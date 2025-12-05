²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØRINDO PREMIUM LIVE¡Ù¤¬µÏ¿Åª¤Ê½¸µÒ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥Æ¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§´ÝËÜµ®»Ê¡¦´äÞ¼½ÓÌÀ¡¢°Ê²¼¥±¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØRINDO PREMIUM LIVE¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§¥±¥Æ¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¥¿¥ïー¤ª¤è¤Ó¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢±ä¤Ù6,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÇÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Åìµþ¿·½É¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¥Õ¥§¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç·²½°¡ª
ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ï³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤¬ÅÐ¾ì¡ª¹ª¤ß¤ÊMC½Ñ¤Ç²ñ¾ì¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
²ñ¾ìÊªÈÎ¤âÂçÀ¹¶·¡ª
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î¥í¥´¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥ó¥°¥ë¥Æ¥£ー¥¶ー¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¡ª¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¥Á¥å¥í¥¹¤Ï´°Çä¤·¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§¡ØRINDO PREMIUM LIVE¡ÙÆü»þ¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë 11:00～²ñ¾ì¡§ ²ÎÉñ´ì¥¿¥ïー¥¹¥Æー¥¸¡õ¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì½Ð±é¡§ Ì´¶ôNEON / #¤é¤Ö¤·¤Ã¤¯ / #Luvless / XP!A / ▷¤»ー¤Ö¤Ý¤¤¤ó¤È /Ⱥstral / ki:ki / UNDE§Á DOG / Poltergeist / DeXeultio¼çºÅ:³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥Æ¥ë:https://ketel.tokyo¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS: https://x.com/KETEL_TOKYO
¡Ú¼çºÅ¡Û¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ½Ð¡¦È¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÍ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò½ÏÃÎ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¹¹ðÂåÍý»ö¶È¤«¤éÀ®¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ÏÉý¹¤¯¡¢TV¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¹ñÆâÍÌ¾´ë¶È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è±¿±Ä¤«¤é¡¢LadySteady¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Þ¤Ç»ö¶ÈÎÎ°è¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤äÌ±´Ö¥Ûー¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¤Î¼ÂÀÓ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÍ¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÍÍ¡¢´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö/´äÞ¼ 03¡¾6555¡¾3061¡¢E-MAIL¡§event@ketel.tokyo
