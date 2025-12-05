¥µ¥Ã¥«ー´ØÅì2Éô¥êー¥°¡ÖEDO ALL UNITED¡×¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
´°Á´±ÉÍÜ¢¨1¤Î¼ç¿©¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ½Ø¡¢https://basefood.co.jp¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ·½Í¤»á¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«ーÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÖEDO ALL UNITED¡×¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×¤òÄÌ¤¸¤¿³Æ¼ï³èÆ°»Ù±ç
¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ï¡¢¡È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤òÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³èÆ°¡ÖBASE UP PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±³èÆ°Æâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÖEDO ALL UNITED¡×¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡ÖEDO ALL UNITED¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¿©¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¡ÖBASE FOOD¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ï³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤ò¶¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚEDO ALL UNITED¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
2020Ç¯ÁÏÀß¡£ËÜÅÄ·½Í¤¤¬¥ªー¥Êー·óGM¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£´ØÅì¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°2Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖÅìµþ¤«¤é¡¢À¤³¦°ì¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¡£2024Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¥êー¥°1Éô¤òÍ¥¾¡¤·¡¢2025Ç¯¤Ë´ØÅì¥êー¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÁÏÀß¤«¤é5Ç¯¤Ç4ÅÙ¤Î¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¾º³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025¥·ー¥º¥ó¤Ï25Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¡£
HP¡§https://edo.jp/
X¡§https://x.com/edoallunited
Instagram¡§https://www.instagram.com/edoallunited.official/
¡ã¹âÌÚ¾¡CEO¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢BASEFOODÍÍ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢ºßÀÒÁª¼ê25Ì¾Á´°÷¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥×¥í°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüº¢¤ÎÀ¸³è¤«¤é¸Ê¤ò¸¦Ëá¤·Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥Ùー¥¹¤ò¹â¤á¡¢¥Áー¥àÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¾å¤ÇBASEFOODÍÍ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï·ç¤«¤¹»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëJ¥êー¥°Í¥¾¡¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕÍ¥¾¡¤Ø¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÁª¼êÂåÉ½ ¥¥ã¥×¥Æ¥ó ÃÝÂ¼·òÂÁÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢BASE FOOD¤µ¤ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿©»ö¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ëBASE FOOD¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢²È»ö¤ò´èÄ¥¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£EDO ALL UNITED¤Ïº£Ç¯¡¢´ØÅì1Éô¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¤ËÀ¤³¦°ì¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆBASE FOOD¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖBASE UP PROJECT¡×³µÍ×
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÈÌÀÆü¤Î¾Ð´é¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP PROJECT¡×³µÍ×
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÈÌÀÆü¤Î¾Ð´é¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¿¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE FOOD¡×¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡Åù¡¢³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥äー³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤Ø´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÃ»´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÊýË¡¤äÊç½¸´ü´Ö¡¢½ô¾ò·ïÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°note¡Êhttps://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó°ìÍ÷¡Ê¸½»þÅÀ¡Ë¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/248_1_920bdddb7b28db4939dab9986f28830d.jpg?v=202512050727 ]
▶︎¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@baseupsports-project.com
¢£¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBASE FOOD¡×¤Ï¡¢1¿©¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Î1/3¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë´°Á´±ÉÍÜ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤äÂçÆ¦¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¤Ê¤É¼ç¤Ë¼«Á³Í³Íè¤Î¸·Áª¤·¤¿10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÇÛ¹ç¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¼Â¸½¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢26¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯2·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¡¢BASE PASTA¡¢BASE BREAD¡¢BASE Cookies¡¢Deli¤È¥·¥êー¥º¤òÁý¤ä¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï2²¯ÂÞ¤òÆÍÇË¡¢Äê´ü¹ØÆþ¼Ô¿ô¤Ï21Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£(2024Ç¯6·îËö»þÅÀ)
¢£¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢·ò¹¯¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤¼ç¿©¤òÄó°Æ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯4·î5Æü
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ5-25-2
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¶¶ËÜ½Ø
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡§https://basefood.co.jp
*1¡¡1¿©Ê¬¡ÊBASE BREAD¤Ï2ÂÞ¡¢BASE Cookies¤Ï4ÂÞ¡¢BASE YAKISOBA¤Ï2¸Ä¡¢BASE RAMEN¤Ï2¸Ä¡¢BASE Pancake Mix¤Ï1ÂÞ¤ÈÍñM¥µ¥¤¥º1¤Ä¡¢µíÆý(À®Ê¬ÌµÄ´À°)100ml¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»é¼Á¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î´ð½àÃÍ¤Î1/3°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡£