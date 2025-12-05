¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×12·î14Æü¤ËÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ç³«ºÅ
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëW hospitality³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕÀµ¹¸¡Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¿©¡ßÊ¸²½¡ß´¶¼Õ¡×¤ò£±Æü¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î³«ºÅ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥·ー¥º¥ó3
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥·ー¥º¥ó£´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
W hospitality³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷Í»Ö¤¬¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Î¿´¤ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£ÃÏ°è¹×¸¥»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£³²ó¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æº´Æ£Í¦¿Í»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÃæ»³ÍºÂÀÁª¼ê¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥·ー¥º¥ó£´(https://zosun-omotenashi.jimdofree.com/%E6%AC%A1%E5%9B%9E%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC/)
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ～¸á¸å3»þ
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§VISIO FOOTBALL FIELD(https://maps.app.goo.gl/1McLGK1UiHEkjAa58)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÇð°æ4-294-5¡Êµì¡§ËÌ»ÔÀî¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§¾®³Ø1～6Ç¯À¸¡¡
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§100Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê¿½¹þ¶â500±ß¤ÏÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤ÆÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¥·ー¥º¥ó£´¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¿©¡ßÊ¸²½¡ß´¶¼Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸áÁ°¡§¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñ¡õ¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¡¦¥ß¥Ë¥²ー¥à
Á°È¾¤Ï¡¢°ìÎ®¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤È°ì½ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹µ®½Å¤ÊÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï£²¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥×¥íÁª¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤â¤Ã¤È¾åÃ£¤·¤¿¤¤·Ð¸³¼Ô¸þ¤±¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥³ー¥¹¡×
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤à¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥³ー¥¹¡×
¢£¸á¸å¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ÀéÍÕ¸©»º¤Î¥µ¥ó¥Ö¥¹¥®¤ä³ù¥±Ã«»º¤ÎÍü¤Î»Þ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚ°é¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ä»ñ¸»¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ê¤ÉSDGs¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Î¿´¡×¤ò°é¤à»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î´ë²è
¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥³ー¥Êー
¡¦¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¹¾ì
¡¦¥É¥íー¥óÂÎ¸³
¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÊÛÅö¤äàÝàê¤Ê¤É¤Î°û¿©ÈÎÇä
¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó3¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥à
¥·ー¥º¥ó3¥ß¥Ë¥²ー¥à
¥·ー¥º¥ó3¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¥·ー¥º¥ó3¥µ¥¤¥ó²ñ
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º´Æ£Í¦¿Í»á¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¤ÇW hospitality³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ ¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥ª¥Õ¥£¥µー¤È¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£Í¦¿Í»á
¢£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãæ»³ÍºÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£2019Ç¯¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Áー¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£2024Ç¯¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ·è¾¡¡×¤Ç¤Ï£±¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¥Áー¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³ÍºÂÀÁª¼ê¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢º´Æ£Í¦¿Í»á¤ª¤è¤ÓÃæ»³ÍºÂÀÁª¼ê¤Î¼èºà»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë15¡§00～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ê¤É¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
W hospitality³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÃ´Åö¡§¸ÍÃ«¡Ë
TEL¡§090-4128-1251
Email¡§s.toya@whospitality.jp
¡Ú¼çºÅ¡Û
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://zosun-omotenashi.jimdofree.com/
¡ÚÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Û
W hospitality³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://whospitality.jp/
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥·ー¥º¥ó£´¥Á¥é¥·