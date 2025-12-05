³ØÀ¸¼çÆ³·¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖHonda Mobilityland Youth Innovation Awards 2026¡×³«ºÅ
¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖHonda Mobilityland Youth Innovation Awards 2026¡Ê¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É ¥æー¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É2026¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤¬¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¤¬³¤³°Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í¼±¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥Áー¥à¤Ï2¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¤ÇÄó°Æ¤òÄó½Ð¡£¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÂè°ì¼¡Áª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÅìµþÅÔÆâ(¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ï2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»°½Å¸©¡¦Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖF1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³Ø½ÑÅªÀìÌç²È¡¢³ØÀ¸ÂåÉ½¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í¼±¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿³ºº¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¡¦¼Â¸½²ÄÇ½À¡¦ÆÈÁÏÀ¡¦¶È³¦ÃÎ¸«¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿Äó°Æ¤Ïº£¸å¤Î¼ÂÍÑ²½¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
< Honda Mobilityland Youth Innovation Awards 2026 ´ë²è³µÍ×>¢£ÌÜÅª
³ØÀ¸¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤ÎÌ¤Íè¤òÄó°Æ¡¦¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý
¡Ú±þÊçÈÏ°Ï¡Û¡¡¹ñÆâ³°¤Î¹â¹»À¸¤ª¤è¤ÓÂç³ØÀ¸ÁêÅö¡Ê¿ä¾©Ç¯Îð16～23ºÐ¡¢Àì¹¶Ê¬ÌîÉÔÌä¡Ë
¡Ú¥Áー¥à¿Í¿ô¡Û2～6Ì¾¿ä¾© ¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¸ì¡Ê¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¡Ë
¡Ú¥á¥ó¥¿ー¡Û¡¡½êÂ°Àè¤Î¶µ¼ø¡¦¹Ö»Õ¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤É¡ÊÇ¤°Õ¡¦¿ä¾©¡Ë
¥È¥é¥Ã¥¯A¡§¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¡Ö³Ú¤·¤¯¡¦ÊØÍø¤Ë¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¡×¤¹¤ë¿·¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÄó°Æ¡£
Îã¡§ÂÔµ¡¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°»þ´Ö¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³²½¡¢ÄãÃºÁÇ¡¦¥¼¥íÃºÁÇ°ÜÆ°¼êÃÊ¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÍøÍÑÂ¥¿Ê»Üºö¤Ê¤É¡£
¡Ú¿³ºº´ð½à¡Û
¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§ Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤Ø¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°ÜÆ°¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ú²ÌÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦ÁÏÂ¤À¡§ ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÈ¼«À
¡¦¼Â¸½²ÄÇ½À¡§ ¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤¦¤¨¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¸½¼ÂÅª¤«
¡¦ÉÊ¼Á¡¦¸¡¾Ú¡§ ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢¤ª¤è¤Ó½é´üÄ´ºº¥Çー¥¿¤ä¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤è¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Î¶¯¤µ
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÅêÉ¼¡§ ¸ø³«¸å¤Ë¤É¤ì¤À¤±»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤«
¥È¥é¥Ã¥¯B¡§¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Ì¤·Ð¸³ÁØ¤Ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¡£
¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÌ¤·Ð¸³ÁØ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¸½ÃÏ¤Ç¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊýË¡¤òÄó°Æ¡£Îã¡§SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢AR/VRÂÎ¸³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡£
¡Ú¿³ºº´ð½à¡Û
¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·¤·¤¤ÁØ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹¤²¤é¤ì¤ë¤«
¡¦ÁÏÂ¤À¡§ ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÈ¼«À
¡¦¼Â¸½²ÄÇ½À¡§ ¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤¦¤¨¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¸½¼ÂÅª¤«
¡¦ÉÊ¼Á¡¦¸¡¾Ú¡§ ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢¤ª¤è¤Ó½é´üÄ´ºº¥Çー¥¿¤ä¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤è¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Î¶¯¤µ
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÅêÉ¼¡§ ¸ø³«¸å¤Ë¤É¤ì¤À¤±»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤«
¢£Äó½ÐÊª
