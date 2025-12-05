¡ÚTOKYO FM¡Û´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¥²¥¹¥È½Ð±é¡ÖThe Power of Not Knowing¡× 12·î7Æü¤è¤ê3½µÏ¢Â³ÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ

¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¡¢³ÑÆîÆÆÍý»öÄ¹¡¢´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó


¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË 7:00～7:30¡Ë¤Ï¡¢12·î7Æü¡¢14Æü¡¢21Æü¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥Ã¥³ー¥ËÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Î´ßÃ«Íö´Ý¡Ê¤­¤·¤¿¤Ë¡¦¤é¤ó¤Þ¤ë¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤äÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤ä¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢»ëÅÀ¤ò¹­¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«¤µ¤ó¤¬À¯¼£¤ä¶µ°é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¡¢»ØÆ³½Î¡ÖMMBH¡×ÀßÎ©¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¡¢³¤³°¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ¸³è¡¢¼ã¼Ô»Ù±ç¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬¥¹¥¿ー¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä³èÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤Î»²²è¡¢¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ Íý»öÄ¹ ³ÑÆî ÆÆ¡Ê¤¹¤Ê¤ß ¤¢¤Ä¤·¡Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¡¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ªÄ°¤­¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¡Úradiko(https://us.msgs.jp/c2/uWY3G?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZRG)¡Û

¡ÚApple Podcasts(https://us.msgs.jp/c2/uWY38?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZRs)¡Û

¡ÚAuDee(https://us.msgs.jp/c2/uWY3l?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZR2)¡Û

¡ÚYouTube(https://us.msgs.jp/c2/uWY3s?t1=vT&t2=4mGNTGU5jno&t3=ZmZRE)¡Û