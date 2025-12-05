¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äーÀ¾²¬ÎÉ¿Î¼çºÅ¼ã¼ê°éÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ØYoshi¡Çs CUP 2025¡Ù³«ºÅ
ºòÇ¯¤ÎYoshi¡Çs CUP¼õ¾Þ¼°¤è¤êÁ°ÎóÃæ±û¡§À¾²¬Áª¼ê¡¢Á°Îóº¸Â¦£²ÈÖÌÜ¡§ºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÀîÀ¾ÈôÀ¸Áª¼ê
¡¡¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤ÎÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê°Ê²¼¡¢À¾²¬Áª¼ê¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤ëÆüËÜ¿Í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー°éÀ®¡Ù¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢ÍË¾¤Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYoshi¡Çs CUP 2025¡×¤ò12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£³Æü´Ö¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ¿ô¤Î¥Æ¥Ë¥¹»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖYoshi¡Çs CUP¡×¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÀ¾²¬Áª¼ê¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤ë»Ù±ç¤ò½àÈ÷¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î³èÆ°»Ù±ç¶â500Ëü±ß¤òÄó¶¡¤·¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ¸øÇ§Âç²ñ¤Ø¤Î¿äÁ¦ÏÈ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ËÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê´ó½É³Ø¹»¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖIMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ø¤Î£²½µ´Ö¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤âÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ³«ºÅ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
▪️³«ºÅÆü
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～20:00 ³«²ñ¼°¡¿³«²ñ¼°½ªÎ»¸å¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¼¡Âè»î¹ç³«»Ï
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) 10:00～19:00
2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 10:00～20:00 ½à·è¾¡¡¦·è¾¡¡¢½ç°Ì·èÄêÀï
¡ö·è¾¡Àï½ªÎ»¸å¤ËÉ½¾´¼°/ÊÄ²ñ¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê·è¾¡Àï½ªÎ»¤Ï19:00º¢¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ë
▪️»î¹çÇÛ¿®URL
12·î12Æü(¶â)-13Æü(ÅÚ)¡¡U-NEXT/ ¥¹¥¿ー¥Æ¥Ë¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¢¨1¡¡
12·î14Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ U-NEXT
U-NEXT¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://t.unext.jp/r/yoshis_cup
¥¹¥¿ー¥Æ¥Ë¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー: https://www.youtube.com/channel/UCfFBFTkvFcv8e42v4p8mpnA
¢¨1ÅÐÏ¿¼Ô25Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTube
▪️³«ºÅ¾ì½ê
ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¡Ê¥¤¥ó¥É¥¢¥³ー¥É¡Ë
¡ÚYoshi¡Çs CUP³«ºÅ°Õ¿Þ¡Û
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¾²¬Áª¼ê¤Î¡Öº£¸å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬¸½Ìò¤È¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò³Ø¤Ó¡¢À¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡Ö³èÆ°»Ù±çÉÕ¤¡×¤«¤ÄÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°Âç²ñ¤Ø¤Î¿äÁ¦½Ð¾ì¤ä¡ÖÀ¾²¬Áª¼ê¤È¤ÎÎý½¬¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤òÈ¯Â¤·¤¿2021Ç¯¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Í¥¾¡¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¶â¤â¡¢Âç²ñ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ä»¿Æ±¤¬½¸¤Þ¤ê500Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý³Û¡£º£¸å¤Î±óÀ¬ÈñÍÑ¤ä¥³ー¥ÁÂåÅù¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¡ÖÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ú¤Â³¤Âç²ñ¤Î²þÁ±¡¦À®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð¾ìÁª¼ê¡Û
ËÜÂç²ñ¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¡Ê16ºÐ°Ê²¼¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢À¾²¬Áª¼ê¤¬³ÆÁª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤ò¸«¤ÆÁªÈ´¤·¡¢Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµÛÙÂÀ¡¡¡Ê¹Åç¸©½Ð¿È¡Ë
