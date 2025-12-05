¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¥¯¥ëー¥º²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ø¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¡Ù2026Ç¯¤Ë¡ÈËÜÊª¤ÎÆüËÜ¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÎ¹¤È¡É¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤Ê2¤Ä¤Î¥¯¥ëー¥ºÎ¹Äø¤òÈ¯É½¡ª
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¯¥ëー¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥Ó¥Æ¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¥¯¥ëー¥º²ñ¼Ò¡¢¥³¥¹¥¿¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¸¥§¥Î¥Ð¡¢¼ÒÄ¹¡§¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¶¥Í¥Ã¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢ ¡ÈËÜÊª¤ÎÆüËÜ¡É¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë11Æü´Ö¤Î¥¯¥ëー¥ºÎ¹Äø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅÔ»Ô¡¢Íªµ×¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤à»û±¡¡¢ÅìÍÎ¤ÎÀº¿À¤ò±Ç¤¹É÷·Ê¤Ê¤É¡¢ ¡ÈÂ¿ºÌ¡É¤Ê¥¢¥¸¥¢¤ÎÉ½¾ð¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥ëー¥º¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤·¤Æ½©¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹Ë×Æþ·¿¤Î¥¯¥ëー¥º¤ò±¿¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÈÍÕ¡¢Åò¤±¤à¤êÎ©¤Ä²¹Àô¡¢Áµ¤ÎÄí±à¡¢ÃÏ°è¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤Î¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯Ëö～2026Ç¯½éÆ¬¤ÎºÅ¹Ô¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤´ó¹ÁÃÏ¥¯¥ëー¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¡Ö¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¡×¤Ç¤á¤°¤ë2¤Ä¤Î11Æü´Ö¥¯¥ëー¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥¿¥¯¥ëー¥º¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÅÔ¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¾½ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¡¢Íªµ×¤ÎÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎÅÔ»Ô¤Þ¤ÇーーÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢²÷Å¬¤Ê¥¯¥ëー¥º¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯6·î1Æü(·î)¤Ë½Ð¹Ò¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¤Î3¥«¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤á¤°¤ê¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤òÎ¹¤¹¤ë11Æü´Ö¤ÎÎ¹¡£¶áÂåÅÔ»Ô¤ÈÎò»Ë¡¢Æü¾ï¤Î¥íー¥«¥ëÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ëー¥º¤Ç¤¹¡£
³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥½¥¦¥ë¡Ê¿ÎÀî¡Ë¤ò½Ð¹Á¤·¤¿¸å¤Ï¡¢³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹ÁÄ®¡¦³ø»³¤Ø¡£³¤¤òË¾¤à»û±¡¤ä³èµ¤¤Î¤¢¤ëµû»Ô¾ì¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥ëー¥º¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£ÎÐË¤«¤ÊµÖÎÍ¤ÈÀÅ¤«¤ÊÏÑ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹ÁÄ®¡¦º´À¤ÊÝ¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÊ¸²½¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¤¬Â©¤Å¤¯³¹¡¦È¬Âå¡¢¡ÉÆüËÜ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÁÔÂç¤ÊºùÅç¤òË¾¤à¼¯»ùÅç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤¬·°¤ëÄ¹ºê¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î1ÇñÄäÇñ¡£¥Ð¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤ÖËàÅ·Ï°¤È¡¢¶áÂå·úÃÛ¤Î¹ç´Ö¤ËÐÊ¤à¸Å»û¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯10·î7Æü(¿å)¤Ë½Ð¹Ò¤¹¤ë2ËÜÌÜ¤Î¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢½©¤¬¿¼¤Þ¤ëÆüËÜ¤òÆî¤«¤éËÌ¤Ø¤È¤á¤°¤ê¡¢¹ÈÍÕ¡¦²¹Àô¡¦Îò»Ë¡¦¿©Ê¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÉËÜÊª¤ÎÆüËÜ¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë11Æü´Ö¤Î¥¯¥ëー¥º¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯ÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ò½Ð¹Ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ï»¹Ã»³¤òË¾¤àÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹ÁÄ®¡¦¿À¸Í¤Ë´ó¹Á¤·¡¢1ÇñÄäÇñ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤¤Ë³«¤±¤¿¾ë²¼Ä®¤Ç³èµ¤¤¢¤ë»Ô¾ìÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¯¹âÃÎ¡¢²¹Àô¤È¶å½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¼¯»ùÅç¡¢Îò»Ë¤Èµ§¤ê¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉ÷·Ê¤òÁÕ¤Ç¤ëÄ¹ºê¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿©¡¦³¹¡¦¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë´ó¹Á¤·¡¢¥¯¥ëー¥º¤ÏËÌ¾å¡£¡É³¤¤ÎµþÅÔ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²Ã²ìÊ¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦¶âÂô¤òË¬¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÌë·Ê¤È°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢¡ÉËÜÊª¤ÎÆüËÜ¡É¤ÎÈþ¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷Å¬¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎ¹Äø¤Ç¤¹¡£ ¥³¥¹¥¿¥¯¥ëー¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Ã´Åö¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥ë¥¤¥¸¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Í¥Ã¥ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ø2026Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Î¥¯¥ëー¥º¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÎ¹¹Ô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¾½ê¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤¬»ý¤ÄÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥Õ¥é¥¤¡õ¥¯¥ëー¥º¡É¤Î¾¦ÉÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤Ø¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ²þÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Ï¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿¥¯¥ëー¥ºÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù Âçµ¬ÌÏ²þÁõ¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Æー¥¸¡É¡£ÁÔÂç¤Ê¶õ´Ö¤ä¿·¤¿¤Ê¿©¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¯¥ëー¥º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òºþ¿·¡£³×¿·Åª¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥Õー¥É¥³ー¥È¡¢²þÁõ¤µ¤ì¤¿¥×ー¥ë¥¨¥ê¥¢¤ä²°³°¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢µÒ¼¼¤ä¥¹¥¤ー¥È¤â²÷Å¬À¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¿·Àß¤µ¤ì¡¢¥¯¥ëー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÉÈ¯¸«¡É¤È¡ÉÌþ¤ä¤·¡É¤ÇËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¡¢¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ò¤á¤°¤ë10Æü´Ö¤Î½¢¹ÒµÇ°¥¯¥ëー¥º¤¬ºÅ¹Ô¤µ¤ì¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤¬À¹Âç¤Ë½Ë¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ëー¥º¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Ï2026Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Î±¿¹Ò¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2¤Ä¤Î14Æü´Ö¥¯¥ëー¥º¤ò¸ò¸ß¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¤ò¤á¤°¤ë¥³ー¥¹¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Í¥¤¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¤á¤°¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÎ¹Äø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿28Æü´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥¯¥ëー¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡¦¼«Á³¡¦¿©¤¬°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ëー¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¡É¥ïー¥ë¥É¥¯¥ëー¥º¡É¤ò½¢¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
10·î18Æü(Æü)¤ËÅìµþ¤ò½Ð¹Á¤·¡¢66Æü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Î3ÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¡£15¥«¹ñ¡¢26¤Î´ó¹ÁÃÏ¡¢14¤ÎÅç¡¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÇ½ª´ó¹ÁÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÎ¹¤·¤¿¤¤Êý¤ËÂ£¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÔÂç¤Ê¥¯¥ëー¥º¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Î¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡É¥Õ¥é¥¤&¥¯¥ëー¥º¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÊØÍø¤Ê¥¯¥ëー¥ºÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¸¥¢¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥¿¡¦¥»¥ìー¥Ê¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢2026Ç¯¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Î¸ø¼°¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯½©¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¹Á¤ËÄäÇñ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÁª¼êÃÄ¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÁ¥Æâ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£