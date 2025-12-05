¥³¥é¥Ü¾ðÊó²ò¶Ø¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡×¤òVTuber¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ªAnimeFesta ¥É¥¥É¥Æ±»þ»ëÄ°²ñ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢4Ì¾¤ÎVTuber¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢AnimeFesta¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡×¤ÎÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÁíÀª4Ì¾¤ÎVTuber¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î»ëÄ°¡¦ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨»ëÄ°Àè¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼¤ÏÎ®¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡¤¼¤Ò¡¢VTuber¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ëÆ±»þ»ëÄ°²ñÆÃÀß¥Úー¥¸
https://animefesta.iowl.jp/campaigns/campaigns-1813
ÇÛ¿®¼Ô
ÂÌÅ·»È¤Ü¤¿¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCZgOvdHBE7DNlGH-wYGznDw
¼®¿á¤¢¤¹¤«
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCZjm1hM1oSgDfSLgLk0WCdw
¿ÀÁÏ²Ä
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCu4yUSx-O-n2pKpWaLE3hHw
¿¿±à¤¢¤¤é
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCUD1u_sg-459lO1Dy9xcXYw
ºîÉÊ¾ðÊó¡§¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡Ù¤È¤Ï
[¥¹¥È―¥ê―]
¡Ö¤ª¹¥¤¤Ê¶µ¤¨»Ò¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×
»Ä¶ÈÂ³¤¤Î¶µ»Õ¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡Ù¡£
»ØÌ¾¥Ñ¥Í¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿²¼ÂÌÈ¢¤òÁ°¤Ë¡¢
¤µ¤¹¤¬¤ËÌ´¤À¤È»×¤¤¾éÃÌ¤Ç°ì¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢
¿¿ÌëÃæ¤Î¶µ¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤Æ¡Ä
¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¤é¡£²æËý¤¹¤ë¤È¤«Ìµ¤·¤Ê¡£¡×
¶µ»Õ¤È¶µ¤¨»Ò¡¢¶ØÃÇ¤Î¥«¥ó¥±¥¤¡Ä¡£
Á´¤Æ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡Ù¤Ø¤è¤¦¤³¤½――
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¥®¥ë¥Æ¥£¥Ûー¥ë
ºîÉÊ¥Úー¥¸ ¡§https://animefesta.iowl.jp/titles/1813
ÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡ÊÂè1ÏÃ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢AnimeFesta¸ÂÄêÇÛ¿®¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Ê¥Îー¥«¥Ã¥Èver.¡Ë¤ò°ìÂÀè¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¡¢AnimeFesta¤Ë¤ÆËÜºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[CAST]¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¶¦ÄÌ¥¥ã¥¹¥È
À±ÌîÉñ CV¡§¤¢¤Þ¤¤¤ß¤ë¤¯
Êõ¾ò¿¿¶× CV¡§ÀéÂåÌÚÝ¦Ý¨
Æü¸þºÌ CV¡§²Æ¼ù´»ºÚ
º´¡¹ÌÚ¿¿¼é CV¡§À¾»³¥æ¥¦¥
[INFORMATION]
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP ¡§https://guiltyhole.af-original.com/
¸ø¼°X ¡§https://x.com/af_originalMT
AnimeFesta ¡§https://animefesta.iowl.jp/
AnimeFesta¸ø¼°X ¡§https://x.com/AnimeFesta_Info
(C)¥±¥ó¥Æ¥£ / Suiseisha Inc.
AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë
¡¡AnimeFesta¤Ï·î³ÛÅÐÏ¿À©¤Î¸«ÊüÂêÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡AnimeFesta¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡¢ÄÌ¾Î¡ÉÁÎÎ·ÏÈ¡É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¤äTVÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¤Î»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AnimeFesta¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤äµ¬À©²ò½üÈÇ¥¢¥Ë¥á¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤âÎÏ¤ò¤¤¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¡¡¾Î ¡§AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë
³«¡¡»Ï ¡§2021Ç¯5·î10Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛ¡¡¿® ¡§AnimeFesta¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ´ºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊÂ¿¿ô¡£
£Õ£Ò£Ì ¡§https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta¸ø¼°SNS
X ¡§@AnimeFesta_info
Instagram ¡§https://www.instagram.com/animefesta_info/
TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@animefesta_info
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
¡¡¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢»æÇÞÂÎ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯À½ºî¤Ë»²Æþ¡£»æÇÞÂÎ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÍÍ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ½ºî¡¦ÊüÁ÷¤ä¹ñÆâ³°¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®»ö¶È¤Ë¤âÃå¼ê¤·¡¢Æü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§73,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý¹ÒÂÀ
£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/