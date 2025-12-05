RX(ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·»þÂå¤ÎÃÏ°è²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¡£ °ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¼Â¸½¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñÅ¸³«
ÆüËÜ¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÆâÆ£º´ÏÂ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡¢NIPPON EXPRESS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNXÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó½ñ¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬RX(Regional Transformation : ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÃÏ°è¤ÎÀøºß²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ïー¥ô¥§¥¹¥ÈÅ·¾ë¹â¸¶¤Î±¿±Ä¡Ê¢¨£±¡Ë¤ËÂ³¤¯ÀïÎ¬Åª¤ÊÆóµòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ RX(ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤ÎÄ©Àï
½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊÌÁñÃÏ´ÉÍý»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£RX(ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÏ°è²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚRX(ÃÏ°èÊÑ³×)¤Î3¤Ä¤ÎÃì¡Û
1. ´ûÂ¸²ÁÃÍ¤ÎºÆÀ¸¤ÈºÇÅ¬²½
Ï·µà²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·×²èÅª¹¹¿·¡¢ÊÌÁñÃÏ¡¦¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Î±¿±Ä¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è´ðÈ×¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ
2. ¿·²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È»ö¶È²½
Í·µÙ»ñ»º¤Î³èÍÑ¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤Î»ñ¸»¤ÎºÆÈ¯¸«¤È»ö¶È²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÛÍÑ¤È¸òÎ®¤òÁÏ½Ð
3. ¶¦ÁÏ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
ÃÏ°è½»Ì±¡¦¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½
¢£ Æá¿Ü¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ ー ¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë
Ìó800ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÊÌÁñÃÏ´ÉÍý¤È¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¶¡µë
Åö¼Ò¤ÏÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó800ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë (Ìó5,000¶è²è)¤ÎÊÌÁñÃÏ´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢RX(ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó(¾å¿åÆ»¡¦ÅÅµ¤)¶¡µë¤ò´Þ¤àÁí¹çÅª¤Ê´ÉÍý±¿±Ä
¡¦¡ÖÆá¿Ü¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñー¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆ£ÏÂÆá¿Ü¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý
¡¦ ¡ÖÆá¿Ü¹â¸¶¤ê¤ó¤É¤¦¸Ð¥Õ¥¡¥ß¥êーËÒ¾ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆá¿Ü¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý
¡¦ ÃÏ°è¤Î¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¤È´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å
¡¦ Æá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤Ç200Ì¾°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð
¡¦ ÃÏ¸µÇÀ²È¡¦¿©ÉÊ»ö¶È¼ÔÅù50¼Ò°Ê¾å¤È¤Î¼è°ú¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦ ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®
¡¦ JRÅìÆüËÜÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î±¿±Ä
¡¦ Æá¿Ü¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñー¥¯¡¢¤ê¤ó¤É¤¦¸Ð¥Õ¥¡¥ß¥êーËÒ¾ì¤Ç¤ÎÊÝ¸î¸¤³èÆ°¤Î¼Â»Ü
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡×ÀßÎ©¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»ö¶È¾µ·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©
Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯9·î22Æü¡¢Æá¿ÜÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃÏ°è»ö¶È¤ò¡¢RX´ë¶È¤È¤·¤Æ¾µ·Ñ¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê°Ê²¼¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¼Â¸½:
¡¦ ¥¸¥ç¥¤¥¢¡¦¥ßー¥¢Æá¿ÜËÜÅ¹(ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó)
1993Ç¯³«¶È¡¢32Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¹Ä¼¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¾Å¹¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤êÆá¿Ü¹â¸¶¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ
¡¦¥Ñ¥ó¹áË¼¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥ëー¥ë(À½¥Ñ¥ó¡¦ÈÎÇä)
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥§¥¹¥¢¥ïー¥É2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£´°Á´ÌµÅº²Ã¥Ñ¥ó¤ÇÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ
¤³¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È:
¡¦ ÃÏ°è¤ÎÊõ¤Î·Ñ¾µ - 32Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÈÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°
