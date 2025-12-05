STU48¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡È·ò¹¯¤Î¤³¤È¡ÉSTU48 ßÀÅÄ¶Á»á¡¦¿¹ËöÈÞÆà»á¤¬¡ÖLovefes2025¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ä¹ºê¸©¡¦¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLovefes2025¡×¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎSTU48 ßÀÅÄ¶Á»á¡¢¿¹ËöÈÞÆà»á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSTU48¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦ ·ò¹¯¤Î¤³¤È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹ºê¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¤Ë
¡¡ËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤ÎÎÓÅÄ»á¤È¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤ÎßÀÅÄ»á¤¬¡ÖÄ¹ºê¤Ï°ðº´»³¤ä¶å½½¶åÅç¤Ê¤É¤ÎÀä·Ê¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃÏ¸µ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Ëö»á¤Ï¡Öºä¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Ä¹ºê¤Î°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÄ¹ºê°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー´ÎÂ¡Æâ²Ê¤ÎËö×¢»á¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ºê¤Ïºä¤ä³¬ÃÊ¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¡£¤³¤ì¤ò³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡È¿È¶á¤Ë¤Ç¤¤ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ò¹¯¥Èー¥¯¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤È¤Ï¡©¡×
¡¡Ä¹ºê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºäÆ»¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢ÏÃ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¡×¤Ø¡£º£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡È·ò¹¯½¬´·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÊâ¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤ï¤º¤ËÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1Ê¬¤Ç¤âÂÎ´´¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯½¬´·¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊâ¤¯µ÷Î¥¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÏÃ¤¹ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Öºä¤¬Â¿¤¤Ä¹ºê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¼«ÂÎ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäÆ»¤â¡¢º£¤Ï¡È·ò¹¯¤ÎÌ£Êý¡É¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Ëö»á¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ä¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ò»È¤ï¤º¡¢³¬ÃÊ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¹©É×¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¿´¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢±¿Æ°¤ÏÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿´¤Î·ò¹¯¡É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÎÓÅÄ»á¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëö×¢»á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¶ÚÎÏ¤Î°Ý»ý¤ä·ìÎ®¤Î²þÁ±¡¢´ÎÂ¡¤ÎÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡È¾¯¤·Êâ¤¯¡É¡È³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¥Èー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë·ò¹¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¢£¡Ö°®ÎÏ¤ÇÊ¬¤«¤ë·ò¹¯¤Î¥µ¥¤¥ó!?¡×ßÀÅÄ»á¤¬°®ÎÏÂ¬Äê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¡¡¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö´ÎÂ¡¡×¤È¡Ö¶ÚÆù¡×¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëö×¢»á¤Ï¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤ÎÂ¡´ï¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤ÎÂå¼Õ¤ä²òÆÇ¤Ê¤É¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ÎÂ¡¤ÎºÙË¦¤¬²õ¤ì¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¾õÂÖ¤¬¡È´Î±ê¡É¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢Ìô¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¡È´Î±ê¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤«¡É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¿©¤Ù²á¤®¡¦°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¡ÈÈó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¿©À¸³è¤ä±¿Æ°½¬´·¤¬´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËö×¢»á¤Ï¡¢¡Ö¶ÚÆù¤È´ÎÂ¡¤Ë¤Ï¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¶ÚÆù¤¬°à½Ì¤·¡¢µÕ¤Ë¶ÚÆù¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤â°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²ÃÎð¤Ê¤É¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡É¤Ï¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë°®ÎÏÂ¬Äê¤ò¼Â»Ü¡£ßÀÅÄ»á¤¬Ä©Àï¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢25.1kg¤Î·ë²Ì¤Ë¡£
¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÓÅÄ»á¤ÎÀ¼¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ»á¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï30kg¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¡È¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤â·ò¹¯°Õ¼±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î·ò¹¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¢£Ëö×¢»á:¡Ö±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÊâ¤¤¤¿¤ê¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢£ßÀÅÄ»á:¡Ö·ò¹¯¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÂçÀÚ¡£Ä¹ºê¤Îºä¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¤µ¤Ê½¬´·¤«¤é·ò¹¯¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¿¹Ëö»á:¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£¡È¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¦¼é¤ë¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿´¤âÂÎ¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2012Ç¯¤è¤ê¡¢´Î±ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñÌ±¤¬´Î±ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Î±êÂÐºö¤Î¹Êó¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
ºÅ»öÌ¾ ¡§Lovefes2025 STU48¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦·ò¹¯¤Î¤³¤È
Æü»þ¡¡ ¡§2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¡Ê¢©850-0843 Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¾ïÈ×Ä®22-17 ¡Ë
½ÐÀÊ¼Ô ¡§¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡¡STU48 ßÀÅÄ¶Á»á¡¡¿¹ËöÈÞÆà»á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ Ä¹ºê°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¡´ÎÂ¡Æâ²Ê¡¡Ëö×¢ÃÒÇ·»á