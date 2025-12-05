É½ÌÌÅª¤Ê²óÅú¤Ï¤â¤¦ÉÔÍ×¡ª¡¡¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Ç¡ÖÊ¹¤¯¤Ù¤¸ÜµÒ¡×¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÀß·×½Ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¸Þ½½Íò¡¡´´¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.cross-m.co.jp/seminar/20251217-2(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20251217-2)
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢²ñ°÷¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î²þÁ±¤äCRM»Üºö¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¼Ò²ñ°÷¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼Â»Ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¼Ò²ñ°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤²óÅú¤Ð¤«¤ê¤Ç»Üºö¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡¦²¿¤òÊ¹¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°Àß·×ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â°À¤ä¹ØÆþ¶â³Û¡¦²ó¿ô¡ÊRFM¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àß·×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÊ¹¤¯¤Ù¤¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£À®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡¢1¸ÜµÒÃ±°Ì¤ÇÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤«¤éÀ®Ä¹¤äÎ¥È¿¤Î¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤ò»öÁ°¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¥Ëー¥º²¾Àâ¤ò»öÁ°¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¥æー¥¶ー²¾Àâ¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼ËÙ¤ò¤·¡¢ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥ãー¥Ëー¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î²áÄø¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡¢¼«¼Ò²ñ°÷¸ÜµÒ¸þ¤±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶ñÂÎ»öÎã¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
- ¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡Ö»Üºö¡×¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
- ¥Çー¥¿¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖÊ¹¤¯¤Ù¤¸ÜµÒ¡×¤ÎÁª¤ÓÊý
- ¶ñÂÎ¼ÂÁ©»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð
- ¼Áµ¿±þÅú
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
- ²ñ°÷¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ä¼«¼ÒEC¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¤¤
- ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤
- ¼èÆÀ¤Ç¤¤ë²ñ°÷¥Çー¥¿¤Î¤ß¤Ç¤Î¸ÜµÒÍý²ò¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê²óÅú¡×¤Ï¤â¤¦ÉÔÍ×¡ª¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Ç¡ÈÊ¹¤¯¤Ù¤¸ÜµÒ¡É¤òÆÃÄê¤¹¤ë¼«¼Ò²ñ°÷¸þ¤±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÀß·×½Ñ
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00
»²²ÃÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡¡¢¨Á°Æü¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ëー¥º¤ËÅ¬¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡https://www.cross-m.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
ÀßÎ©¡§ 2003Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡¸Þ½½Íò ´´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É
seminar@cm-group.co.jp