À¤³¦¥¹ー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡½àÍ¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢U16Í¥¾¡¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¡¡À¤³¦2°Ì
°¤ÉôÁÇÀ²¡¡¡ÊÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡Ë
Á´Ê©¥ªー¥×¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¡½àÍ¥¾¡¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¡¡À¤³¦2°Ì
Ìø¹¨Í¥¡¡¡Êºë¶Ì¸©½Ð¿È¡Ë
Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢U16 ¥Ù¥¹¥È4 ¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡¡¥Ù¥¹¥È4
²¬ÉôÀ¤Æî¡¡¡Ê»°½Å¸©½Ð¿È¡Ë
MUFG¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡½àÍ¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢U16¡¡¥Ù¥¹¥È8
ÃæËÜè½¶õ¡¡¡ÊµþÅÔÉÜ½Ð¿È¡Ë
Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢U16¡¡¥Ù¥¹¥È4
¥ª¥È¥ê¥¨Î¶ÇÏ¡¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡Ë
Á´¹ñÁªÈ´¥¸¥å¥Ë¥¢U14¡¡Í¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢U14¡¡Í¥¾¡
ÀÐºê°ªÌ¦¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë
ÃæÌ¶ÅÄÇÕÁ´¹ñÁªÈ´¥¸¥å¥Ë¥¢U15¡¡Í¥¾¡
Ý¯°æµÁ¹À¡¡¡ÊÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡Ë
´ØÅì¥¸¥å¥Ë¥¢U16¡¡Í¥¾¡¡¡J100Kawaguchi¡¡Í¥¾¡
¡öÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥ó¤ËÊ¬¤«¤ìÂÐÀï¤·¡¢¾å°Ì2Ì¾¤º¤Ä¤¬·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£
·è¾¡Àï¤Î¤ß3¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á(¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È10¥Ý¥¤¥ó¥È¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯)¤½¤ì°Ê³°¤Ï1¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¹¤ë¡£
¡ÚÊó¾©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Í¥¾¡¡§³¤³°±óÀ¬Èñ¡¦¥¥ã¥ó¥×Èñ¤Ê¤É¤òÊä½õ¡Ê¾å¸Â500Ëü±ß¡Ë
Éû¾Þ¡§¹ñºÝÂç²ñWC½Ð¾ì¡¢¸ÄÊÌ±ÉÍÜ»Î¡¢IMG¥¢¥«¥Ç¥ßーÃ»´üÎ±³Ø¡Ê2½µ´Ö¡Ë
À¾²¬¾Þ¡§³¤³°±óÀ¬Èñ¡¦¥¥ã¥ó¥×Èñ¤Ê¤É¤òÊä½õ¡Ê¾å¸Â100Ëü±ß¡Ë
Éû¾Þ¡§IMG¥¢¥«¥Ç¥ßーÃ»´üÎ±³Ø¡Ê2½µ´Ö¡Ë
*À¾²¬¥×¥í¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁªÄê
»²²Ã¼ÔÁ´°÷¡§±Ñ¸ì¶µ°é¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥á¥½¥Ã¥É¡×¡¡https://magna-eikaiwa.mintflag.com/magna-method/
SBC¹ñºÝÂç²ñ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¸¢¡¡¡¡
¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー À¾²¬ÎÉ¿Î
¡Ú¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー À¾²¬ÎÉ¿Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯9·î27Æü¡¡
½Ð¿È¡§»°½Å¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹¡§170cm¡¿ÂÎ½Å¡§67kg¡¿Íø¤¼ê¡§º¸¼ê
ATP¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡111°Ì¡ÊºÇ¹â¥é¥ó¥¥ó¥°24°Ì¡Ë
ATP¥Ä¥¢ーÄÌ»»£³¾¡¡Ê2018Ç¯¿¼圳¡¡2022Ç¯¥½¥¦¥ë¡¡2025Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
ATP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãーÄÌ»»£¸¾¡¡Ê¾å³¤¡¢ËÅÄ¡¢¥¦¥£¥Í¥È¥«¡¢¥¢¥¹¥¿¥Ê¡¢¶âÀô¡¢¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¢ÁÉ½£¡¢ÂæËÌ¡Ë
¥Ç¥Ó¥¹¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
Instagram¡§https://www.instagram.com/yoshihito0927/?hl=ja
Facebook¡§https://www.facebook.com/yoshihito.nishioka.3
YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCyGxHSHAJSukCPrhufLzITg
X¡§https://x.com/yoshihitotennis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7C
¡ÚÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û
2021Ç¯¡¡¡¡¡¡
¾¾²¬È»Áª¼ê¡¡ 2024Ç¯10·î¥×¥íÅ¾¸þ¡£³¤³°¤Î¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãーÂç²ñ¤òÅ¾Àï¤·ATP¥é¥ó¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¯¤Ï368°Ì
2022Ç¯¡¡¡¡¡¡
Á°ÅÄÆ©¶õÁª¼ê ¥Ï¥ï¥¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·³èÌöÃæ
2023Ç¯-24Ç¯¡¡
ÀîÀ¾ÈôÀ¸Áª¼ê ITF¥¸¥å¥Ë¥¢J200¡¢J100Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏITF¥é¥ó¥¯74°Ì¤òµÏ¿
¡ÚÂç²ñ¶¨»¿¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½ºâÃÄ
NOK³ô¼°²ñ¼Ò
SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¿¥Ã¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥É¥ª¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
³Ø¹»Ë¡¿Í»³¸ý¾¾±¢³Ø±à
¡ÚÂç²ñ¶¨ÎÏ¡Û
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒTENTIAL
³ô¼°²ñ¼Ò BBV Tokyo