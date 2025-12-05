¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÊÈ¾¥¹ー¥Ñー¥»¥ó¥¿ーÄ¹ÃÓÅ¹¤ËÄ´ºÞÌô¶É¤¬OPEN¡ª
ÌÊÈ¾¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÊÈ¾¥Ûー¥à¥¨¥¤¥É¡ÊÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±Ê²¬¹¬½Õ¡Ë¤Ï¡¢ÌÊÈ¾¥¹ー¥Ñー¥»¥ó¥¿ーÄ¹ÃÓÅ¹Æâ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÄ´ºÞÌô¶É¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
―Ä´ºÞÌô¶É¤Î³«Àß¤ÇÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å―
ÌÊÈ¾¥¹ー¥Ñー¥»¥ó¥¿ーÄ¹ÃÓÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦²ÈÄíÍÑÉÊ¡¦±à·ÝÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ°åÌôÉÊ¤ò¼è°·¤¦¡ÖÌô¶É¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÄ´ºÞÌô¶É¤Îµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½èÊýäµ¤Î¼õÉÕ¤«¤éÄ´ºÞ¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºÞÌô¶É¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢½èÊýäµ¤Î¼õÉÕ¤Î¤Û¤«¡¢Âè£±Îà°åÌôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌô¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÉÔ°Â¤ä¤´ÁêÃÌ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ´ºÞÌô¶É¡¡³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÌÊÈ¾¥¹ー¥Ñー¥»¥ó¥¿ーÄ¹ÃÓÅ¹Æâ
Ä´ºÞ±Ä¶È»þ´Ö¡§8:45～18:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿å¡¦ÅÚ¤Ï～17:30¤Þ¤Ç)
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü