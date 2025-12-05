¡ÚÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õ¡ÛÄ¹Ìî¸©°¤ÃÒÂ¼¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡× ¡ß Star Village ACHI ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
ÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õ¡ÖÄ¹Ìî¸©°¤ÃÒÂ¼¡×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÃÒÃë¿À´Ñ¸÷¶É¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Çòß·Íµ¼¡¡Ë¤Ï¡¢Å·¶õ¤Î³Ú±à¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー³«ºÅÃæ¤ÎÉÙ»Î¸«Âæ¹â¸¶¥íー¥×¥¦¥§¥¤¥Ø¥Ö¥ó¥¹¤½¤Î¤Ï¤é¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡× ¡ß Star Village ACHI ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°¤ÃÒÂ¼¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õ¤ÎÂ¼¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¼Â»Ü¤¹¤ëÁ´¹ñÀ±¶õ·ÑÂ³´Ñ»¡¤Ç¡ÖÀ±¤Î´Ñ»¡¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡×¤ÎÂè°ì°Ì¡ÊÊ¿À®18Ç¯¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿°¤ÃÒÂ¼¤ÎÀ±¶õ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ°è³èÀ¡¢´Ñ¸÷³èÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î¸«Âæ¹â¸¶¥íー¥×¥¦¥§¥¤ ¥Ø¥Ö¥ó¥¹¤½¤Î¤Ï¤é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅ·¶õ¤Î³Ú±à¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー¡×¡¢¡ÖÅ·¶õ¤Î³Ú±à ±À³¤Harbor¡×¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õÏ²¹ç¥Ñー¥¯¡×¤Ê¤ÉÀ±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡¢À±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢À±¤Îº§°ùÆÏ¤ÎºîÀ®¡¢À±¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Î¸òÉÕ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º20¼þÇ¯µÇ°¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥¤¥é¥¹¥È´ë²è¡×¤ÇÄ¹Ìî¸©¤ËË¬¤ì¤¿¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¤ÈÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õ¡ÖÄ¹Ìî¸©°¤ÃÒÂ¼¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ËÀ§Èó¡¢°¤ÃÒÂ¼¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
£±.Å·¶õ¤Î³Ú±à¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー²ñ¾ìÆâ¤Ë¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¢£¾ì½ê
»³ÄºNorthBase ·úÊªÆâ
¢£ÍøÍÑ»þ´Ö
Å·¶õ¤Î³Ú±à ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー±Ä¶È»þ´ÖÃæ¤Î¤ß
£².¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
¢£ÈÎÇä²Õ½ê
»³Ï¼STAR SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇä
£³.Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£ÇÛÉÛ¾ì½ê
»³ÄºNorthBase ·úÊªÆâ¡¡¼õÉÕ
¢£ÇÛÉÛ»þ´Ö
Å·¶õ¤Î³Ú±à ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー±Ä¶È»þ´ÖÃæ¤Î¤ß
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£³«ºÅ»þ´Ö
Å·¶õ¤Î³Ú±à ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー±Ä¶È»þ´Ö
18:00～19:30 ¾å¤ê¥´¥ó¥É¥é±¿¹Ô
²¼¤ê¥´¥ó¥É¥é¾ï»þ±¿¹Ô
¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ» 20:30 (¾ìÆâÅÀÅô)
¢£³«ºÅ¾ì½ê
ÉÙ»Î¸«Âæ¹â¸¶¥íー¥×¥¦¥§¥¤ ¥Ø¥Ö¥ó¥¹¤½¤Î¤Ï¤é
¢©395-0304 Ä¹Ìî¸©²¼°ËÆá·´°¤ÃÒÂ¼ÃÒÎ¤3731-4
¢£¤ªÌä¹ç¤»
0265-44-2311
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡Ù¤È¤Ï
2011Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥ººîÉÊ¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ ¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥¹¥Æー¥¸¡×¡¢ ¥é¥¤¥Ö¡¢ ¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢ ¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢ ÍÍ¡¹¤ÊÉñÂæ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢ 2026Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁíÀª190¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï300¶Ê¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤Â³¤±¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ º£¤â¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¤Î¡ÉËâË¡¡É¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¡ÛX
https://x.com/imas_CGofficial
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥Ýー¥¿¥ë
https://idolmaster-official.jp/cinderellagirls
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¸ø¼°X
https://x.com/imas_official
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
Å·¶õ¤Î³Ú±à ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー
4·îÃæ½Ü¤«¤é3·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´Ä¹2,500£í¡¢½êÍ×»þ´ÖÌó15Ê¬¤Î¥´¥ó¥É¥é¤ÇÉ¸¹â1,400£íÃÏÅÀ¤Þ¤Ç°Å°Ç¤ò¿Ê¤ß¡¢³¹¤Î¸÷¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤»³Äº¤Ç¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¤È¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¡¢¸÷¤ä±ÇÁü¤Î±é½Ð¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ±¶õ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó³«ºÅ´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ÎÁ¶â ¡§ Âç¿Í¡¦¹â¹»À¸2,400±ß～¡¿¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸1,200±ß～¡¿Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
¢£²ñ¾ì ¡§ ÉÙ»Î¸«Âæ¹â¸¶¥íー¥×¥¦¥§¥¤ ¥Ø¥Ö¥ó¥¹¤½¤Î¤Ï¤é¡ÊÄ¹Ìî¸©²¼°ËÆá·´°¤ÃÒÂ¼ÃÒÎ¤3731-4¡Ë
¢£Å·¶õ¤Î³Ú±à WEB¥µ¥¤¥È
https://sva.jp/
Ä¹Ìî¸©°¤ÃÒÂ¼
Ä¹Ìî¸©¤ÎÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÃë¿À²¹Àô¡×¤È¡Ö²ÖÅí¤ÎÎ¤¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢»³¤¢¤¤¤ÎÀÅ¤«¤ÊÂ¼¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ48Ç¯¤ËÍ¯½Ð¤·¤¿Ãë¿À²¹Àô¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ãÎ²²«Àô¡×£ðH¡á9.7¤Î¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¤ªÅò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²½¾Ñ¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡£¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é ¡ØÈþÈ©¤ÎÅò¡Ù ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¼Â»Ü¤¹¤ëÁ´¹ñÀ±¶õ·ÑÂ³´Ñ»¡¤Ç¡ÖÀ±¤Î´Ñ»¡¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡×¤ÎÂè°ì°Ì¡ÊÊ¿À®18Ç¯¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õ¡×¤òÃÏ°è³èÀ¡¢´Ñ¸÷³èÀ¤Ë³è¤«¤·¡¢Í¶µÒÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥Ó¥ì¥Ã¥¸°¤ÃÒÍ¶µÒÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤òÀßÎ©¡£
2012Ç¯8·î¤è¤ê¡ÖÅ·¶õ¤Î³Ú±à ÆüËÜ°ì¤ÎÀ±¶õ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ¡£2014Ç¯10·î¤è¤ê¡Ö±À³¤¡õÀ±¶õ Å·¶õ¤Î³Ú±à ±À³¤Harbor¡×¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯3·îËöËø¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎß·×120Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÃÒÃë¿À´Ñ¸÷¶É¡¡WEB¥µ¥¤¥È¡¡
http://hirugamionsen.jp/
¢¡¥¹¥¿ー¥Ó¥ì¥Ã¥¸°¤ÃÒÍ¶µÒÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ WEB¥µ¥¤¥È
http://info.sva.jp/