³¨ËÜ¡Ö¤ª¸ý¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×2026Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª

¡¡Í½ËÉ»õ²Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒI&Company¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿ÏÂ¼Â·î¡¢°Ê²¼¡ÖI&Company¡×¡Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ø¤ª¸ý¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ù¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ä¶µ°éµ¡²ñ¤Î³Êº¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¸ý¹Ð¥±¥¢¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡Ö¸ý¹Ð¤Î·ò¹¯³Êº¹¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Êº¹¤Ï¡¢¤à¤·»õ¤Ê¤É¤ÎÁá´ü¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾ÍèÅª¤ÊÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤ä¼Ò²ñÅª¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤µÊ¶Û¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
I&Company¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¸ý¤«¤é¤Î·ò¹¯¤òÆÏ¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤ò³Ø¤Ó¡¢²ÈÂ²¤äÃÏ°è¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿¥Ø¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ý¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êª¸ì¤Î³µÍ×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=K4C8h42WX5o ]
³¨ËÜ¡Ø¤ª¸ý¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÙÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»Æ°²è(Í½¹ðÈÇ)
¡¡ÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÎ¾¿Æ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤µ¤Ó¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¡¢¤µ¤Ã¤³¡£
¤µ¤Ã¤³¤Ï¤¢¤ëÌë¡¢¤³¤Ó¤È¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤¤é¤¤é¤È¸÷¤ë¥é¥¤¥È¤Ë³Ú¤·¤²¤Ê²»³Ú¡¢»õ¤Î¾å¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤ä±ü»õ¤Î¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤³¤Ï¤³¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¥ªー¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¨ËÜ¥é¥Õ²è¤Î°ìÉô
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤³¤Î¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Î¤³¤É¤â¤Î»õ¤¬¤ª¤È¤Ê¤Î»õ¤ËÀ¸¤¨ÂØ¤ï¤ë¤È¤È¤â¤ËÊÄ±à¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÄº¿¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Ó¤È¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤â¤à¤Ê¤·¤¯¤ª¸ý¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤Ã¤³¤â¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¤³¤È¤â¤³¤Ó¤È¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë...
»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤Ã¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤ª¸ý¤Î»Å¾å¤²Ëá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Ó¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤¤¤³¤í¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÈÇ¤Î·Ð°Þ
»ä¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼¡Ö³¨ËÜ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤Ç¿Æ»Ò»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·Á¼°¤Ç¸ý¹ÐÊÝ·ò¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢
»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÃ£¤Ë²¿¤«»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸å¤â·«¤êÊÖ¤·¤Î³Ø½¬¤äµÇ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«...
¤È¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢»×¤ï¤º¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÂçÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö³¨ËÜ¡×¤Ç¤¹¡£
³¨ËÜ¤Ï¤¿¤ÀÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢µÇ°¤äÀáÌÜ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë...¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¡Ö³¨ËÜ¤Î¤â¤ÄÎÏ¡×¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ÷¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¤ª¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¡¢½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆ±»Î¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î´Ö¤Ë²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤»¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤âÌë¤Ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Ó¤È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¤ß¤¬¤¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¡ª¡×
¡Ö¤³¤É¤â¤Î»õ¤¬È´¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ÊÄ±à¤Î´íµ¡¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×
¤³¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤ª¸ý¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î³¨ËÜ¤ò¶¦¤ËÆÉ¤àÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´¼«¿È¤Î»õ¤ß¤¬¤½¬´·¤Î²þÁ±¤äÄê´üÅª¤Ê»õ²Ê°å±¡¤Ç¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¢Î¾Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤ÎÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö³¨ËÜ¡×¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤ª¸ý¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯
Ãø¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò I¡õCompany
Äê²Á¡§2,420 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A5²£(²£210mm¡ß½Ä148mm) º¸³«¤
É½»æ¡§¥Ïー¥É¥«¥Ðー
ËÜÊ¸:38¥Úー¥¸
½ÐÈÇ¼Ò: ÀÐÅÄÀ½ËÜ³ô¼°²ñ¼Ò: ½éÈÇ (2025)
ISBN-13: 978-4-86809-001-5
¢£³¨ËÜ¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤¤¤·¤À¤¨¤Û¤ó¡¡Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È
https://ishidaehon.official.ec/items/123810890
Í½Ìó¡§2025Ç¯12·î～
¢¨¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° (for GOOD!) ·ÐÍ³¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢11·îÃæ¤Ë¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒI&Company
½êºßÃÏ¡§ µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÀÃ¥ö°æÄÌ¤ê²Ö²°Ä®¾å¤ë17
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¿ÏÂ¼Â·î
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯5·î10Æü
URL¡§ https://iandcompany.org/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ø¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
I&Company info@iandcompany.org