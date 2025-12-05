¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ßQuadcept¡¢AI³èÍÑ¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¹Ö½¬²ñ¤ò12·î10Æü¤Ë³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³Æ°Ì

2025Ç¯12·î05Æü

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à





¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ßQuadcept¡¢AI³èÍÑ¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¹Ö½¬²ñ¤ò12·î10Æü¤Ë³«ºÅ

¡Á¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÈAIµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÀß·×¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¡Á



¡¡¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó 3559¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Quadcept³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö½¬²ñ¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢Àß·×¼Ô¤¬»ý¤Ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡È¼¡À¤ÂåÀß·×¡É¤ÎºÇ¿·¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£







¢£³«ºÅ³µÍ×

Ì¾¾Î¡§AI³èÍÑ¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¹Ö½¬²ñ

¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒQuadcept

³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë13:30¡Á15:00

³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë

»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ

¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://m.quadcept.com/form/seminar-application-pban-2512?_fsi=MXGkZYe2

¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê

¡¡¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¤ÎÊ£»¨²½¤ËÂÐ¤·¡¢AI³èÍÑ¤¬¸úÎ¨²½¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Quadcept¤Î¡ÖQuadcept Force¡×¤äÅö¼Ò¤Î¡ÖGUGEN Hub¡×¤Ï¡¢Àß·×¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È³èÍÑÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£ ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë

13:30¡Á13:35¡¡³«ºÅ°ÆÆâ

13:35¡Á14:05¡¡AI¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿PÈÄ.com¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾Ò²ð

14:05¡Á14:50¡¡Quadcept Force¤Ë¤è¤ë¼¡À¤ÂåÀß·×¥¢¥×¥í¡¼¥Á

14:50¡Á15:00¡¡¼Áµ¿±þÅú

¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸åÆ£ ¹¯¿Ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

¡¡¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ç¤Ï¡¢Àß·×¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹©Äø¤¬Â¿¤¯¡¢¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤¬Âç¤­¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AIµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢QuadceptÍÍ¤ÎÀß·×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎAI³èÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í­¤òÄÌ¤¸¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤äÄ©Àï¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£

¢£ ´ØÏ¢URL

ËÜ¹Ö½¬²ñ¾ðÊó¡§https://www.p-ban.com/seminar/quadcept_sp.html

PÈÄ.com¡§https://www.p-ban.com/

Quadcept¡§https://www.quadcept.com/ja/

¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à

¡¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÃµµæ¿´¤Ç¡¢¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ò³×¿·¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤òÅ¸³«¡£´ðÈÄ¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦ÉôÉÊ¼ÂÁõ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»îºî¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç30,000¼ÒÄ¶¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©102-0076 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¸ÞÈÖÄ® 14 ¸ÞÈÖÄ®¸÷¥Ó¥ë 4F

ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ ¸åÆ£ ¹¯¿Ê

¢£Quadcept³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡²óÏ©Àß·×¥½¥Õ¥È¡ÖCircuit Designer¡×¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄÀß·×¥½¥Õ¥È¡ÖPCB Designer¡×¤ò¼ç¼´¤Ë´ðÈÄ¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¡¢¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½ê ºß ÃÏ ¡§¢©531-0072 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èË­ºê3ÃúÌÜ1-22 ÍäÀî6ÈÖ´Û4F

ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ²ÃÆ£ ¾»¹¨

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.p-ban.com/corporate/

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3261-3431 ¡¡E-mail¡§ir@p-ban.com

Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

ËÜ¹Ö½¬²ñ¾ðÊó

https://www.p-ban.com/seminar/quadcept_sp.html

PÈÄ.com

https://www.p-ban.com/

Quadcept

https://www.quadcept.com/ja/