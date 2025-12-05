ÄùÀÚÄ¾Á°¡ª¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÂç¸ø³«¡ªÁ´ÎÏ¡¦Á´¿È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª― 2026 ¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP 2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç»²²ÃÊç½¸¼õÉÕÃæ ―
¡ü½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡õ´ÑÀï¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤½¤¦¡ª
¡ü¥°¥ë¥á&¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¾ðÊó¤â¸ø³«¡ª¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¡Ê!?¡Ë¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ï¥°¥ë¥á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡üÆ´¤ì¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¡ª¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤¹¤ë²£¤ÇÆ±¾èÁö¹Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¡üÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡õ¾ìÆâÊüÁ÷¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à ¡È»²²Ã·¿¥¨¥ó¥¿¥á¡É¡ª¼çÌò¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â!?
¡üFM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ ¡ÖFLAG¡× / tvk¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ ¡ØÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡Ù ¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡ª
2026Ç¯£±·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¡È¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¡É ¤Ë¤è¤ë£¶»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡¢ ¡Ø2026 ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù ¤ÎÄÉ²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡õ´ÑÀï¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤½¤¦¡ª
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ìー¥¹»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÄ¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤ä´ÑÀï¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ÐÅ¸¥Öー¥¹¥¨¥ê¥¢¡Û¡§A¥Ñ¥É¥Ã¥¯Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡úÀÅ²¬¸©Ä£¤ª¤¹¤¹¤á ¡ÖÀÅ²¬¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êRide ON¡ªÀÅ²¬¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¾ðÊó¡× ¥Öー¥¹
¡û Àä·Ê¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ ¥Õ¥¸¥¤¥Á
¡û Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤í¤¦¡ª
¡ú¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤ªÅÚ»º¤â¡ªÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×
ËèÇ¯¹±Îã¡ª¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¦¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦¥é¥Ðー¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¥í¥´¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2026Ç¯¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¥°¥Ã¥º¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡õ¤ªÅÚ»º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
±Ä¶È»þ´Ö
¡ÚÆÃÊÌ´ÑÀï¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û¡§ADVAN¥³ー¥Êー¥é¥ó¥ª¥Õ±þ±ç¥¨¥ê¥¢
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÊâ¤¤¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¾å¡¢ ¡ÖADVAN¥³ー¥Êー¡× ³°Â¦¤Ë¡¢
ÆÃÊÌ´ÑÀï¥¨¥ê¥¢ ¡ÖADVAN¥³ー¥Êー¥é¥ó¥ª¥Õ±þ±ç¥¨¥ê¥¢¡× ¤ò³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤ÎÃç´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á»²Àï¤¹¤ë¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¥é¥¤¥Àー¤¿¤Á¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÁö¹Ô¤ò¡¢¥³ー¥¹¾å¡õ¥³ー¥Êー¤Î¥é¥ó¥ª¥Õ¥¨¥ê¥¢¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë»Ñ¤ò¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ä±þ±ç¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÀï¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥é¥ó¥ª¥Õ±þ±ç¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Ë
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦±þ±ç¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ Î©¤Á¸«¤Î¤ß¡¢¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¤Î»ÈÍÑ¤ä¾ì½ê¼è¤ê¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡¦ ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±È¼¡¦Æþ¾ì¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥ó¥ª¥Õ±þ±ç¥¨¥ê¥¢¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£P19Ãó¼Ö¾ì¤Þ¤¿¤ÏA¥Ñ¥É¥Ã¥¯Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÌ¾ï¤Î¼«Æ°¼Ö¥ìー¥¹¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê´ÑÀïÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃÈË¼´°È÷¤ÎÌµÎÁµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û¡§¥Ô¥Ã¥È¥Ó¥ëA ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ëー¥à
´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤µ¨Àá¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥Ô¥Ã¥È¥Ó¥ëAÆâ ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ëー¥à¡× ¤ò¡¢º£Ç¯¤âÃÈË¼´°È÷¤ÎÌµÎÁµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÂç²ñ½ªÎ»¸å¤Þ¤Ç½ªÌëÂç³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÈË¼´°È÷¤ÎÌµÎÁµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û¥Ô¥Ã¥È¥Ó¥ëA ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ëー¥à
¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½Æü»þ
1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë16:00～½ªÌë
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～15:30¤Þ¤Ç
¢¨ 9Æü¡Ê¶â¡Ë22:00～¤è¤ê¡¢
Á´Éô²°¾ÃÅô¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ëー¥à¤Ï¡¢²áµîÂç²ñ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
