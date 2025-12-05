Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Àã¹ñÈ¯¡¦ÅÅÎÏ¥¼¥í¤ÎÎäÂ¢µ»½Ñ¡Ö¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿Àã¼¼¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø½Ð»ñ
Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÀ¥¾Ï½¼¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Àã¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈóÅÅÎÏÊÝÎäµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ß·ÂÀ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹¼Ò¡×¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åö¼Ò¤ÏËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀã¤Î·Ã¤ß¤ò¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ª¤è¤Ó¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Ð»ñ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àã¤ÏÄ¹¤é¤¯À¸³è¤Î»Ù¾ã¤È¤Ê¤ë¡ÈÌñ²ð¼Ô¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹¼Ò¤Ï¤³¤ÎÀã¤ò¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤·¡¢ÅÅÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿©ºà¤òÊÝÂ¸¡¦½ÏÀ®¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿Àã¼¼¡Ê¤æ¤¤à¤í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë¹â¤¤À®Ä¹À¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¡ÊGreen Tech¡Ë¡§ ÅÅÎÏ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢CO2ÇÓ½Ð¥¼¥í¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝÂ¸µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
2. ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎºÆÄêµÁ¡ÊLocal Innovation¡Ë¡§ Àã¹ñ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÀã¡×¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¡Ö»ñ¸»¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡£
3. ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³ÈÄ¥À¡ÊScalability¡Ë¡§ ¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¤Ë¤è¤ë¥â¥¸¥åー¥ë²½¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¦Í¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¢£ ½Ð»ñÀè¡§¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹¼Ò¤Ï¡¢Æîµû¾Â¤Ç200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÊÆÇÀ²È¡Ö¾±¼£Ïº¾¦²ñ¡×¤Î¼·ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¸¶ß·ÂÀ°ì»á¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ¶È·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊÀ¼Ò¹âÀ¥¾Ï½¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Î¾Ì¾¤Ï2024Ç¯¤ËÆîµû¾Â»ÔÏ»ÆüÄ®±ØÁ°¤Ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖMAKINO-BA¡×¤ò¶¦Æ±³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÀã¹ñ¤«¤é¿·»º¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Å¥¹¥Èー¥Ö¥·¥çー¥ëー¥à¡õ¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖMAKINO-BA¡×¤Ë¤Æ
¡Ú»ö¶È¤Î³Ë¡§¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿Àã¼¼¡Û
¡ÖÀã¼¼¡×¤È¤Ï¡¢Àã¤ÎÎäÇ®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²¹ÅÙ0～5¡î¡¿¼¾ÅÙ80%°Ê¾å¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÊÝÂ¸´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¸ÅÍè¤«¤é¤Î¡ÖÅ·Á³¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÅÅÎÏ¥¼¥í²ÔÆ¯¡§ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤È´Ä¶Éé²Ù¤Î¶Ë¾®²½¡£
¡¦ ²ÄÈÂÀ¡§ ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢ºÒ³²»þ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÌ¤À°È÷ÃÏ°è¤Ç¤â³èÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¦ ¿©ÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡§ ¿©ºàÃ±°Ì¤Ç¤Î¸ÄÊÌ´ÉÍý¤Ë¤è¤ë±øÀ÷ËÉ»ß¤È¡¢Àã¼¼ÆÃÍ¤Î½ÏÀ®¸ú²Ì¡Ê¹â¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤ëÁ¯ÅÙÊÝ»ý¡¦»ÝÌ£¸þ¾å¡Ë¡£
Àã¼¼¥³¥ó¥Æ¥Êvol.1¡Ê²¾¾Î¡ËÀßÃÖ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹¼Ò¤Ï2025Ç¯½Õ¤è¤ê¡¢»î¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡ÖÀã¼¼Îä²¹½ÏÀ®ÊÆ¡×¡ÖÀã¼¼Îä²¹½ÏÀ®¥³ー¥Òー¡×Åù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿Àã¼¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·»ö¶È¤äÆ³Æþ»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¡ÊSocialups³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìò°÷ÇÉ¸¯¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È³«È¯¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³èÍÑ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©ÉÊ»ö¶È¼Ô¤¬¡ÖÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÄã²¹½ÏÀ®¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¡¦Ãæ¡§¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÀã¤ò½¼Å¶¡¡±¦¡§¿©ºà¤Î½ÏÀ®¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú½Ð»ñÀè¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾
