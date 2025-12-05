¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÄí±à¤¬ËÂ¤°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈþ¤ÈÅÁÅý¡ÖGiardini di Toscana¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥Ë ¥Ç¥£ ¥È¥¹¥«ー¥Ê¡Ë¡×¤¬12/5¡Ê¶â¡ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª1942Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é6¼ï¤Î¹á¤ê¤òÅ¸³«
¡È¹á¿åº½Çù¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹á¿å»Ô¾ì¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖNOSE SHOP¡Ê¥Îー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGiardini di Toscana¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥Ë ¥Ç¥£ ¥È¥¹¥«ー¥Ê¡Ë¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Giardini di Toscana¤Ï¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÁÏÀß¤Ï1942Ç¯¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤ÎÁÄÉãÊì¤¬¥È¥¹¥«ー¥Ê¤Î³¹¡¢¥Ó¥Ã¥Ó¥¨ー¥Ê¤Ç¹á¿å¤ò¼è¤ê°·¤¦Ìô¶É¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ËÁÌ¤ê¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¹á¿åºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅöÂå¤Î¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¹á¿åºî¤ê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¡¢2025Ç¯¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¹áÄ´¡Ö¥Í¥ª¥°¥ë¥Þ¥ó¡×¤Î1¤Ä¤Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¥é¥Æ¹á¿å¡É¤Î¶â»úÅã¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤ÎÅÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1942Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥¹¥«ー¥Ê¤Î¹á¤ê¤Î·ÏÉè
Giardini di Toscana ¸½¥Ö¥é¥ó¥É¥ªー¥Êー ¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê»á
Giardini di Toscana¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢1942Ç¯¡£¸½¥ªー¥Êー¤Î¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ÎÁÄÉãÊì¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÃæÉô¤Î¥È¥¹¥«ー¥Ê½£¡¢ÃæÀ¤¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹Â¼¤Î¥Ó¥Ã¥Ó¥¨ー¥Ê¤Ë³«¤¤¤¿Ìô¶É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¹á¿åºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤Ø¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹á¿å¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä´¹á»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Giardini di Toscana¤ò¡¢À¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Ý½ÑºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÄí±à¡×
Giardini di Toscana¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÄí±à¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿»íÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤¬¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉµá¤¹¤ëÈþ¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡£Èà½÷¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹á¤ê¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Ý½ÑºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯100%¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤òÍ¥Àè¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ³°¤Ç½ý¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÎÌÚ¡¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¹â¤á¡¢À¸»º¥×¥í¥»¥¹Ãæ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë°Ê¾å¤ÎCO2¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¹ÎÓºÆÀ¸¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Giardini di Toscana¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¦¿Íµ»¡¢À½Â¤µ»½Ñ¡¢·Ý½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤ÎÅÁÅý¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¿Í¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤Ë¿¼¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¹á¿åºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô1²¯8000Ëü²ó*¤òµÏ¿¤·¤¿À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡×
Giardini di Toscana¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡×
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿6¼ï¤Î¹á¿å¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤¹Giardini di Toscana¡£ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡×¡£SNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢TikTok¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯8000Ëü²ó*¤òµÏ¿¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ï¥Ëー¡¢¥Ð¥Ë¥é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Æ¡×·Ï¹á¿å¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë1ËÜ¡£2025Ç¯¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¹á¤ê¤ò¤è¤ê¹¤¯Âª¤¨¤¿¡Ö¥Í¥ª¥°¥ë¥Þ¥ó¡×·Ï¹á¿å¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÃíÌÜºî¤Ç¤¹¡£
*=¡ÖBianco Latte¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò´Þ¤ßÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÎß·×±ÜÍ÷¿ô¤ò»²¾È¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ´¤Ù¡Ë
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄí±à¤ÎÈþ³Ø¤òÃ¹¤¨¤¿¹á¤ê¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ラインアップ 全6種
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê6¼ï¡Ë100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡Ã2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ï
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
Giardini di Toscana¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡×100ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡Ã¥Ó¥¢¥ó¥³ ¥é¥Æ¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
²Á³Ê¡Ã100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Å¤¯½À¤é¤«¤Ê±À¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÓÌ³Ð¤Î¥Ï¥°¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¥ß¥ë¥¯¤Ë¤È¤í¤±¡¢ÍÄ¤¤µ²±¤¬¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ë¥é¤ÎÅÇÂ©¤Ïº£¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ºÌ¤ê¡¢ÍßË¾¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÎÍ¾±¤¤òÈ©¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¸á¸å¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¥È¥Ã¥×¡Ã¥¥ã¥é¥á¥ë
¥Ü¥Ç¥£¡Ã¥Ï¥Ëー¡¢¥¯¥Þ¥ê¥ó
¥Ùー¥¹¡Ã¥Ð¥Ë¥é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
Giardini di Toscana¡Ö¥·¥ã¥Óー ¥·¥Ã¥¯¡×100ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥·¥ã¥Óー ¥·¥Ã¥¯¡Ã¥·¥ã¥Óー ¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
²Á³Ê¡Ã100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥ª¥Ëー¤È¥íー¥º¤Î½À¤é¤«¤Êµ¤ÉÊ¤¬¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥à¥¹¥¯¤È¥·¥Àー¤ËÊú¤«¤ì¤ë¡£´Å¤¯Í¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬È©¤ò¤Ê¤¾¤ê¡¢°Â¿´¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤Îµ²±¤¬¤½¤Ã¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ê¹¬Ê¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹á¤ê¤Î¥·¥§¥ë¥¿ー¡£
¥È¥Ã¥×¡Ã¥Ô¥ª¥Ëー
¥Ü¥Ç¥£¡Ã¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡¢¥íー¥º¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢»º¡Ë
¥Ùー¥¹¡Ã¥à¥¹¥¯¡¢¥¸¥ã¥Ð¥Îー¥ë¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
Giardini di Toscana¡Ö¥í¥Ã¥½ ¥é¥Ç¥£ー¥Á¥§¡×100ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥í¥Ã¥½ ¥é¥Ç¥£ー¥Á¥§¡Ã¿¼¹È¤Îº¬¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
²Á³Ê¡Ã100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¹È¤Îº¬¤¬Â©¤Å¤¯¿¹¡£¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¸÷¤¬º¹¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÃÆ¤±¤ë¡£¥«¥·¥å¥á¥é¥ó¤ÎÀÅ¼ä¤ÎÃæ¡¢¥Ù¥Á¥Ðー¤¬¼¾¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤È¿¼¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥Ö¥í¥¥µ¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤ºÆÀ¸¤Îµ·¼°¤¬¿´¤Î±ü¤ËÝî¤ß¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¡Ã¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡¢¥¯¥é¥ê¥»ー¥¸
¥Ü¥Ç¥£¡Ã¥«¥·¥å¥á¥é¥ó
¥Ùー¥¹¡Ã¥Ù¥Á¥Ðー¡¢¥¢¥ó¥Ö¥í¥¥µ¥ó¡¢¥¢¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥È¥ê¥É
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
Giardini di Toscana¡Ö¥í¥Ã¥½ ¥ë¥Óー¥Î¡×100ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥í¥Ã¥½ ¥ë¥Óー¥Î¡Ã¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
²Á³Ê¡Ã100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µ±¤«¤·¤¤¥·¥È¥é¥¹¤Î¸÷¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹³¤¤¤¬¤¿¤¤¥íー¥º¤ÎËâË¡¤¬¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¡£±ó¤¯¤Î°Å¤¬¤ê¤Î¿¹¤«¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥Ñ¥Á¥ç¥ê¤¬¿¼¤ß¤È¿ÀÈëÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËþ¤Á¤ë¡¢´Å¤¯¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¾×Æ°¡£
¥È¥Ã¥×¡Ã¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸
¥Ü¥Ç¥£¡Ã¥íー¥º¡¢¥Ù¥êー¡¢¥³¥³¥¢
¥Ùー¥¹¡Ã¥¯¥Þ¥ê¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥«¥·¥å¥á¥é¥ó¡¢¥ªー¥¯¥â¥¹
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
Giardini di Toscana¡Ö¥Ü¥é¥Ü¥éÅç¡×100ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥Ü¥é¥Ü¥éÅç¡Ã¥Ü¥é¥Ü¥éÅç¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
²Á³Ê¡Ã100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ËÉâ¤«¤ÖÇ®ÂÓ¤Î³Ú±à¡¢¥Ü¥é¥Ü¥éÅç¤ÎÓÌ³ÐÅª¥á¥¿¥Ðー¥¹¡£¥Æ¥£¥¢¥ì¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬ºé¤¸Ø¤ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬È©¤Î¾å¤ÇÍýÀ¤ò´Å¤¯ÍÏ¤«¤¹¡£Ä¬É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾Ð¤¤À¼¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡£
¥È¥Ã¥×¡Ã¥Æ¥£¥¢¥ì¡¢¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È
¥Ü¥Ç¥£¡Ã¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥â¥é¥¯¥È¥ó
¥Ùー¥¹¡Ã¥Ð¥Ë¥é¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
Giardini di Toscana¡Ö¥·¥ó¥Æ¥£¥Ã¥é¡×100ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥·¥ó¥Æ¥£¥Ã¥é¡ÃâÁ¤¤Á®¸÷¡Ê¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ë
²Á³Ê¡Ã100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½´ü¤»¤ÌÁ®¸÷¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¿ð¡¹¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÆ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¼§ÎÏÅª¤Ê»ëÀþ¤ËÊá¤é¤ï¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¤È¥¢¥ó¥Ðー¤ÎÍ¾±¤¤Ø¡£µ±¤¯¶õµ¤¤òÅ»¤¦¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¹á¤ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£
¥È¥Ã¥×¡Ã¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¥ó¥È¡¢¥¤¥½¥¤ー¥¹ー¥Ñー¡¢¥Ú¥¢ー¡¢¥¸¥Ò¥É¥í¥ß¥ë¥»¥Îー¥ë
¥Ü¥Ç¥£¡Ã¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó
¥Ùー¥¹¡Ã¥¤¥½¥¤ー¥¹ー¥Ñー¡¢¥ªー¥¯¥â¥¹¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
¡Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ï
ラインアップ 全6種
