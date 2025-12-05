ÆüÅì¹©¶È¡¢»ÜÀß±à·Ý¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï

¡¡ÆüÅì¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹õÌî Æ©¡¢°Ê²¼ ÆüÅì¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß±à·Ý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Î¼Â¾ÚÍÑ»ÜÀß¤òÀ¥¸Í¹©¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¡Ë¤Ë·úÀß¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡¶áÇ¯¡¢»ÜÀß±à·Ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢·ã¿Ó²½¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡ÊBCP¡§»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßÆâ¤Î´Ä¶­À©¸æ¤ä¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¹â²¹¡¦Â¿¼¾¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÍ­¤Î´Ä¶­²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¡¦À©¸æ¤Ç¤­¤ë¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ­¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÅµ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡¡ÆüÅì¹©¶È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ÖÅÅµ¤¤Îµ»½Ñ¡×¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß±à·Ý¤Î¤¿¤á¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¡¢ÅÅÎÏ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢ÅÅÎÏÀ©¸æ¡Ë¤ä¾Ê¿Í²½¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ÎBCPÂÐºö¤Ê¤É¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ ¼Â¾Ú³µÍ×


