¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡ÖNINJA WARS¡×À©ºî·èÄê¡ªÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¤ÇÀ¤³¦½é²ò¶Ø¡ª
¡ÚÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Û¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤¬ÂçÇ®¶¸¡ª¡ª
Á´À¤³¦¤Ç2,000Ëü²óÄ¶ºÆÀ¸¡ØBLACKFOX¡§ Age of the Ninja¡Ù¤ÈÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤Ë115Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¡ª
¡ØNINJA WARS¡ÙÀ©ºîÈ¯É½¥ì¥Ýー¥È
¡¡¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÀîÊþÇ·¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³¤³°¸þ¤±»þÂå·àÇÛ¿®¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö24/7 SAMURAI - SHINOBI¡×È¯¤Î¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¤È¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡ØNINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢2026Ç¯¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡ÚÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Û¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÐÆ°Î§²ÖÌò¤Î»³ËÜÀé¿Ò¡¢¤ª¶¬Ìò¤ÎµÜ¸¶²Ú²»¡¢¤ªÍö¤ÎÊýÌò¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢Àµ½¢Ìò¤Î¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡¢¤½¤·¤ÆºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¡¢ÁíÀª£µÌ¾¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î¹ë²ÚÅÐÃÅ¼Ô¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ý¥¹¥¿ー¤â½é²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºîÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡ØBLACKFOX¡§ Age of the Ninja¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºäËÜ´ÆÆÄ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡¢¼ç±é¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂº·É¤Ç¤¤ëÂç¹¥¤¤ÊÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¨¤µ¤òÀ§Èó¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿åÌîÈþµª¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºVTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖÊª¸ì¤Î¥ー¤È¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ËÜ¤è¤ê¡Öºòº£¡¢»þÂå·à¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤¬ÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æ»¤ò»ß¤á¤º¤Ë¤µ¤é¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ØBLACKFOX¡§ Age of the Ninja¡Ù¡¢¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
ÅÐÃÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡üÀÐÆ°Î§²ÖÌò¡¡»³ËÜÀé¿Ò
¡ÖBLACKFOX¡×¤«¤é7Ç¯¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â¡ÖÎ§²Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖNINJA WARS¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÂç¹¥¤¤ÊÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢»þÂå·à¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤¬ÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æ»¤ò»ß¤á¤º¤Ë¤µ¤é¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ª¶¬Ìò¡¡µÜ¸¶²Ú²»
¡ÖBLACKFOX¡×¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÀé¿Ò¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖSHOGUN'S NINJA¡×¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ°´ê¤ÎºäËÜ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¼ç±éºî¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNINJA WARS¡×¤Ï¡¢¤³¤Î2ºî¤¬Í»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ªÍö¤ÎÊýÌò¡¡Åí·î¤Ê¤·¤³
2018Ç¯°ÊÍè¡¢¥³¥ß¥³¥ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÖSHOGUN'S NINJA¡×¤Ç¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤»þÂå·à°á¾Ø¤ÇÀ¹Âç¤ËÅ¾¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ÖNINJA WARS¡×¤Ï¡¢¤³¤Î2ºî¤¬Í»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢Å¾¤Ð¤º¤Ë²ø²æ¤Ê¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÉþÉôÈ¾Â¢Àµ½¢Ìò¡¡¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é±ï¤Î¤¢¤ë¡ÖÇ¦¼Ô¡×¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëºäËÜ´ÆÆÄ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ¥¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡©¡©¡©Ìò¡¡¿åÌîÈþµª¡ÊVTR¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Î¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥ー¤È¤Ê¤ëÂç»ö¤ÊÌò¤ÇÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡üºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ
¡ÖNINJA WARS¡×
¡ÖBLACKFOX¡×¡ÖSHOGUN'S NINJA¡×¤¬Í»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¤äÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªÆüËÜÈ¯¡¢Á´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¨¤µ¤òÀ§Èó¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡ÛÆüËÜ¤Ë»ø¡¢¤½¤·¤ÆÇ¦¼Ô¤¬¤¤¤¿»þÂå――¡£¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ç¦¼Ô°ìÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀÐÆ°Î§²Ö¤Ï¡¢»³Ãæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÀÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¡¦µÜ¡Ê¤ß¤ä¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£²¿¼Ô¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëµÜ¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤ëÎ§²Ö¤ËÈ¿¤·¡¢µÜ¤ÏÀÐÆ°²ÈÅö¼ç¡¦ÀÐÆ°Ê¼±Ò¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¨¡Ë¤ËÉã¤ÎµØÆ¤¤Á¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢º¬Íè½°¡Ê¤Í¤´¤í¤·¤å¤¦¡Ë¤Î½±Íè¤ò¼õ¤±¡¢´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÎ§²Ö¤À¤Ã¤¿¤¬――¡£
¡Ú´ÆÆÄ¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡ÛºäËÜ¹À°ì ¡ÚµÓËÜ¡Û¥Ï¥ä¥·¥Ê¥ª¥
¡Ú½Ð±é¡Û»³ËÜÀé¿Ò ÌðÅçÉñÈþ Âçµ×ÊÝºù»Ò Æ£²¬ËãÈþ µ×ÊÝÅÄÍªÍè ÀÐ¹õ±ÑÍº
µÜ¸¶²Ú²» ½Ð¹çÀµ¹¬ ÃæÂ¼¹ÀÆó ÅçÄÅ·òÂÀÏº ¼·À¥ºÌ²Æ Ê¡ËÜÀ¶»° ¾£µ£¡¿ÁÒÅÄÊÝ¾¼
SHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¹¾¸Í¤ÎÄ®¤Çèß²°¤ò±Ä¤àäÀ²Ð¤È¤ª¶¬¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÉ÷ËâÇ¦¼Ô¤Î°ìÂ²¤ÎËöêã¤È¤·¤Æ¡¢°ìÂ²¤ÎºÆ¶½¤ò´ê¤¤¡¢Æü¡¹Ä®¿Í¤¿¤Á¤Î°ÍÍê¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡È¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¡É²ò·è¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í§¿Í¤Ç¡ÈÄ®°ìÈÖ¤ÎÌ¼¡É¤ªÍö¤¬¡¢Ææ¤Î½¸ÃÄ¤ËÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï¾·³²ÈÄ¾Â°¤Î·õ½Ñ»ØÆîÌò¤òÌ³¤á¤ëÌøÀ¸²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¡Ö¾·³¤ÎÌ¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªÍö¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Äñ¹³¤¹¤ë¤â¡¢ÌøÀ¸²È¤Î·õ½Ñ¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤äÀ²Ð¤È¤ª¶¬¡£¤µ¤é¤ËÌøÀ¸²È¤ÏÉ÷Ëâ°ìÂ²¤òÌÇË´¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÄ¥ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Éü½²¤È¤ªÍöÃ¥´Ô¤ËÇ³¤¨¤ëÆó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ú´ÆÆÄ¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡ÛºäËÜ¹À°ì ¡ÚµÓËÜ¡ÛÂÌÚ½ß°ìÏº
¡Ú½Ð±é¡Û»³ÅÄÉ±Æà µÜ¸¶²Ú²» Åí·î¤Ê¤·¤³ Ã«¸ýÉÛ¼Â »ûºäÍê²æ ¶¶ÅÏÎµÇÏ ¹âÌÚ¾¡Ìé¡¡ Ä¹Ìî¤¸¤å¤ê¤¢ ¾®Àîµ±¹¸ Ã«¸ý¹â»Ë ¹â´äÀ®Æó¡¿Ê¸²»
ºîÉÊ¾ðÊó
NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～
À¤³¦¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à£²ºîÉÊ¤¬°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¯¡ª
»³ËÜÀé¿Ò¡¢¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¡ÈNINJA¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÉºîÉÊ¤¬ÇúÃÂ¡ª
¡Ú½Ð±é¡Û»³ËÜÀé¿Ò¡¡
µÜ¸¶²Ú²» Åí·î¤Ê¤·¤³ Ã«¸ýÉÛ¼Â Âçµ×ÊÝºù»Ò »ûºäÍê²æ
¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡¿¿åÌîÈþµª Â¾
