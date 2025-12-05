¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Û³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬ÇÛÅö¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¢¨£±¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËNo.1¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡¢2028Ç¯¤Ë¤Ï500¼ÒÆ³Æþ¤òÌÜÉ¸¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎNo.£±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
※1:本レポート2Pめに記載の計算式より算出
¢£ËÜÄ´ºº¤ÎÌÜÅª
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î°ÕµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡×¤Î¥Çー¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥Îー¥Ç¥£»á¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¤Î¹Í¤¨Êý¢¨£²¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤ÈÇÛÅöÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²ÌÈæ³Ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
※2:(出典)日本証券業協会、2025年4月16日、「株主優待の意義に関する研究会」報告書33Pより
¡¡¡¡¡¡https://www.jsda.or.jp/houdou/2025/20250416_kenkyuukai.pdf
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç80¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼õÃí¤·¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤È»Ô¾ì¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»þ²ÁÁí³Û500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ/ÇÛÅö¤ÎÈ¯É½Á°¸å¤Î³ô²Á¡¦»þ²ÁÁí³Û¿ä°Ü¤òÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ô²Á¡¦»þ²ÁÁí³Û¤Î¸þ¾å¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬ÇÛÅö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¡Ê´Ô¸µ³Û¤ËÂÐ¤¹¤ë»þ²ÁÁí³Û¤ÎÁýÊ¬¡ËÈæ³Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°Äó¾ò·ï¢¨£³
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÎÆ°¤¤òÊ¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
※3:公開情報および当社が独自保有する株主優待導入データを用いて実施
※4:本レポート下部に抽出の詳細条件を記載
¢§ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¡Ê´Ô¸µ³Û¤ËÂÐ¤¹¤ë»þ²ÁÁí³Û¤ÎÁýÊ¬¡Ë·×»»¼°
Åê»ñÂÐ¸ú²Ì = (È¯É½1¤«·î¸å¤Î»þ²ÁÁí³Û - È¯É½Á°Æü¤Î»þ²ÁÁí³Û) ¡à Ç¯´Ö´Ô¸µ³Û
¢£Í¥ÂÔ¤¬ÇÛÅö¤Î2.2ÇÜ¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤Ë
³ô¼çÍ¥ÂÔÆ³Æþ´ë¶È¤ÈÁýÇÛ´ë¶È¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¥ÂÔ´ë¶È¤ÏÁýÇÛ´ë¶È¤Î2.2ÇÜ¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ç¤Ï2.5ÇÜ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ç¤Ï2.3ÇÜ¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¤â1.5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤¬ÇÛÅö¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥°¥íー¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿»þ²ÁÁí³Û500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤¬Â¿¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¥ÂÔ¤Î¸ú²Ì¤¬¤è¤êÂç¤¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÈæÎ¨¤Î¹â¤¤»þ²ÁÁí³Û500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Í¥ÂÔ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê»Üºö¤Ë
¾å¾ì´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ä¡Ø»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÅì¾Ú¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¡¢Ä¾¶á30Ç¯¤Ç¤ÎÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î½Ì¸º¡¢¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ(NISA)¤Î¿·À©ÅÙ³«»Ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ²ÁÁí³Û500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÈæÎ¨¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÍÌµ¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Í¥ÂÔÆ³Æþ¤¬¿·µ¬¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬ÇÛÅö¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬500²¯±ß¤Ë¶á¤Å¤¯ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Î»²Æþ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï°ÂÄêÇÛÅö¤äºâÌ³»ØÉ¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤ÏÇÛÅöÀ¯ºö¤ÎÀ°È÷¤¬³ô²ÁÉ¾²Á¤Î¸þ¾å¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÏÂåÂØ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Ù¤³ô¼ç´Ô¸µºö¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û500²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ»Üºö¤È¤·¤Æ°ÂÄê³ô¼ç¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅö¼Ò¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢£2028Ç¯500¼Ò¡¦¹ñÆâNo.£±¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹
º£¸å¤Ï¡¢¾å¾ì°Ý»ý´ð½àÂÐºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÇÛÅö¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ëÍ¥ÂÔÀß·×¤ä¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡¦TOBÂÐºö¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë³ô¼ç´Ô¸µ»Üºö¤ÎÄó¶¡¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þ²ÁÁí³Û100²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¤ò»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆ³Æþ´ë¶È500¼Ò¡¦¹ñÆâNo.1¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í¥ÂÔ´Ô¸µ³Û¤ò¸ÇÄê²½¤·¤¿¡Ö¥·¥§¥¢·¿³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×
