¡ÚTOKYO FM¡Û´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¥²¥¹¥È½Ð±é¡ÖThe Power of Not Knowing¡× 12·î7Æü¤è¤ê3½µÏ¢Â³ÊüÁ÷
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¡¢³ÑÆîÆÆÍý»öÄ¹¡¢´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË 7:00～7:30¡Ë¤Ï¡¢12·î7Æü¡¢14Æü¡¢21Æü¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥Ã¥³ー¥ËÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Î´ßÃ«Íö´Ý¡Ê¤¤·¤¿¤Ë¡¦¤é¤ó¤Þ¤ë¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤äÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤ä¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢»ëÅÀ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ Íý»öÄ¹ ³ÑÆî ÆÆ¡Ê¤¹¤Ê¤ß ¤¢¤Ä¤·¡Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Úradiko(https://us.msgs.jp/c2/uWY3G?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZRG)¡Û
¡ÚApple Podcasts(https://us.msgs.jp/c2/uWY38?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZRs)¡Û
¡ÚAuDee(https://us.msgs.jp/c2/uWY3l?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZR2)¡Û
¡ÚYouTube(https://us.msgs.jp/c2/uWY3s?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZRE)¡Û