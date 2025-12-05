¼«¼£ÂÎ½÷À¿¦°÷¤Î¸òÎ®¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¡ª¡Ã¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¦½÷À³èÌö¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦À¯ºöÎ©°Æ¡¦Æ¯¤Êý²þ³×¤¬1Æü¤Ç³Ø¤Ù¤ë¸¦µæ²ñ¡Ú1/23¡¦Åìµþ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢²ñÄ¹¡§¹â¸¶ ¹ëµ×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂè38²ó ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ½÷À¿¦°÷¸òÎ®¸¦µæ²ñ¡Ö¶¨ÁÏ¶¦¿Ê ～ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤ÆÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë°é¤à～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¿¦°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢Æ¯¤Êý¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤ ¡ÈËÜ²»¥Èー¥¯¡É ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¶¨ÁÏ¶¦¿Ê ～ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤ÆÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë°é¤à～¡×¤òÅý°ì¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢È¬È¨»ÔÄ¹¡¦ÀîÅÄæÆ»Ò»á¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¡¢Á´¹ñ3¼«¼£ÂÎ¤Î¼ÂÁ©»öÎã¾Ò²ð¡¢¤µ¤é¤Ë»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¡É³Ø¤Ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»É·ã¤äÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡ÖÂ¾¼«¼£ÂÎ¤ÎÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëËÜ¸¦µæ²ñ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025816
¢£³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡È38Ç¯Â³¤¯¡É ½÷À¿¦°÷¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾ì
ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï38Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢
- Æø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤
- Æ±¶È¼ï°Û¿¦¾ì¤Î¸øÌ³Ãç´Ö¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëµ¤¤Å¤¤È»É·ã
- ·ÑÂ³Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¤ë
- ¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¿¦°÷¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¶¨ÁÏ¶¦¿Ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´È¯É½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ¸µ»ÔÌò½ê¿¦°÷¤ÇÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¤Î½÷À»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é
- Áë¸ý²þ³×¡¦BPR¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½÷À¿¦°÷
- µ»½Ñ·ÏÉô½ð¤Ç¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷À¿¦°÷
- ¹ÔÀ¯¡ß´ë¶È¡ß»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½÷À¿¦°÷
Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¼ÂÁ©¤Ë¿¨¤ì¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ ¡ÈÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¡É ¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ì¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹- Â¾¼«¼£ÂÎ¤Î½÷À¿¦°÷¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤
- ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤
- ¸½¾ì¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤
- ½÷À¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿À¯ºö¡¦»Üºö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë
- ÁÈ¿¥²þ³×¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¼ÂÁ©Îã¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
£±¡¥´ðÄ´¹Ö±é
ÀîÅÄæÆ»Ò»á¡ÊµþÅÔÉÜ È¬È¨»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜÀþ¤Ç»Ï¤á¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À³èÌö¤ÈÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë À¯ºöÎ©°Æ¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²¡¥¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©»öÎã¾Ò²ð
¿å¸Í»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
ÎëÌÚ ÈþÏÂ »á
¡ÊºâÌ³Éô·ÀÌó¸¡ºº²Ý ·¸Ä¹¡Ë
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê～½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë·È¤ï¤ëÀÕÇ¤¤È¤ä¤ê¤¬¤¤～
¹â²¬»Ô¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë
ÉÛ¶¶ ¤ß¤Á¤ë »á
(À¸³è´Ä¶Ê¸²½Éô»ÔÌ±²Ý ²ÝÄ¹¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£Áë¸ýBPR¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー)
¹ÔÀ¯¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò²õ¤»¡ª Áë¸ý¶ÈÌ³²þ³×¡ª～»ÔÌ±¤È¿¦°÷¤¬¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë～
±©Â¼»Ô¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
Ê¿ÅÄ Êâ »á
¡ÊÀ¸³¶³Ø½¬Éô À¸³¶³Ø½¬¿ä¿Ê²Ý ²ÝÄ¹¡Ë
¡È¸ø¶¦¡É¤ò»ÔÌ±¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¹Í¤¨¤ë
¢¨È¯É½½ç
£³¡¥»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿―
¿åÌî½ç»Ò»á¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Î¡¿¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡ÊÂè38²ó¡ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ½÷À¿¦°÷¸òÎ®¸¦µæ²ñ
¡Ö¶¨ÁÏ¶¦¿Ê ～ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤ÆÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë°é¤à～¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～16:30
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ ÀìÍÑ¶µ¼¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-31-11¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½ÉÆî¸ý¥Ó¥ë13 ³¬¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î½÷À¿¦°÷
»²²ÃÈñ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§£±Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¡²ñ°÷ 24,200±ß¡¿°ìÈÌ 27,500±ß
¢¨ÅöÆü¤Ï¤ªÊÛÅö¤ò»öÌ³¶É¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎÁ¶â¤Ï»²²ÃÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢¨ÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx
https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025816
https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/Vol38_2025_dic641.pdf
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¡¡´ë²è¸¦½¤¥°¥ëー¥×
Mail¡¡tks@noma.or.jp¡¡¡¡TEL¡¡03-6632-7139
ÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë¤Ë¡ÖÆüËÜ»öÌ³Ç½Î¨¶¨²ñ¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ·Ð±Ä¤Î¶áÂå²½¤È¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Î·¼È¯ÉáµÚ¤ò³èÆ°¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÍýÇ°
NOMA¤Ï¡¢·Ð±Ä¡¦¿Í´Ö¡¦²Ê³Ø ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Â¸ºß°ÕµÁ
ÌÀÆü¤ÎÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¤ò¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤Ë£É£î£î£ï£ö£á£ô£é£ï£î¤·Â³¤±¤ë¡£
ÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñHP¡§https://www.noma.or.jp/