¡¦ ¸ÛÍÑ¤Î°Ý»ý¡¦ÁÏ½Ð - ½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤ÈÃÏ°è¸ÛÍÑ¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦ ÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½ - Æá¿Ü¤ÎÇÀ²È¡¦¿©ºàÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¼è°ú´Ø·¸¤òÈ¯Å¸
¡¦ ´Ñ¸÷²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å - Æá¿Ü¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¶¯²½
¡¦ ¥Ï¥Ã¥Ôー¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¼Â¸½ - ´Ñ¸÷µÒ¡¦ÃÏ¸µ½»Ì±¡¦ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß
»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÆÈ¼«²ÁÃÍ
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÆÈ¼«²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹:
¡¦ ÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÂº½Å¤È·Ñ¾µ - Á°·Ð±Ä¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤äÃÏ°è¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤··Ñ¾µ
¡¦¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¿®Íê¹½ÃÛ - ½¾¶È°÷¡¦¼è°úÀè¡¦¸ÜµÒ¤È¤ÎÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¡¦ »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ - Ã»´üÅª¤Ê¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¤Î·Ð±Ä
¡¦ ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤ - ´ûÂ¸¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê²½¤ò¼Â¸½
¡¦ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å - Ã±ÆÈ»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÁê¾è¸ú²ÌÁÏ½Ð
¢£ °ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°èÊÑ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°
Æá¿Ü¥â¥Ç¥ë¤ò°ËÆ¦¤ØÅ¸³« ー NXÉÔÆ°»º¤Î»ö¶È¾µ·Ñ
¤³¤ÎÆá¿Ü¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡¢ÆÃ¤ËÌó800ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÊÌÁñÃÏ´ÉÍý¡¦¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¶¡µë¤È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡×¤Ç¤ÎÃÏ°è»ö¶È¾µ·Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°ËÆ¦Ç£»³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°èÊÑ³×¤â¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
NXÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤ÎRX´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹:
¡¦ ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å
¡¦ ½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ°Ý»ý¤ÈÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê
¡¦ ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È´Ø·¸¤Î·Ñ¾µ¡¦È¯Å¸
¡¦ °ËÆ¦ÉÙ»Î¸«¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤Î¶¯²½
°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹çÅª¤ÊÃÏ°èÊÑ³×ÀïÎ¬
ËÜ·ï¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê³ÍÆÀ¤¹¤ë°ËÆ¦ÉÙ»Î¸«¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó(°ËÆ¦Ç£»³)¤Ç¤ÎÊÌÁñÃÏ´ÉÍý»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯3·î¤«¤é»²²èÍ½Äê¤Î¡ÖÅ·¾ëÅìµÞ¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ËÆ¦´Ñ¸÷³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Áí¹çÅª¤ÊÃÏ°èÊÑ³×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¦ ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À³ÎÊÝ
¾å¿åÆ»Åù¤ÎÀßÈ÷¤ò·×²èÅª¤Ë¹¹¿·¤·¡¢100Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿À¸³è´ðÈ×¤òÀ°È÷
¡¦ ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥
ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¿·µ¬¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ½Û´Ä¤Î³èÀ²½
¡¦ ´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å
°ËÆ¦¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òÊÝÁ´¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎËá¤¾å¤²¤ò¿ä¿Ê
¡¦ ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎºÆ¹½ÃÛ
ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¸òÎ®¤¹¤ë³«¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê
¡¦ ÃÏ°è»ö¶È¤Î¾µ·Ñ»Ù±ç
Æá¿Ü¤Ç¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡×¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ËÇº¤àÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢°ËÆ¦¤Î¿©Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø
¢£ RX´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬
Â¾¼Ò¤È¤ÎÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ
1. ¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÃÏ°èÊÑ³×¥Î¥¦¥Ï¥¦
Æá¿Ü¤Ç¤ÎÌó800ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÊÌÁñÃÏ´ÉÍý¡¦¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¶¡µë¤È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡×¤Ç¤ÎÃÏ°è»ö¶È¾µ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É
2. »ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿¼Â¹ÔÎÏ
Ã±¤Ê¤ë»ñ»º¼èÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¡¦Îò»Ë¡¦¸ÛÍÑ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤Ê¾µ·Ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ