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê6¼ï¡Ë100ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡Ã2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Î¼è°·Å¹ÊÞ¡Ï¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NOSE SHOP ËãÉÛÂæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Giardini di Toscana―ジャルディーニ ディ トスカーナ
¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÄí±à¤¬ËÂ¤°¡¢µ²±¤ÈÈþ°Õ¼±
Giardini di Toscana¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥Ë ¥Ç¥£ ¥È¥¹¥«ー¥Ê¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÃæÀ¾Éô¤Î¥È¥¹¥«ー¥Ê½£¤ò¥ëー¥Ä¤È¤¹¤ë¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡Ö¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÄí±à¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄí±à¤Î·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿»íÅª¤ÊÉ÷·Ê¤È¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë»Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï1942Ç¯¤Ë¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤ÎÁÄÉãÊì¤¬¥È¥¹¥«ー¥Ê¤Î³¹¡¢¥Ó¥Ã¥Ó¥¨ー¥Ê¤Ç¹á¿å¤ò°·¤¦Ìô¶É¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ËÁÌ¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¹á¿åºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅöÂå¤Î¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¹á¿åºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤ë¡£Èà½÷¤Î50Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹2¤Ä¤ÎÌ¾Ìç¹á¿å³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹á¤ê¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Ý½ÑºîÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÁÏÂ¤¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¿å¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤È¹ñºÝÅª¤Ê³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¿¹ÎÓºÆÀ¸¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀÕÇ¤¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤âÅ°Äì¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾®¤µ¤Ê³¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹á¤ê¤ÎÎ¹¤ÏÀ¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡È¹á¿åº½Çù¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀNOSE SHOP¡Ê¥Îー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯8·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£Âç¤¤ÊÉ¡¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¡¢É¡¤ò¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿ÀÐ¹ÑÁü¤òÌÜ°õ¤Ë¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë15Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯11·î14Æü»þÅÀ¡Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¹á¿å½é¿´¼Ô¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢ºÇ¾åµé¤Î¹á¤ê¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¹á¿å¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¹á¿å¥¬¥Á¥ã(R)︎¡×¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥¤¥êー¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKO-GU¡Ê¥³ー¥°¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹á¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹á¤ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Ï¡¡¡Ê¡ö¡Ëー Giardini di Toscana ¼è°·Å¹
NOSE SHOP ¿·½É
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-1-6 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É 2F TEL 050-8885-8240
NOSE SHOP SLOPE
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£²ÃúÌÜ£±£·－£¶ ¿ÀµÜÁ°¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 5F TEL 03-6447-0400
NOSE SHOP ½ÂÃ«
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350
NOSE SHOP ÃÓÂÞ
ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-11-1 ¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞ 2F TEL 03-6903-1500
NOSE SHOP ËãÉÛÂæ¡Ê¡ö¡Ë
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¿¥ïー¥×¥é¥¶ 2F TEL 03-6277-6320
NOSE SHOP Í³ÚÄ®
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ5-1 ¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¥ë¥ß¥Í1 3F TEL 03-6810-0400
NOSE SHOP ¶äºÂ
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-6-1 ¾¾²°¶äºÂ 1F TEL 03-6263-2007
NOSE SHOP ¹âÎØ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-1 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North 3F TEL 03-6721-6661
NOSE SHOP ²£ÉÍ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬ 1-1-1 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ 3F TEL 045-534-5454
NOSE SHOP Ì¾¸Å²°
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1ÃúÌÜ1-3 ¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ë 4F TEL 052-566-6402
NOSE SHOP Âçºå
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3À¾´Û ¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 4F TEL 06-4300-7113
NOSE SHOP ¿À¸Í
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¾®ÌîÊÁÄÌ8-1-8 ¿À¸ÍºåµÞ¿·´Û 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281
NOSE SHOP »¥ËÚ
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3 »¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³1F¡¡TEL 011-590-4822
NOSE SHOP Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ5ÈÖ35¹æ ´äÅÄ²°ËÜÅ¹ ¿·´Û 1F TEL 092-600-1887
NOSE SHOP ONE FUKUOKA
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880
NOSE SHOP ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê¡ö¡Ë
https://noseshop.jp