¥¢¥¤¥¹¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
◼︎½êºßÃÏ
¿·³ã¸©Æîµû¾Â»ÔÏ»ÆüÄ®140 MAKINO-BAÆâ
◼︎ÂåÉ½¼Ô
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò /¸¶ß·ÂÀ°ì
◼︎ÀßÎ©Æü
2025Ç¯11·î13Æü
◼︎»ö¶ÈÆâÍÆ
¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿Àã¼¼¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢Àã¼¼½ÏÀ®¿©ºà¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢ÃÏ°è»ñ¸»³èÍÑ»ö¶È
¡Ú½Ð»ñ¸µ¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾
Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê https://socialups.jp/ ¡Ë
◼︎½êºßÃÏ
¡Ú¿·³ãËÜ¼Ò¡Û¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1-2¥×¥éー¥«2 1F NINNO+
¡ÚÆîµû¾Â¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û¿·³ã¸©Æîµû¾Â»ÔÏ»ÆüÄ®£±£´£° MAKINO-BAÆâ
¡Ú·§ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾åÄÌÄ®2ÈÖ17¹æ ¤Ó¤×¤ì¤¹·§Æü²ñ´Û7³¬¡¡¤Ó¤×¤ì¤¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª
¡Ú¼¯»ùÅç»Ù¼Ò¡Û¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¸âÉþÄ®2-8¡¡HITTOBE Powered by The Company
◼︎ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ / CEO ¹âÀ¥ ¾Ï½¼
◼︎»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¤¿µ¯¶È²È¤ä¼ÒÆâµ¯¶È²È
¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¤È±¿ÍÑ
¡¦µ¯¶È²È¡¢¼ÒÆâµ¯¶È²È¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¼Áö»Ù±ç
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
◼︎¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã
¡Ú¿·³ã¸©Æâ¡Û
¡¦¿·³ã¸©ÃÏ°è²ÝÂê¤ò³Ë¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´ë¶ÈÍ¶Ã×¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¿·³ã¡×»öÌ³¶É
https://www.challenge-niigata.com/
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥óÆîµû¾Â
https://socialups.jp/works/minamiuonuma
¡¦¿·³ã»Ô¤Î´ë¶ÈÆâ¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWAVE¡×»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
https://www.teny.co.jp/wave2/
¡¦¤Ë¤¤¤¬¤¿2km¡¦8¶èÏ¢·È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡ÖHEAT¡×»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
https://niigata2km.teny.co.jp/
¡¦¾®ÀéÃ«»Ôµ¯¶È²È°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡ÖBALLOON¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
https://ojiya-startup.com/
¡¦¿·³ã¸©¼óÅÔ·÷´ë¶È¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹²ñ±¿±Ä
https://socialups.jp/news/posts/40
¡¦Æîµû¾Â»Ô¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡õ¿Å¥¹¥Èー¥Ö¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖMAKINO-BA¡×
https://socialups.jp/works/makino-ba
¡Ú·§ËÜ¡Û
¡¦·§ËÜ»Ôµ¯¶È²È°éÀ®¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È
https://skip-kumamoto.com/
¡¦·§ËÜ»Ô¤Îµ¯¶È²È È¯·¡¡¦°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à ¡ÖHIGOCANVAS¡×»öÌ³¶É¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë
https://higo-canvas.com/
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó·§ËÜ¡Ê2022Ç¯£´·î～2024Ç¯£³·î¡Ë
https://socialups.jp/works/kumamoto
¡Ú¼¯»ùÅç¡Û
¡¦¼¯»ùÅç»Ô¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSaKURA¡×±¿±Ä»öÌ³¶É
https://kagoshima-digital-project.org/
¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Û
¡¦¿·³ãÈÇÌ¤Æ§Åª¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡ÖETSUZAN¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê2023Ç¯¡¦Ê£¿ô¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
https://etsuzan.org/
¡ÚÆÈ¼«»ö¶È¡Û
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¯¶È»Ù±ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½ËÜÉô¼çºÅ¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥àÆâ¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç±¿ÍÑ¡Ë
https://socialups.jp/onlineworkshop
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Socialups³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
MAIL¡§ info@socialups.jp