3. Áí¹çÅª¤Ê¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£
ÊÌÁñÃÏ´ÉÍý¡¦¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¶¡µë¤«¤é´Ñ¸÷»ÜÀß±¿±Ä¡¢°û¿©¡¦ÊªÈÎ»ö¶È¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÁí¹çÎÏ
4. ¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸
¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è½»Ì±¡¦ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¡¦½¾¶È°÷¡¦ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ¹´üÅª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¹½ÃÛÎÏ
5. ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¼Â¼ÁÅª¹×¸¥
Æá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤Ç200Ì¾°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¢ÃÏ¸µ50¼Ò°Ê¾å¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¶¦ÁÏÎÏ
6. ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ê¥¢Å¸³«¤Î²ÃÂ®
Æá¿Ü(ÆÊÌÚ)¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°ËÆ¦(ÀÅ²¬)¤ØÅ¸³«¡£º£¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°èÊÑ³×µ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂÎÀ©
RX´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ´üÀ®Ä¹¥Ó¥¸¥ç¥ó
ËÜ·ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¡¦¥ê¥¾ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°èÊÑ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¦¹âÎð²½¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RX(ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£ ¼èÆÀ¤Î³µÍ×
¼èÆÀÂÐ¾Ý²ñ¼Ò: NXÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÏÂÀôÄ®2ÈÖÃÏ
¼ç¤Ê»ö¶È¾ì: ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÇ£»³»³ÌÚ1224-2
»ö¶ÈÆâÍÆ: °ËÆ¦Ç£»³¤Ë¤ª¤±¤ëÊÌÁñÃÏ´ÉÍý»ö¶È¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È
¼èÆÀ³ô¼°¿ô: Á´³ô¼°(µÄ·è¸¢100%)
¾ùÅÏ¸µ: NIPPON EXPRESS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯12·î5Æü¡¡´ðËÜ¹ç°Õ½ñÄù·ë(ËÜÆü)
2026Ç¯11·î1Æü¡¡³ô¼°¾ùÅÏ¼Â¹Ô(Í½Äê)
¢£ ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÆüËÜ¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆâÆ£º´ÏÂ»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢RX(ÃÏ°èÊÑ³×)´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æá¿Ü¤Ç¤Ï¡¢Ìó800ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÊÌÁñÃÏ´ÉÍý¤È¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¶¡µë¡¢200Ì¾°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¢ÃÏ¸µ50¼Ò°Ê¾å¤È¤Î¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜÇ¯9·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿Ü¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢32Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ø¥¸¥ç¥¤¥¢¡¦¥ßー¥¢¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÊõ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ë»ÜÀß¤ä»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÂ©¤Å¤¯ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¾µ·Ñ¤·È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ¦¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢²¹Àô¡¢Îò»ËÊ¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ°è»ñ¸»¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æá¿Ü¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤È»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢°ËÆ¦¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NXÉÔÆ°»º¤Î½¾¶È°÷¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÌÁñ¥ªー¥ÊーÍÍ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÃÏ°è¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦RX´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃÏ°è»ö¶È¤Î¾µ·Ñ»Ù±ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°èÊÑ³×¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ »²¹Í»ñÎÁ:Åö¼Ò¤ÎÆá¿Ü¤Ç¤Î¼ç¤Ê¼ÂÀÓ
¡¦ÊÌÁñÃÏ´ÉÍýÌÌÀÑ¡§Ìó800ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë (Ìó5,000¶è²è)
¡¦¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¶¡µë¡§¾å¿åÆ»¡¦ÅÅµ¤¤Î¼«²È¾ÃÈñ
¡¦±¿±Ä»ÜÀß¡§
¡¡Æ£ÏÂÆá¿Ü¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò(Æá¿Ü¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñー¥¯±¿±Ä)
¡¡Æá¿Ü¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò(Æá¿Ü¹â¸¶¤ê¤ó¤É¤¦¸Ð¥Õ¥¡¥ß¥êーËÒ¾ì±¿±Ä)
¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¼ÂÀÓ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤à¤¹¤ÓÆá¿ÜÀßÎ©(2025Ç¯9·î22Æü)
¡¡¥¸¥ç¥¤¥¢¡¦¥ßー¥¢Æá¿ÜËÜÅ¹¡¢¥Ñ¥ó¹áË¼¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥ëー¥ë¾µ·Ñ(2025Ç¯10·î1Æü)
¡¦ÃÏ°è¸ÛÍÑ¡§Æá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤Ç200Ì¾°Ê¾å¤ò¸ÛÍÑ
¡¦ÃÏ¸µ´ë¶ÈÏ¢·È¡§ÇÀ²È¡¦¿©ÉÊ»ö¶È¼ÔÅù50¼Ò°Ê¾å¤È¤Î¼è°ú
¢¨£±¡¡¥Ïー¥ô¥§¥¹¥ÈÅ·¾ë¹â¸¶¤Î±¿±Ä³«»Ï
PR TIMESÅ·¾ëÅìµÞ¥ê¥¾ー¥È¤Î±¿±Ä¤Ë»²²è
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000534.000005736.html