²ÝÂê¤ÎÄêµÁ¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¡¢½é´üÄ´ºº¥Çー¥¿¤ä»î¹Ô·ë²Ì¡ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤ÏÉÔÍ×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¤ä¥Æ¥¹¥È¤ò¿ä¾©¡Ë ·Á¼°¤Ï¼«Í³¡¢3～6Ê¬¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÄó½Ð
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯12·î26Æü(¶â)Àµ¸á¡§¥¨¥ó¥È¥êーÄù¤áÀÚ¤ê¡ÊÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È(https://www.f1gp.jp/youthinnovation2026)¤Ë¤Æ¡Ë
2026Ç¯1·î½é½Ü¡§¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
2026Ç¯2·î½é½Ü¡§Âè°ì¼¡Áª¹Í¡Ê¥Ó¥Ç¥ªÄó½Ð¡Ë¢ª ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¿Ê½Ð¥Áー¥àÈ¯É½
2026Ç¯2·î²¼½Ü¡§ºÇ½ªÁª¹Í¡ÊÅìµþÅÔÆâ¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë ¢ª ¥¢¥ïー¥ÉÈ¯É½
2026Ç¯3·î27Æü(¶â)～29Æü(Æü)¡§¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¥Áー¥à¤òF1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¢£¿³ºº¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥«ー
¥¢¥ë¥Æ¥¢¡¦¥êー»á¡¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹» ROAR 2025Ç¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
¥Áー¥¦¥§¥¤¡¦¥ë¥ª»á¡Ê¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¿ ¹ñÎ©ÍÛÌÀ¸òÄÌÂç³Ø
¥Ç¥£¥Ç¥à¡¦¥®¥å¥ë¥É¥¥¥ë¡¦¥Ö¥íー»á¡¿¥¦¥×¥µ¥éÂç³Ø ¾ðÊóµ»½Ñ³ØÉô ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç ½Ú¶µ¼ø
¸åÆ£ ÏÂ´²»á¡¿D-POPS GROUP ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¥ä¥ó¥° µÈ¸¶ ËãÎ¤»Ò»á¡¿¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¹ñºÝÂ¿Ê¸²½¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à(SPICE)
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ò¥åー¥º»á ¡¿¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø µþÅÔ¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¢£¶¨ÎÏµ¡´Ø
¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦¹ñÎ©ÍÛÌÀ¸òÄÌÂç³Ø¡ÊÂæÏÑ¡Ë
¡¦¥½¥¦¥ëÂç³Ø¹»¡¡Rise Program¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¥×¥í¥°¥é¥à in µþÅÔ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»¡¡ROAR¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¡¦¥¦¥×¥µ¥éÂç³Ø¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë
¢£¿³ºº´ð½à
¡Ú¥È¥é¥Ã¥¯A¡Û¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
ÁÏÂ¤À¡¦¼Á¡Ê³Ú¤·¤µ¡¢ÍøÊØÀ¡¢ÂÔµ¡ºï¸º¡Ë¡¿¼Â¸½²ÄÇ½À¡Ê±¿±Ä¡¢µ¬À©¡¢°ÂÁ´À¡Ë¡¿¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¸¡¾Ú¡Ê»îºî¡¢ÌÀ³Î¤µ¡Ë¡¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÅêÉ¼
¡Ú¥È¥é¥Ã¥¯B¡Û¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
ÁÏÂ¤À¡¦Ê¸²½Åª´ØÏ¢À¡Ê³Ú¤·¤µ¡¢´ØÍ¿ÅÙ¡Ë¡¿¼Â¸½²ÄÇ½À¡ÊÆâÍÆ¡¢À¸»º¡¢°ÂÁ´À¡Ë¡¿¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¸¡¾Ú¡Ê»îºî¡¢ÌÀ³Î¤µ¡Ë¡¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÅêÉ¼
¢£É½¾´¡¦ÆÃÅµ
¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¡Ê³Æ¥È¥é¥Ã¥¯1¥Áー¥à¤º¤Ä¡Ë ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡ÊºÇ¤âÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î1¥Áー¥à¡Ë
¢£ÆÃÅµ
2026Ç¯F1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¶µ°÷¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¢£¥ëー¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÅðÍÑ¤ÏNG¡£
¡¦¸¢Íø¤Ï»²²Ã¥Áー¥à¤Ëµ¢Â°¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆÈÀêÍøÍÑ¸¢¤ò»ý¤Ä¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Ãøºî¸¢¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë½àµò¤¹¤ë¤³¤È ¶¨ÎÏÅª¡¦ÊñÀÝÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È
Äó½Ð¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Web¥µ¥¤¥È¡§Honda Mobilityland Youth Innovation Awards 2026(https://www.f1gp.jp/youthinnovation2026)
Äó½Ð¥Ýー¥¿¥ë¡§2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤Ë¸ø³«Í½Äê
¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©150-6139 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢39F
https://www.f1gp.jp/news
<»²¹Í>¿³ºº°÷¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥«ー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¢¥ë¥Æ¥¢¡¦¥êー»á¡§¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»ROAR 2025Ç¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
À»¿´¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ê¡¢CADÀß·×¡¢ÅÅ»Ò¹©³Ø¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ½é¤Î±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥á¥¤¥«ー¥¹¥Úー¥¹¡ÖCoders International Tokyo¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»¤Î¡ÖRobot Open Autonomous Racing¡ÊROAR¡Ë¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ØÀ¸ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤â¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀß·×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥¦¥§¥¤¡¦¥ë¥ª»á¡Ê¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¡§¹ñÎ©ÍÛÌÀ¸òÄÌÂç³Ø
