À¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀÄ»³µÈÇ½¤¬Birthday LIVE ¡Öi¡Çll DO me.¡× ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤ò12·î10Æü¤Ë¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Blu-ray¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÅöÆü12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë20»þ¤è¤êÀÄ»³µÈÇ½¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å21»þ¤«¤é¡¢Blu-ray¤è¤ê¡Ö¥ëー¥¬¥ëー¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£12·î20Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀÄ»³µÈÇ½Official Fan Club¡Ö¤è¤Ô¤Ô¤ó²ÈDX¡×2nd Meeting¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÀ¸ÇÛ¿®¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡Û¢£12·î10Æü20»þ～ÀÄ»³µÈÇ½LIVE Blu-ray i'll DO me.¥ê¥êー¥¹µ­Ç°ÅöÆüÀ¸ÇÛ¿®https://youtube.com/live/Yzw56AUJumQ¢£12·î10Æü21»þ～¡ÖÀÄ»³µÈÇ½ / ¥ëー¥¬¥ëー¡ÊLIVE Movie¡Ë¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«https://youtu.be/T5C_KdcHCmE

¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ÖÀÄ»³µÈÇ½ LIVE Blu-ray i¡Çll DO me.¡×ÉÊÈÖ¡§TEI-339²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ10,000±ß¡ÊÀÇÈ´9,091±ß¡Ë¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§BD(Blu-ray DISC)¡ö¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¾¦ÉÊhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002NUF¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡äOpening～Theme of i¡Çll DO me.～ Grown Up ¥á¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥æー Flowery ½ªÅÀ¤Î¤Ê¤¤Îó⾞ Page ·ë¤Ó⽬ I Wish ¥ëー¥¬¥ëー ¥¤¥Ä¥« STEP ¡õ CLAP ¥ª¥¯¥Ó¥ç¥¦¥Òー¥íー µ¢¤í¤¦¤è ～ ENCORE ～ Sunday ¤¿¤Ó

【RELEASE情報】2025年4月30日（水）発売2nd Album「Fluctus」（ヨミ：フルクトゥス）〈通常盤〉TECI-1839／定価\3,400+税〈テイチクオンライン限定盤〉TEI-329／\10,000＋税通常盤＋青山吉能2024年Birthday LIVE「C'est nickel!」Blu-ray＋ミニフォトブックレットhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002L7P〈音楽配信サービス〉https://aoyama-yoshino.lnk.to/Fluctus