―
ÍèÇ¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¸Åç¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¤ÏÌ¸Åç²¹Àô¶¿¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢Î©¤Á¾º¤ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÅò¤±¤à¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÉ÷¾ðÉº¤¦²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡£¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤Èµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ëÂßÀÚÉ÷Ï¤¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²ÌÈ´·²¤Î¾ø¤·Åò¤Ê¤É¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¤ÏºÇ¾å³¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ëー¥à¡¢²¹Àô½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¼¼¡¢3À¤Âå¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥º¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥àÅù¤ÎÂ¿ºÌ¡£¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØÌ¸ÅçÅò¤±¤à¤ê¥Æ¥é¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÌó90¼ï¤ÎÏÂÍÎÃæ¤ÎÍ¼¿©¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¼¯»ùÅçÌ¾Êª¡Ø¹õÆÚ¡Ù¤ä¡Øµ¨Àá¤Î¤ª¤³¤ï¡Ù¤ò¡¢´ØÊ¿¹ÛÀô¤Î²¹Àô¿å¤Ç¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ë¡¢¤ª¼÷»Ê¡¢¥¹¥Æー¥¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´ÍýÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Î¥«¥Ë¤ä½é²Æ¤Î¤¦¤Ê¤®¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¤Î¥Õ¥§¥¢¤â¹¥É¾¡££±£Æ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï12¼ïÎà¤Î¾ÆÃñ¤È¥³ー¥Òー¤Î¥Õ¥êー¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢½µËö¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§899-6603 ¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»ÔËÒ±àÄ®¹âÀéÊæ3930-12
TEL¡§0995-78-2621¡¡FAX¡§0995-78-3139
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00 / ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È10:00
ÁíµÒ¼¼¿ô¡§188¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¼¯»ùÅç¶õ¹Á
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGoTo Pass¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ180Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoTo Pass¡×¡Ê¥´ー¥È¥¥ー¥Ñ¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯5·î29Æü»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://gotopass.jp