±Ñ¹ñ²¦Î©ÃÏÍý³Ø¶¨²ñ¡ÊRoyal Geographical Society, RGS¡Ë¤Î½ª¿È¥Õ¥§¥íー¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Áー¥¦¥§¥¤¤Ï¹ñÎ©ÍÛÌÀ¸òÄÌÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊDFI¡ËÉû¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ-ÆüËÜ¸òÎ®¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊTJEO¡ËÉû½êÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊSTI¡Ë¤ò³Ë¤È¤·¤¿Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹ÖµÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÔÀ¯±¡¤Î¹ñ²È±ÊÂ³È¯Å¸°Ñ°÷²ñ¡ÊNCSD¡ËÂè18´ü¡¦Âè19´ü¡¦Âè20´ü¤Î°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¤ÎÀ¯¼£¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ç¥à¡¦¥®¥å¥ë¥É¥¥¥ë¡¦¥Ö¥íー»á¡§¥¦¥×¥µ¥éÂç³Ø ¾ðÊóµ»½Ñ³ØÉô ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç ½Ú¶µ¼ø
¥µ¥¤¥Ðー¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÎÇ½µ¡³£¤ÎÀß·×¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Á¥§¥ó¥¸¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ê¬ÀÏÅª»×¹Í¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢ÌäÂê¤½¤Î¤â¤Î¤ò°¦¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¶µ°é¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¼«Á³¤ÎÄ´ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÃÎ¸«¤ÈÁÏÂ¤À¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£ ÏÂ´²»á¡§D-POPS GROUP ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1998Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÄÌ¿®¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢¸½ºß¤Ï25¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤È35¼Ò¤ÎÅê»ñÀè¤òÅý³ç¤¹¤ëD-POPS GROUP¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¹½ÁÛ¤Ï¡¢»ñ¶â¡¦¿Íºà¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¶¦Í¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300Ì¾°Ê¾å¤Îµ¯¶È²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖGoto School¡×¤Ê¤É¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼çºÅ¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¼«¸ÊÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È¤ÎÈôÌö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤º¡¢Ê£»¨²½ÀïÎ¬¤äAIÅê»ñ¤Ê¤ÉÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸åÆ£»á¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÀïÎ¬Åª»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó¥° µÈ¸¶ ËãÎ¤»Ò»á¡§¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¹ñºÝÂ¿Ê¸²½¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à(SPICE) / SKY Labo
SPICE¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー·ó¶µ°é¸¦µæ¼Ô¤Ç¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à³«È¯¤È¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹½À®¼çµÁÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤¬¡¢µ¯¶È²ÈÀº¿À¤äSTEAM¤Ë¤è¤ë³ØºÝÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¦µæ¤·¡¢À®²Ì¤ò¶µ°é¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AERA¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¡¢International Journal of STEM Education¤Ê¤É¤ËÏÀÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£2019Ç¯¤Ë¡ØÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëSTEAM¿Íºà¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ò¶¦Ãø¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈÇ¤â½ÐÈÇ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ØThe Emerald Handbook of Research Administration Around the World¡Ù¤ò¶¦Æ±ÊÔ½¸¡£2016Ç¯¤Ë¶µ°é·ÏNPO¡ÖSKY Labo¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Æâ³ÕÉÜ»Ù±ç¤äÆü»ººâÃÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡¢¸½ºß¤ÏÅìËÌÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ò¥åー¥º»á¡§¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø µþÅÔ¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Î¹ñºÝ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖStanford Program in Kyoto¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¶µ°é¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÃÏÍý³Ø¤ª¤è¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ä¥¯¥êー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¸¦µæ¡¦¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢º£²ó¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÃÎ¸«¤È¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£