¡Ö¥·¥§¥¢·¿³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ¥ÂÔ´Ô¸µ³Û¤ò³ÎÄê¤·¡¢ÂÐ¾Ý³ô¼ç¤ÇÅù¤·¤¯Ê¬¤±¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼ç¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÍ¥ÂÔ´Ô¸µ³Û¤¬È¯À¸¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆâÍÆÊÑ¹¹¤äÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤ÎÇÑ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿»öÎã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»Üºö¤Ç¤Ï¡¢³ô¼ç¿ô¤ÎÁý¸º¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í¥ÂÔ´Ô¸µ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»ýÂ³Åª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±±ßÃ±°Ì¤Ç¤Î½ÀÆð¤ÊÊ¬ÇÛÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢³ÛÌÌÃ±°Ì¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊÍ¥ÂÔÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤ÏÅùÊ¬ÇÛ¤ò´ðËÜÀß·×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤äÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿Àß·×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¦CSÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¤ËÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤È½ÅÍ×À¤òÁý¤¹Ãæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤ê³ô¼ç¸þ¤±¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¼Ò¤Ç·è»»È¯É½Æü¤äÍ¥ÂÔÈ¯Á÷¤¬½Å¤Ê¤ë´ü´Ö¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë½¸Ãæ¤·¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Î¶¯²½¸å¡¢±þÅúÎ¨100¡ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿IVR(¼«Æ°²»À¼±þÅú)¤ÎÀ°È÷¤äÂÔµ¡²óÀþ¤Ë¤è¤ëÀÞ¤êÊÖ¤·±¿ÍÑ¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ÎÊ¬Îà¡¦²ò·è¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³ô¼ç¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢¾å¾ì´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍ¥ÂÔ±¿ÍÑ¤ò°ÑÂ÷¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥µ¥Ýー¥È´ðÈ×¡¢µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÆâºÇ¶¯¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹
£±.»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥Õ¥ÈÂå¶â¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶â
Åö¼Ò³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Î¥®¥Õ¥ÈÂå¶â¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹)¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¤³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÈñÍÑºï¸º¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Í¾¾ê¶â³Û¤Ç³ô¼çÍÍ¤Ø¼¡²ó°Ê¹ß¤Î´Ô¸µ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¥®¥Õ¥È¡Ê¾¦ÉÊ·ô¤äÉÊÊª¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÂ¨»þ¤Ë¼õ¼è¡¢¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³.¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤È¤ÎÊ»ÍÑ
PayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¢ÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤äÍ¥ÂÔ·ô¤ò¸ò´¹Àè¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´ë¶È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.½¸·×¤«¤éÇÛÁ÷¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤òÄã¥³¥¹¥È¡¦Äã¹©¿ô¤Ç¼Â¸½
³ô¼çÍÍ¤Ø¤ÎÍ¥ÂÔ¤Î½¸·×¤«¤éÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¦Äã¹©¿ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ.Æ°²èÁÞÆþµ¡Ç½¤ä¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤ÎÌµ½þÄó¶¡
´ë¶È¤«¤é³ô¼ç¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²èµ¡Ç½¤ä¡¢¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È³ô¼ç¤ÎÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢³ô¼çÈÖ¹æ¤´¤È¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í¥ÂÔÉÊ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¤òµºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
※以下URLより、実際のUIをご確認いただけます。
https://digital-gift.jp/demo-gift/top.html
(ËÜÈæ³Ó¥ì¥Ýー¥È¤Î´ë¶ÈÃê½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ÎÂ¾¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¡Ë
¡»³ô¼çÍ¥ÂÔ
¡¦»Ô¾ì¶èÊ¬¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ³«¼¨´ë¶È¤Î¤¦¤Á1¤«·î¸å¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬¾å¾º¤·¤¿´ë¶È
¡¦¼ÂºÝ¤ÎÍ¥ÂÔ´Ô¸µ³Û¤Ë¤è¤ë»î»»¤¬²ÄÇ½¤Ê²¼µ2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î´ë¶È
£±. Í¥ÂÔ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤ÎÍ¥ÂÔ¥³¥¹¥È¤¬¤ï¤«¤ë²ñ¼Ò
£². Â¾¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ñ¼Ò
Â¾¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÍ¥ÂÔÈ¯É½»þ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ª¤è¤Ó³ô¼ç¿ô¤ÎÁý²Ã¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÂÔÈ¯É½¸å¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë³ô¼çÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í¥ÂÔÈ¯É½´ë¶È¤ÎÃê½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¿ô¤Î¾åµ2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î³ä¹ç
£±. 26¼Ò/30¼Ò
£². 4¼Ò/30¼Ò
¡»ÇÛÅö
¡¦»Ô¾ì¶èÊ¬¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤
¡¦¶â·ô·Ï¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È
¡¦ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë»»½Ð¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á2025Ç¯8·î～9·î¤Ë¤ÆÃê½Ð
