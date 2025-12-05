TGC¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ»ö¶ÈÃÂÀ¸¡ªEsprit Beauty¥«¥ê¥¹¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÀ¾²¬Èþ±É¡ÊMIE¡Ë´Æ½¤¡ÖEsprit Beauty by TGC ÆîÀÄ»³Å¹¡×2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¡¡Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾åÈÏµÁ¡¢¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§9159¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤äÈ©¼Á¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤ËÀµ¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤ÊÈþÍÆ¤ÎËÜ¼Á¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÃøÌ¾¿Í¤äÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡ÖEsprit Beauty¡×¤È¶¨¶È¤·¤¿¡ÖEsprit Beauty by TGC¡×¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖEsprit Beauty¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒE.MIRAI¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¡ÈÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¥µ¥í¥ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö&themecell¡×¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¸ú²Ì¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Esprit Beauty¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦À¾²¬Èþ±É¡ÊMIE¡Ë¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡ÖEsprit Beauty by TGC ÆîÀÄ»³Å¹¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¤Æ¡¢À¾²¬Èþ±É¡ÊMIE¡Ë¤ÎTGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃøÌ¾¿Í¤äÈþÍÆ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤è¤êÂ¿¿ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¡ÖEsprit Beauty by TGC ÆîÀÄ»³Å¹¡×¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¤Î¡ÖEsprit Beauty by TGC ÆîÀÄ»³Å¹¡×¤´Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¤ò¸ø³«
¡¡¡ÖEsprit Beauty by TGC ÆîÀÄ»³Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤·¤¿Èù¼åÅÅÎ®¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¤Î¹âÌ©ÅÙÄ¶²»ÇÈÈþÍÆµ¡´ï¡ÖLDM(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¡Ö¿å¶Ì¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¡È·ë²Ì¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»Ü½Ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÅÎ®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ä
Èù¼åÅÅÎ®¡ß¥ªー¥ë¥Ï¥ó¥É¤Ç¹Ô¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È»Ü½Ñ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á ·ò¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ØÆ³¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Esprit Beauty by TGC¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÊÝ»ý¥»¥é¥Ô¥¹¥È´Æ½¤¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¿å¶Ì¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡ä
¥É¥¤¥ÄÀ½¡ÖLDM(R)¡×¤Ë¤è¤ë¹âÌ©ÅÙÄ¶²»ÇÈµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡£
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Æ¯¤¤«¤±¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿È©¤Å¤¯¤ê¤äÌÓ·ê¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¹¤ß¡¦´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤´¤ï¤Ä¤ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î³ÑÁØ¤Þ¤Ç¤Î¿»Æ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡È¿å¶Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©°õ¾Ý¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Esprit Beauty¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ ¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡Ú¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¡Û
¡üÅÅÎ®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ 1²ó \16,500
¡ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ä
¡¦¿å¶Ì¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥° \6,600
¡¦´´ºÙË¦Æ³Æþ \5,500
¡¦NMNÆ³Æþ \2,200
¡ü¿å¶Ì¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥³ー¥¹
6²ó \99,000
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥¹¤Ë¤ÏÅÅÎ®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹3²óÊ¬¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ü¥Ç¥£¡Û
¡üÅÅÎ®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹
¡¦1²ó \33,000
¡¦5²ó \99,000¡¿1²ó¤¢¤¿¤ê\19,800
¡¦10²ó \165,000¡¿1²ó¤¢¤¿¤ê\16,500
¢¨º£¸å¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥Ë¥åー¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óµÇ° ÆÃÊÌ²Á³Ê¡ä
¡Ú´ü´Ö¡Û 2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë～ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ü¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë
ÅÅÎ®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ ÄÌ¾ï\16,500 ¢ª \13,200
¡ü¥Ü¥Ç¥£
ÅÅÎ®¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ ÄÌ¾ï\33,000 ¢ª \26,400
¡ã¤´Í½ÌóÊýË¡¡ä
°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://coubic.com/eb-tgc
¢£Esprit Beauty by TGC¤È¤Ï
¡¡Ç¯Îð¤äÈ©¼Á¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤ËÀµ¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤ÊÈþÍÆ¤ÎËÜ¼Á¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÃøÌ¾¿Í¤äÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒE.MIRAI¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡Ö Esprit Beauty¡×¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Esprit Beauty¤Ç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÌÌ¤Îµ±¤¤â°ú¤½Ð¤¹¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦´ð½à¤Î¥Ï¥ó¥É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¡¢&themecell¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·Áª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀèÃ¼ÈþÍÆ±Õ¤ò¶î»È¤·¡¢³°¸«¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤äÆâÌÌ¤Îµ±¤¤Þ¤Ç¤â°ú¤½Ð¤¹¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÈþÍÆ¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¥¨¥¹¥×¥ê¥Àー¥Þ¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤½÷À¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±¥µ¥í¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¾²¬Èþ±É¡ÊMIE¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒE.MIRAI¡¡¼èÄùÌò
¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡õthemecell¡¡Åý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡ã·ÐÎò¡ä
¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÎò26Ç¯¡£¥â¥Ç¥ë¤ä·ÝÇ½¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈ©¡¦¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¡¢Í½Ìó¤Ï¾ï¤Ë2¥ö·îÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤äÈþÍÆ»ï¤ÎÈþÍÆ¥Úー¥¸´Æ½¤¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¸å¤Ï¡¢Âç¼ê¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤äÂç¼êÈþÍÆ³°²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¥¨¥¹¥×¥ê¥Àー¥Þ¡×¤ò³ÎÎ©¡£¼ç¤Ê»ñ³Ê¤Ë¡¢¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥Ô¥¹¡¢ENVIRONÇ§Äê»ñ³Ê¡¢¸øÇ§¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¢Ä²¥»¥é¥Ôー»ñ³Ê¡¢ÆüËÜÄ²¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÇ§Äê¤ò»ý¤Ä¡£
2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§Esprit Beauty by TGC ÆîÀÄ»³Å¹
½êºßÃÏ¡§107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-4-44 ÆîÀÄ»³¥·¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹103
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÉ½»²Æ»±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6427-7627
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¡
¢¨2025Ç¯¤Ï12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òµÙ¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://eb-tgc.com/
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://coubic.com/eb-tgc
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/eb_tgc
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§9159¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-28-5 W Building
»ñËÜ¶â¡§246É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å ÈÏµÁ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§TOKYO GIRLS COLLECTION¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.w-tokyo.co.jp/
2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À©ºî²ñ¼Ò¡£2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÎÍ§Asia-Pacific¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2018Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤ÇSDGs¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤äÀÅ²¬»Ô¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤ÎTGC¤ò³«ºÅ¤·ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËSDGs¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£