ElevationSpace¤Ï JAXA ¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒElevationSpace¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢JAXA¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëJAXA ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢JAXA ¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖILS2025¡ÊInnovation Leaders Summit¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJAXA¡ß¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× ¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥Ô¥Ã¥Á 2025¡×¡Ê12·î2Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯4·î¤è¤ê2Ç¯´Ö¡¢J-SPARC¡ÊJAXA±§Ãè¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ë¤Î¤â¤È¡¢JAXA¤È¡ÖÃÏµåÄãµ°Æ»µòÅÀ¤«¤é¤Î¹âÉÑÅÙºÆÆÍÆþ¡¦²ó¼ý»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÁÏ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢JAXA¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÂçµ¤·÷ºÆÆÍÆþ¡¦²ó¼ýµ»½Ñ¡×¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢µ»½Ñ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î14Æü¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤Î¤È¤ª¤ê¡¢±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¡ÊÂèÆó´ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹âÉÑÅÙÊª»ñ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¡×¤Î¼Â»Üµ¡´Ø¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
JAXA ¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢JAXA¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿À®²Ì¤ä¡¢JAXA¤ÎÆÃµö¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢JAXA¤«¤é³Æ¼ï»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶È³«È¯¤È¤³¤Î»Ù±ç¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î±§Ãè³«È¯¤Î¼«Î©À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍ¢Á÷¥¤¥ó¥Õ¥é³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ ´ØÏ¢¾ðÊó
JAXA¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://aerospacebiz.jaxa.jp/topics/news/20250828_startup/
¢§ ´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¡Ö¹âÉÑÅÙÊª»ñ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¡×¤ËºÎÂò
https://elevation-space.com/posts/news_20251114
(https://elevation-space.com/posts/news_20251114)
ElevationSpace¤ÈJAXA¡¢¡ÖÃÏµåÄãµ°Æ»µòÅÀ¤«¤é¤Î¹âÉÑÅÙºÆÆÍÆþ¡¦²ó¼ý»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÁÏ³èÆ°¤ò³«»Ï
https://elevation-space.com/posts/news_20230427
ElevationSpace ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾®ÎÓ ÎÇÊ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢JAXA¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÈJAXA¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤è¤êJAXA±§Ãè¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÊJ-SPARC¡Ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÃÏµåÄãµ°Æ»µòÅÀ¤«¤é¤Î¹âÉÑÅÙºÆÆÍÆþ¡¦²ó¼ý»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÁÏ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â°ú¤Â³¤JAXA¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÆüËÜÈ¯¤Îµ¢´Ôµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡ÊÅìËÌ¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ë
¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡ÖÂçµ¤·÷ºÆÆÍÆþ¡¦²ó¼ýµ»½Ñ¡×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¡¢¡É±§Ãèµ¡¤ä±§Ãè³«È¯¡É¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©ElevationSpace¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬±§Ãè¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¡¢¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤ÎºÎÍÑ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ ºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://elevation-space.com/recruit
ElevationSpace ³µÍ×
ElevationSpace¤Ï¡Öµ°Æ»¾å¤Î¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÄÌÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¾®·¿ºÆÆÍÆþµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë±§Ãè¤«¤éÃÏµå¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÂç³Ø¤äJAXA¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±§Ãè¤ÎÈù¾®½ÅÎÏ´Ä¶¤Ç¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¤µ¤ì¤¿Êª»ñ¤òÃÏµå¤Ë±¿¤Ö¾®·¿±§Ãèµ¡¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ðÁÃ²Ê³ØÅª¤Ê¼Â¸³¤«¤é»º¶ÈÍøÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤Ï¡¢¹½Â¤¼÷Ì¿¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤«¤é2030Ç¯Ëö¤Ë±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§Ãè´Ä¶ÍøÍÑ¤Î¡É¾ì¡É¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ElevationSpace¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥ÈISS»þÂå¡×¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Õ¥êー¥Õ¥é¥¤¥äー·¿¤Îµ°Æ»¾å¼Â¾Ú¡¦²ó¼ý±ÒÀ±¡ÖELS-R¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¤ー¥¨¥ë¥¨¥¹¥¢ー¥ë¡Ë¡×¤ä¡¢±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¹âÉÑÅÙ²ó¼ý¥«¥×¥»¥ë¡ÖELS¡¾RS¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¤ー¥¨¥ë¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥¹¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖELS-R¡×¤Ï¡¢Ìµ½ÅÎÏ´Ä¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼Â¸³¤ä¼Â¾Ú¤ò¡¢Ìµ¿Í¤Î¾®·¿±ÒÀ±¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤òÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤ËÊÖ¤¹¹ñÆâ½é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒElevationSpace¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§ElevationSpace Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©980-0013 µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è²Öµþ±¡2-1-65
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Á¤´²Öµþ±¡¥Ó¥ë9³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¾®ÎÓÎÇÊ¿
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://elevation-space.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§±§Ãè´Ä¶ÍøÍÑ¡¦²ó¼ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢Í¿ÍµòÅÀ¤«¤é¤Î¹âÉÑÅÙÊª»ñÍ¢Á÷»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Co-Creation »ö¶È
¢§¡ÖELS-R¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤ï¤«¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー
https://youtu.be/_2m_GXSDvdI