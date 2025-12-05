Åì³¤ÅÅ»Ò¡¢À¶¿å·Ù»¡½ð¼çºÅ¡Ö¤·¤ß¤ºGuardian EXPO 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜÅ¯Ìé)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥êー¥à¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¶¿å·Ù»¡½ð¼çºÅ¤ÎÃÏ°è°ÂÁ´·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤·¤ß¤ºGuardian EXPO 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¶¿åÃÏ°è¤Î¡È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÖÎ¾¡¦ÁõÈ÷¤¬½¸·ë¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤ÎÀìÌç´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯ÁõÃå¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î´í¸±À¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～15:00
¾ì½ê¡§¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥êー¥à¥×¥é¥¶¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÆþÁ¥Ä®13ÈÖ15¹æ¡Ë
¼çºÅ¡§À¶¿å·Ù»¡½ð
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯ÁõÃå¼Ö¤Ï¡¢¥¹¥ë¥¬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»ÍÍ¤Î¶µ½¬¼Ö¤Ë¼ÂºÝ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¼Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¡¡ÂÎ¸³¥³ー¥Êー
¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ß¥å¥ìー¥¿
ÂÎ¸³1¡§¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ò»È¤Ã¤¿°û¼ò±¿Å¾ÌÏµ¼ÂÎ¸³
°û¼ò±¿Å¾¤Î´í¸±À¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç°ÂÁ´¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°û¼ò¥´ー¥°¥ë
ÂÎ¸³2¡§°û¼ò¥´ー¥°¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤í¿ì¤¤Êâ¹ÔÂÎ¸³
°û¼ò¥´ー¥°¥ë¤Ë¤Æ¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î´í¤¦¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È
ÂÎ¸³3¡§¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È
¤´¼«¿È¤Î¤ª¼ò¤ÎÂÎ¼Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë»î¸³¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IL¿ä¿Ê»ö¶ÈÉô
E-mail:info@tokai-denshi.co.jp
¢£Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IL¿ä¿Ê»ö¶ÈÉô
Instagram¡§https://www.instagram.com/tokai_denshi_il
X¡§https://x.com/tokai_denshi
Line¡§@700xyfip
¢£Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¡¦ÃÏ°è·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://transport-safety.jp/archives/26257
¢£¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸Ä¿ÍÁõÃå¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯.com¡§https://alcohol-interlock.com/
¢£ÅÀ¸Æµ¡´ïµÚ¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tokai-denshi.co.jp/
Åì³¤ÅÅ»Ò¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È ¡§ https://shop.tokai-denshi.co.jp/
Åì³¤ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È ¡§ https://transport-safety.jp/
Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖT.D.¡Ê¥Æ¥£¥Ç¥£ー¡Ë¡×