¼¼Æâ¤ÏÃÈË¼¤¬¸ú¤¤¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Î»²²Ã¤ä´ÑÀï¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¹ç´Ö¤Ë¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤Ê¤¬¤éµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÂÑµ×¥ìー¥¹¡Ê·ãÁö¡Ë¤ÇÈè¤ì¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë ¡È¥µー¥¥Ã¥È¤ÎµÙ·ÆµòÅÀ¡É ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤ÎµÞÊÑ»þ¤ä¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Î°ì»þÂÔµ¡¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢´ÑÀï¡¦»²²Ã¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¡¢Áö¤ë¡¦±þ±ç¤¹¤ë¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËµÙ¤à¤È¤¤¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤ò°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥°¥ë¥á&¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¾ðÊó¤â¸ø³«¡ª¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¡Ê!?¡Ë°û¿©¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ç¤Ï¡¢¥ìー¥¹Á°Æü¤Î1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤âÅöÆü¤Î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤â¡¢¾ìÆâÁ´°è¤Ç¥°¥ë¥á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤Æâ¤Î¾ïÀß¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡ØCRANE Garden¡Ù ¤äÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ëÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡ØTROFEO ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù ¡¢A¥Ñ¥É¥Ã¥¯Æâ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤ä·Ú¿©¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼¡õ¥À¥Ö¥ëÃêÁª·ô¤ò1¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç²¾Áõ¥Áー¥à¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÁÇÅ¨¤Ê·ÊÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¢¨ ²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼¡õ¥À¥Ö¥ëÃêÁª·ô¤Ï¡¢µ¬Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÅêÉ¼¡õ¥À¥Ö¥ëÃêÁª·ô¡Ê1¥»¥Ã¥È¡Ë¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¡¢1²ñ·×¤¢¤¿¤ê¾å¸Â5¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¡ØCRANE Garden¡Ù ¤ª¤è¤Ó ¡ØTROFEO ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù ¤Ï¡¢ÅêÉ¼¡õ¥À¥Ö¥ëÃêÁª·ô¤ªÅÏ¤·¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡ä
¡úÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤Æâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡ØCRANE Garden¡Ù
ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤»ÜÀß¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Àä·Ê¤òË¾¤à¥Ó¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡ØCRANE Garden¡Ù ¤Ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅß¥á¥Ë¥åー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥ì¥¹¥È¥é¥óÊ»Àß¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ ¡ØCRANE BOX¡Ù ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§
1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë9:30～13:30
¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§13:00¡Ë
Ìë´Ö¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆÌµÎÁ³«Êü
¢¨ Ìë´Ö¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î°û¿©¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê17:00～22:00¤òÍ½Äê¡¢»öÁ°¤Î¾ì½ê¼è¤ê¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¢¨ 9Æü¡Ê¶â¡Ë±Ä¶È¸å¡¢¾ìÆâ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤Þ¤â°ì»þ¤´Âà½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:30～16:30
¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§16:00¡Ë
Åß¥á¥Ë¥åー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡úÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ëÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡ØTROFEO ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù
ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Î ¡ØTROFEO ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù ¤Ç¤Ï¡¢¥ìー¥¹Á°Æü¤Î·èµ¯²ñ¤ä¥ìー¥¹¸å¤Î¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µÀÅ²¬¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¡£
±Ä¶È»þ´Ö
1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë / 1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÎ¾Æü¤È¤â¤Ë
¥é¥ó¥Á±Ä¶È
11:30～14:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§14:00)
¥Ç¥£¥Êー±Ä¶È¡§
17:00～22:00
¡Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§21:00
¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§21:30¡Ë
¸Ä¼¼¤¢¤ê¡ÊÊÌÎÁ¶â¡Ë
¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡§
¡ã¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Ê°ìÉô¸ø³«¡Ë¡ä
±Ä¶È»þ´Ö¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë16:00～21:00 / 1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:00～16:00
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥Ë¥åー¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ªÄÉ²Ã¤Î¥°¥ë¥á¾ðÊó¤â½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£Æ´¤ì¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¡ª¥×¥í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë²£¤ÇÆ±¾èÁö¹Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡¢¥×¥í¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ØÆ±¾è¤Ç¤¤ë ¡ØÆ±¾èÁö¹Ô´ë²è¡Ù ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ªÉáÃÊ¤Ï¥ìー¥¹¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç·¿¥ìー¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¼ÂºÝ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡É ¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¡¢¶¯Îõ¤Ê²ÃÂ®¡¢±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥µー¥¥Ã¥È¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É--¥Æ¥ì¥Ó¤ä±ÇÁü¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ ¡ÈËÜÊª¡É ¤ò¡¢¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤Ï¡¢¿Í¿ô¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁªÈ´ÊýË¡¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢A¥Ñ¥É¥Ã¥¯Æâ¥¹¥Æー¥¸¤Î ¡Ø¥Ç¥â¥é¥óÆ±¾èÁö¹ÔÁèÃ¥¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡Ù ¤ÇÍ¥¾¡¤µ¤ì¤¿¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±¾èÁö¹Ô¤Ï¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿ÀìÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò´°È÷¤·¡¢Æ±°Õ½ñ¤Ë¤´½ðÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¥Þ¥·¥ó¤ò±¿Å¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï ¡Ø¥Ç¥â¥é¥óÆ±¾èÁö¹ÔÁèÃ¥¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡Ù ¤Ø¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ÂÁ´´ÉÍý¾å¡¢Æ±¾èÁö¹Ô¤Ï¿ÈÄ¹150cm°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¸ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡õ¾ìÆâÊüÁ÷¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à ¡È»²²Ã·¿¥¨¥ó¥¿¥á¡É¡ª
A¥Ñ¥É¥Ã¥¯Æâ¤Ë¤ÏÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¤·¤¿Êý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê ¡É»²²Ã·¿¤Î¡É ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÁ°Ìëº×¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤é²Î¾§ÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëÊý¤òÂçÊç½¸¡ªÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤½é¤Î ¡Ø¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¡Ù ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¥ìー¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¥Ç¥â¥é¥óÆ±¾è¤Î¸¢Íø¤ò¤«¤±¤¿ ¡Ø¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡Ù ¤ä¡¢¥×¥í¥µ¥¤¥¯¥ë¥íー¥É¥ìー¥¹¥Áー¥à ¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥Õ¥¸ÀÅ²¬¡× ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÂ¸Ê¬¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ ¡ØÂçÀ¼Áª¼ê¸¢¡Ù ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ìÆâÊüÁ÷¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ìÆâÊüÁ÷¤Ç¤ÏÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¼Â¶·¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¥µ¥Í¥«¥¿¥¤¥Ã¥»¥¤¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¡ª¤½¤·¤Æ¥ìー¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤òÊüÁ÷¼¼¤Ø¤ª¾·¤¤·¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡ú¥¹¥Æー¥¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¢¨ »²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÊç½¸¡¦±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¸åÆü¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡úÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ ¡ÖFLAG¡× ¥Áー¥à¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡ªÆÃÊÌ¹çÆ±´ë²è¤âÍ½Äê¡ª
Ëè½µ¶âÍËÆü13:00～14:45¤ËFM¥è¥³¥Ï¥Þ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à ¡ÖFLAG¡× ¤è¤ê¡¢DJ ÀÐÀî¤µ¤ó¤È¥ê¥Ýー¥¿ー ¥È¥Óー¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP»²Àï¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¥ìー¥¹¤Î½Ð¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊüÁ÷¼¼¤Ë¤â¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Èー¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¤¿¥Áー¥à¤ÎÊý¤Ø¡¢FM¥è¥³¥Ï¥Þ¾Þ¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ç¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÉû¾Þ¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ò·ï¤äÉû¾Þ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Áー¥à¤Ï¡¢¸åÆü ¡ÖFLAG¡× ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤ÆÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤â¡©FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¥Áー¥à¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢ ¡ÖFLAG¡× Æâ¤Ç¤ÏÉÙ»Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Êー¡¢ ¡ØFUJI SPEEDWAY "No Racing, No Life."¡Ù ¤âÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍËÆü13:45Ê¬º¢¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ tvk¤ªÃë¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ ¡ØÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡Ù ¥Áー¥à¤Î»²Àï¤â·èÄê¡ª
tvk¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Ë¤ªÃë¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ ¡ØÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡Ù ¥á¥ó¥Ðー¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡ª
¡ØÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡Ù ¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË～ÌÚÍË ¤Ò¤ë 12:00～13:30¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¶¹¤¤¡× ¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÃÏ°è¾ðÊó¤ò¡¢¥ï¥¤¥É¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÅ²¬¸© ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ë»²Àï¡ªÆÃÊÌ¤Ë¼èºà¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¸ø¼°X¤Þ¤¿¤ÏÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¤Î¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢1·î²¼½Üº¢ ¡ØÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡Ù Æâ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ï
- ¸Ä¿Í¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥¢¡¦¥Áー¥à¤ÇÄ©¤à¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¤è¤ë6»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹ -
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Ï¡¢¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Í¥¾¡ÁÀ¤¤¤Î¥Áー¥à¡¢¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤ÇÁö¤ë¥Áー¥à¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¤âÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥Áー¥à¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç£¶»þ´ÖÀè¤Î¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¿·¤¿¤Ë¿·¥¯¥é¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢1Ì¾¤Ç6»þ´Ö¤òÀï¤¤È´¤¯¥¯¥é¥¹¤äÃË½÷¥«¥Ã¥×¥ë2 Ì¾»²Àï¤Î¥¯¥é¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï3 Ì¾°Ê¾å10 Ì¾°Ê²¼¡Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬Áö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¿ô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¤Ç¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¤´²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ØÀ¸¤ä²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤äÍ§¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¤Î¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤¿¡¢Á°Ìëº×¤â¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¡ªÅöÆü¤ÎËÜÈÖ¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íè¾ì¼Ô¤¬ÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¡¦Íè¾ì¼Ô¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë1ÆüÈ¾¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢»²²Ã¥Áー¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò 2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¼ñÌ£Ãç´Ö¡¢¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤ò¤ªÍ¶¤¤¤Î¾å¡¢¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»²²ÃÈñÍÑ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§22,800±ß/¥Áー¥à
¥¯¥é¥¹¡§
¿½¹þÊýË¡¡§¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ https://fujimotorsportsforest.jp/event/2026-mamachari-gp
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥êGP¤Î¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ëÊý¤â»²Àï¤·¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
Æþ¾ìÎÁ
