Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»ÎAI¡¢Pepper.co.jp¤ËÀßÃÖ¤Ç³«¶È»Ù±ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë
¥°¥Ã¥É¥Ò¥ë¥º¤ª¤è¤ÓZWEISPACE JAPAN¤Ï¡¢
ÀìÌçAI¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖPepper.co.jp¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡ÖAIÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡× ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜAI¤Ï ai.hudosanya.com ¤ÎÀìÌçAI·²¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢
ºâÌ³Ê¬ÀÏ¡¢»ñ¶â·«¤ê¿ÇÃÇ¡¢»ö¶È·×²è¤ÎºîÀ®¡¢Êä½õ¶â¸õÊä¤ÎÄó¼¨¤Ê¤É¡¢
Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁí¹ç²òÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
AIÀÇÍý»Î¡¢AIÁêÂ³»Î¡¢AIÅÐµ»Î¡¢AI´ÕÄê»Î¡¢·úÃÛ»ÎAI¤é¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢
·Ð±Ä¡¦ºâÌ³¡¦ÉÔÆ°»º¡¦Ë¡¿Í¼êÂ³¤¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë
¿·¤·¤¤·Ð±Ä»Ù±çAI¤Ç¤¹¡£
¾å¾ì´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿AI¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Î´ë¶È¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï³«¶È»Ù±ç¤«¤é¡¢¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè¿Í¤Î¼ºÇÔ¤«¤é¤Ï³Ø¤Ó¡¢¾ðÊó¤Ï½¸¤á¤Æ³ÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Èò¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤µ¤±¤Æ¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
AIÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤¬¡¢³«¶È»Ù±ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë
AI´ÕÄê»Î¡¢AI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â
¢£ Pepper.co.jp ¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È°ìÍ÷¤ËÄÉ²Ã
Pepper.co.jp ¤Ë¤Ï¡¢·úÃÛ»Î / AI´ÕÄê»Î / AIÀÇÍý»Î / AIÁêÂ³»Î / AIÅÐµ»Î /
AIÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î / ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»Î / ¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±ÄAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¤Ê¤É
20¼ï°Ê¾å¤ÎÀìÌçAI¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ www2.pepper.co.jp ¤ÎÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ÈÏ¢·È
AIÀìÌç²È¤Î³èÆ°¥í¥°¤äÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë
¡ÖCollaboration Hub¡×www2.pepper.co.jp ¤ÈÏ¢·È¡£
Æ±¼Ò¤Î¥é¥¤¥¿ー¡Ö Jeff ¡×¤ä¡¢Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ë¤è¤ë
·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¡¦Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤Î·ÇºÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ AIÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡Ê¿ï»þºòÆüÄÉ²ÃÍ½Äê¡¢¤È¤¤É¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ë¡§
https://pepper.co.jp/AIÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î.html(https://pepper.co.jp/AI%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%A3%AB.html)
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÊÂÐÏÃAI¡Ë¡§
https://ai.hudosanya.com/agents/Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î(https://ai.hudosanya.com/agents/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%A3%AB)
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ò¥ë¥º
AIÉÔÆ°»º¡¢AIÅ¹ÊÞ³«È¯¡¢Zweichain³«È¯
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー16F
Email: press@pepper.co.jp
Web: https://pepper.co.jp
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È: https://www2.pepper.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒZWEISPACE JAPAN
ÂÑ¿ÌAI¡ÖNAMAZU¡×¡¢AI·úÃÛ»Î¡ÖAutoCalc¡×¤Û¤«
¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ½êºßÃÏ¡§https://hayabusa.zweispace.com
Zweichain Project (ZWEI)
ÉÔÆ°»º¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óZweichain¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¹ñºÝÊ¬»¶¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¢£ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Email: press@pepper.co.jp
Web: https//pepper.co.jp
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È: https://www2.pepper.co.jp