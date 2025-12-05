¡Ú±Ç²è´Û¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò¡Û¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ 2026¡Ù2026Ç¯1·î23Æü(¶â)³«Ëë¡ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥¨¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¡×¤ÎÉñÂæ¤ò±Ç²è´Û¤Ç¡ª¿Íµ¤¥Ð¥ì¥¨2ºîÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡õ¸ø³«Æü·èÄê¡ª
¡¡350Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Ë¤·¤ÆºÇ¹âÊö¤Î·Ý½ÑÅÂÆ²¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤¬½é±é¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎºÇ¿·¸ø±é¤äÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢±Ç²è´Û¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ 2026¡Ù¤¬¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¸ø³«·èÄê¡ª2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～3·î19Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Á´2±éÌÜ¤ò³Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎÎÉÀÊ¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤È¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î·Ý½Ñ¤òìÔÂô¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â±Ç²è´Û¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎÌ¾ÉñÂæ¤òÂÎ´¶¡ª
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¥Ð¥ì¥¨ºîÉÊ2±éÌÜ¤¬³Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«·èÄê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜÈÇÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅþÃå¡ª
¡¡360Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¡£¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤Î¿ô¡¹¤¬¤³¤³¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢º£¤ËÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÁí¹ç·Ý½Ñ¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¿¶ÉÕ²È¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥¨¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁÅý¤â¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò±Ç²è´Û¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ 2026¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ì¥ì¥¨¥Õ¿¶ÉÕ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤È¡¢¥í¥³¥³»þÂå¤Îµ®Â²¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢µ´ºÍ¥×¥ì¥ë¥¸¥ç¥«ー¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¿Íµ¤ºîÉÊ2ºî¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥í¥Æ¡¦¥¸¥ë¥Ùー¥ë¤È¥®¥èー¥à¡¦¥Ç¥£¥ª¥Ã¥×¡¢¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥¹¡¦¥ë¥Ê¥ô¥¡¥ó¤È¥Þ¥Á¥åー¡¦¥¬¥Ë¥ª¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¨¥È¥ïー¥ë¤¬¼ç±é¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ë²Ú¤ÇÈþ¤·¤¤°á¾Ø¤äÉñÂæÁõÃÖ¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ¾ºî¤À¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Hfc1lMqSJVE ]
¡¡¤³¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤ëÆüËÜÈÇÍ½¹ð±ÇÁü¤âÅþÃå¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿³ÆºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤¬Èþ¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤ä°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Æ°¤¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤¯Á¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ë¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Ö²òÊü¤Î¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ë¥Ë¥¨µÜ¤ÎÁÔÎï¤Ê»Ñ¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖÈâ¤Î¤à¤³¤¦¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ ¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¾å±ÇºîÉÊ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤È¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¹¥Áー¥ë¤âÊÂ¤Ó¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Ï¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¤ÎÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤Ë¾è¤»¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¤À¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ì¥ì¥¨¥ÕÈÇ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡£1985Ç¯½é±é¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥çー¥¸¥¢¥Ç¥£¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿°á¾Ø¤äÉñÂæÁõÃÖ¤¬²Ú¤ä¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Àã¤Î¾ìÌÌ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¹ñ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥ô¥§¥ë¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤É³Ú¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇËâ½Ñ»Õ¥É¥í¥Ã¥»¥ë¥Þ¥¤¥äー¤È²¦»Ò¤òÆ±¤¸¥À¥ó¥µー¤¬±é¤¸¡¢2Ëë¤Ë¤Ï¥¯¥é¥é¤Î²ÈÂ²¤¬°Ì´¤Ë¸½¤ì¤ë¤Ê¤É²ø´ñÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¼ñ¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥éÌò¤Ï¥¨¥È¥ïー¥ë¤Î¥É¥í¥Æ¡¦¥¸¥ë¥Ùー¥ë¤Ç¡¢2026/27¥·ー¥º¥ó°úÂàÍ½Äê¤Î¤¿¤áµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥É¥í¥Ã¥»¥ë¥Þ¥¤¥äー¡¿²¦»Ò¤ò±é¤¸¤ë¥®¥èー¥à¡¦¥Ç¥£¥ª¥Ã¥×¤ÏºÇÇ¯¾¯¥¨¥È¥ïー¥ë¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤ÇÍÙ¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡§(C)Agathe Poupeney
¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤Ï¸½Âå¥Ð¥ì¥¨¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¿¶ÉÕ²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥¸¥å¥é¥ó¡¦¥×¥ì¥ë¥¸¥ç¥«ー¥¸¥å¤¬1994Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î¤¿¤á¤ËÁÏºî¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ²¦¥ë¥¤14À¤»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥í¥³¥³¼°Äí±à¤Ç¤Îµ®Â²¤ÎÎø¤Îµº¤ì¤È¶î¤±°ú¤¤òÉÁ¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£ÆÃ¤Ë½ªÈ×¤Î¡Ö²òÊü¤Î¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥¡×¤Ï¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¼ç¿Í¸øÆó¿Í¤¬¥¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²óÅ¾¤¹¤ë´±Ç½Åª¤Ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥¹¡×¤Î¾ìÌÌ¤¬2011Ç¯¤Ë¥¨ー¥ë¥Õ¥é¥ó¥¹¹Ò¶õ¤ÎCM¤Ë»È¤ï¤ìÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥é¸ø±é¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥í¥³¥³°á¾Ø¤òÃ¦¤¤¤Ç¿²´ÖÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¿´¤ò²òÊü¤¹¤ëÁ´ËëºîÉÊ¤È¤·¤Æ´Ñ¤ë¤È¿·¤¿¤Ê´¶³´¤¬¤¢¤ë¡£ÃËÁõ¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÈÃËÀ¤Î°Ø»Ò¼è¤ê¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢2008Ç¯¤ÎÍèÆü¸ø±é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¥Þ¥Á¥åー¡¦¥¬¥Ë¥ª¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êーºîÉÊ¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¡¦¥ë¥Ê¥ô¥¡¥ó¤¬¼ç±é¤·¡¢Îø¤Î¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤é¤·¤¤²ÚÎï¤ÊÎø°¦½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤¬Ì¥ÏÇÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¡§(C)Yonathan Kellerman
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÉñÂæ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥À¥ó¥µー¤ÎºÙ¤«¤¤É½¾ð¤ä¹ëÔú¤Ê°á¾Ø¡¢ÁÔÎï¤ÊÉñÂæÈþ½Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â±Ç²è´Û¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò´Ñ¤ë³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ò¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶¡¡¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
¡ÚÁ´2±éÌÜ¤È¸ø³«Æü¡Û¢¨1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¢¨
¢£¥Ð¥ì¥¨¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡¡¡Ê¸¶Âê¡§The Nutcracker¡Ë¡¡
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥Ô¥çー¥È¥ë¡¦¥¤¥ê¥¤¥Á¡¦¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー
¿¶ÉÕ¡§¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ì¥ì¥¨¥Õ
»Ø´ø¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¯¥¤¥ó
½Ð±é¡§¥É¥í¥Æ¡¦¥¸¥ë¥Ùー¥ë¡¢¥®¥èー¥à¡¦¥Ç¥£¥ª¥Ã¥×¡¢¥í¥¯¥µー¥Ì¡¦¥¹¥È¥ä¥Î¥Õ¡¢¥¨¥í¥¤ー¥º¡¦¥Ö¥ë¥È¥ó¡¢
¥¸¥§¥ì¥ßー=¥ëー¡¦¥±ー¥ë¡¢¥È¥Þ¡¦¥É¥ー¥ë¡¢¥Þ¥êー¥Ì¡¦¥¬¥Ë¥ª¡¢¥¤¥Í¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¡¢¥·¥å¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¡¦¥é¥à
±ÇÁü´ÆÆÄ¡§¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥ë¥·¥è¥ó
2023Ç¯12·î16Æü¡¦19Æü¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤Ë¤Æ¼ýÏ¿
(C) Paris Opera - François Roussillon et Associes - 2023
¢£¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¡¡¡Ê¸¶Âê¡§Le Parc¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È
¿¶ÉÕ¡§¥¢¥ó¥¸¥å¥é¥ó¡¦¥×¥ì¥ë¥¸¥ç¥«ー¥¸¥å
²»¶ÁÁÏºî¡§¥´¥é¥ó¡¦¥ô¥§¥¤¥ô¥©¥À
»Ø´ø¡§¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä
½Ð±é¡§¥¢¥ê¥¹¡¦¥ë¥Ê¥ô¥¡¥ó¡¢¥Þ¥Á¥åー¡¦¥¬¥Ë¥ª
±ÇÁü´ÆÆÄ¡§¥ë¥¤ー¥º¡¦¥Ê¥ë¥Ü¥Ë
2021Ç¯3·î9Æü¡¦11Æü¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤Ë¤Æ¼ýÏ¿
(C) Paris Opera - Telmondis - 2021
¡ã¾å±Ç·à¾ì¡ä
¡ö»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
¡ö¥Õ¥©ー¥é¥àÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¡Ë
¡öTOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ¡Êºë¶Ì¡Ë
¡öTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶¡ÊÅìµþ¡Ë
¡ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ¡ÊÅìµþ¡Ë
¡öTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¡ö¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¡öÂçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡ÊÂçºå¡Ë
¡ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞµþÅÔ·ËÀî¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡öTOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜ£Ï£Ó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¡ö¥¥Î¥·¥Í¥ÞÅ·¿À¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡ãÎÁ¶â¡§°ìÈÌ3,000±ß¡¿³ØÀ¸2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ä
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tohotowa.co.jp/parisopera/¡¡
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶¡¡¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡ª
