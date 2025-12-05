DN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡ØÅý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡Ù¤òÈ¯¹Ô
£Ä£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸¶ÅÄ À¯É§¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì ¥³ー¥É:7377¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÅý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡ÖÂçÃÏ¤È¶õ´Ö¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£SDGs¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤ÈÀïÎ¬¤ò¡¢ºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÌÖÍåÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åý¹çÊó¹ð½ñ2025
Åö¼Ò¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÉÑÈ¯²½¡¦·ã¿Ó²½¡¢ÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Î¿¼¹ï²½¡¢¤½¤·¤Æ´ûÀß¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤È¤¤¤Ã¤¿µÊ¶Û¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Áí¹ç·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯¹Ô¤·¤¿Åý¹çÊó¹ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥»¥¹¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¼¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÅý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡Ù¤Î³µÍ×
¡ØÅý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷
²ÁÃÍÁÏÂ¤»ö¶È¡§£Ä£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶¯¤ß¡¢£Å£Ó£Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥»¥¹
À®Ä¹ÀïÎ¬¡§·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è 2026 ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¡¢µ»½ÑËÜÉôÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢Ê¬ÌîÊÌ»ö¶È¾Ò²ð¡¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§£Ã£Ó£ÒËÜÉôÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢´ÉÍýËÜÉôÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³²ñ²ñÄ¹¤ËÊ¹¤¯¡¢¼èÄùÌò²ñµÄÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¿·Ç¤¼Ò³°¼èÄùÌò¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥Çー¥¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡§¼çÍ×ºâÌ³¾ðÊó¡¢²ñ¼Ò³µÍ×¡¦³ô¼°¾õ¶·¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÏ¢·È
¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸
²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥»¥¹
£Ä£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ä£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬2021Ç¯7·î14Æü¤ËÀßÎ©¤·¤¿¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¶¶ÎÂ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½Â¤Êª¤Î·×²è¡¦Àß·×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÂçÆüËÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¡¢ÃÏ¼Á¡¦ÃÏÈ×¤ÎÄ´ºº¡¦²òÀÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬Ï¢·È¤·¡¢Ä´ºº¡¦Àß·×¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯7·î1Æü¤Ë¤ÏÎ¾»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¹çÊ»¤·¡¢¡ÖÂçÆüËÜ¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Áí¹ç·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆºÇÁ±¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÅý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡Ù¤Î±ÜÍ÷ÊýË¡
¡ØÅý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸ IR ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.dcne.co.jp/IR/
£Ä£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§£Ä£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¸¶ÅÄ À¯É§
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä® 300 ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤òÂ«¤Í¤ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¡£ÂçÆüËÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¡¢Ä´ºº¡¦Àß·×¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.dcne.co.jp/