¡Ú´ÆÆÄ¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡ÛºäËÜ¹À⼀¡¡¡ÚµÓËÜ¡ÛÂÌÚ½ß°ìÏº
¡ÚºîÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡¡³¤³°¸þ¤±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö24/7 SAMURAI - SHINOBI¡×¤òÃæ¿´¤Ë2,000Ëü²óÄ¶¤Î»ëÄ°¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡ØBLACKFOX¡§ Age of the Ninja¡Ù¤È¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤Ë115Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¡ª¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡ØNINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～¡Ù¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡×¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡×¥·¥êー¥ºÁ´¤Æ¤Ç¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢ºäËÜ¹À°ì¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØBLACKFOX¡§ Age of the Ninja¡Ù¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÀé¿Ò¤òº£ºî¤Î¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¡ØSHOGUN¡ÇS NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿µÜ¸¶²Ú²»¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ëÅí·î¤Ê¤·¤³¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿åÌîÈþµª¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¶¦±é¡ª¡ªÀ¤³¦¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹ºäËÜ¹À°ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¤ÎÆó¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î¡ÈNINJA¥æ¥Ë¥Ðー¥¹ºîÉÊ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡Ì±½°¤òÀú¤êËëÉÜ¤Ø¤ÎËÅÈ¿¤ò´ë¤à²ø¤·¤²¤Ê¿·¶½½¡¶µ¡¦ÇòÏ¡¶µ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¸Ñ¤Î½¸ÃÄ¤ÎÅö¼ç¡¦ÀÐÆ°Î§²Ö¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾·³¤«¤é¤ÎÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¤ì¤¿É÷ËâÇ¦¼Ô¤Î¤ª¶¬¡ÊµÜ¸¶²Ú²»¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£Î§²Ö¤È¤ª¶¬¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤Å¨¤ÏÆ±¤¸¡¢ÆÁÀî²È¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤ÁÉü¶½¤ò´ê¤¦¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¡Ê¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡ËÎ¨¤¤¤ë°Ë²ìÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡ª¡ªBLACKFOX ¤ÎÀ¤³¦¤ÈSHOGUN¡ÇS NINJA¤ÎÀ¤³¦¤¬¸ò¤ï¤ë¸Ñ¤Î½¸ÃÄ VSÉ÷ËâÇ¦¼Ô VS °Ë²ìÇ¦¼Ô¤ÎÇ¦¼ÔÂçÀï¡áNINJA WARS¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª¡ª
2026Ç¯°Ê¹ß¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®Í½Äê¡ªº£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú24/7 SAMURAI - SHINOBI¤È¤Ï?¡Û
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä‶»þÂå·à〟¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£2022Ç¯8·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô30Ëü¿Í°Ê¾å¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô1.3²¯²ó°Ê¾å¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡¢Á´À¤³¦¡ÊÆüËÜ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢Tubi¡¢Roku¤Ê¤É¤Î¹ñ³°ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ»£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤Î¥ー¥Þ¥ó¡¦ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ØBLACKFOX¡§ Age of the Ninja¡Ù¤Ï2,000Ëü²ó°Ê¾å¡¢¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÏÇÛ¿®Ä¾¸å¤Ë115Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾ºîÉÊ¤È¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¼ç±é¤Î¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡×¥·¥êー¥º¤äËÀî±Ù»Ê¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö»Å³Ý¿Í¡¦Æ£»ÞÇß°Â㊀㊁¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¸æ²È¿Í»Â¶åÏº¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¿·µì»þÂå·à¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
