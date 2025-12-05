[Denon ¥¢¥ïー¥É¾ðÊó] Dolby Atmos¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー DHT-S218¡Ö²ÈÅÅÈãÉ¾Ç¯´ÖÁí¹ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖVGP 2026¶â¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ç¥Î¥ó¤Ï¡¢Dolby AtmosÂÐ±þ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡ÖDHT-S218¡×¤¬¡Ö²ÈÅÅÈãÉ¾Ç¯´ÖÁí¹ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤ ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¡ËÉôÌç¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖVGP2026 ¶â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅÈãÉ¾Ç¯´ÖÁí¹ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶²»¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ëPure¥âー¥É¤Î´°À®ÅÙ¤È¥µ¥é¥¦¥ó¥É´¶¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VGP¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖVGP2024 SUMMER¡×¤Ç¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥¢¥¿ーÂç¾Þ¡×¤È¶â¾Þ¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÎVGP2026¤Þ¤Ç¤Î4´üÏ¢Â³¤Ç¤Î¶â¾Þ³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DHT-S218¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î»Ù»ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö²Á³Ê.com ¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥ïー¥É2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªÉôÌç ¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー ¥¹¥Ôー¥«ー ¶â¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â¥¨¥ó¥È¥êー¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¯¤´É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Î¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯10·î1Æü¤ËÁÏÎ©110¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥Î¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ì¥³ー¥É¡¦Ãß²»´ïÀ½Â¤²ñ¼Ò¡¢¤ª¤è¤ÓÆüËÜ½é¤Î¶ÈÌ³ÍÑÏ¿²»µ¡´ïÀ½Â¤²ñ¼Ò¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëPCM¥ì¥³ー¥Àー¤ò¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½ÑÎÏ¤È³«È¯ÎÏ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2001Ç¯¤«¤é¤Ï¤½¤Î¸Æ¾Î¤ò¡Ö¥Ç¥ó¥ª¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥Î¥ó¡×¤ËÅý°ì¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.denon.com/ja-jp/
