°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Ç¹±Îã¤Î¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¤æ¤ºÅò¡×¤ò³«ºÅ ～2025.12/22(·î)¤Ï¡ÖÅß»ê¡×¡ª ¥«¥Ô¥Ð¥é¤â¤æ¤ºÅò¤Ç¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«～
¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¤æ¤ºÅò
°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅß»ê¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¤æ¤ºÅò¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ö¼·Áð¤ÎÅò¡×¤ò³«ºÅ
¥«¥Ô¥Ð¥é¤â¤æ¤ºÅò¤Ç²¹¤Þ¤ë¢ö
Åß»ê¤Ï1Ç¯¤Ç°ìÈÖ¡¢Ãë¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¯Ìë¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Æü¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤æ¤ºÅò¤ËÆþ¤ì¤ÐÉ÷¼Ù¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅß»ê¤Ë¤æ¤º¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÅòÁ¥¤ËÆþÍá¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1996Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Åß»ê»þ´ü¤ÎÉ÷Êª»í
Åö±à¤Î¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¤æ¤ºÅò¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î»ÒÇ¯¤è¤êËèÇ¯Åß»ê¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬¤æ¤º¤ò¤«¤¸¤ë¤ÈË§¹á¤¬Éº¤¦
¤æ¤º¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Åò¤±¤à¤ê¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ÆÆþÍá¤¹¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î»Ñ¤ò¡¢º£Ç¯¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¤æ¤ºÅò¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë ～ 2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ¢¨2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ö¼·Áð¤ÎÅò¡×¤ò³«ºÅ
»þ´Ö¡§1Æü2²ó¡¡£±. 10»þ30Ê¬～11»þ30Ê¬¡¡£². 13»þ30Ê¬～14»þ30Ê¬
¡Ú¸µÁÄ¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡Û
´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
»þ´Ö¡§
¡¦Ê¿Æü¤Ï1Æü1²ó³«ºÅ ¡¿ 13»þ30Ê¬～14»þ30Ê¬
¡¦ÅÚÆü½Ë¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï1Æü2²ó³«ºÅ ¡¿ £±.10»þ30Ê¬～11»þ30Ê¬¡¡£².13»þ30Ê¬～14»þ30Ê¬
https://shaboten.co.jp/press/6912/
¢£°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://izushaboten.com/
¢£¡Ö¸µÁÄ¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://izushaboten.com/animal/kapibara/kapiroten/